Efor stärkt seine Präsenz in Asien mit der Übernahme von No deviation

LYON, Frankreich, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Efor, ein weltweit führendes Unternehmen, das sich auf Qualität und Compliance für die Life-Sciences-Branche spezialisiert hat, gibt die Übernahme des in Singapur ansässigen Unternehmens No deviation bekannt, das für seine Expertise in den Bereichen Commissioning, Qualification & Validation (CQV), Computer System Validation (CSV), Quality Compliance sowie Digital Enablement bekannt ist.

Efor wurde 2013 gegründet und hat eine führende internationale Plattform für Qualität und Compliance in der Life-Sciences-Branche aufgebaut. Mit mehr als 3000 Fachleuten in 18 Ländern unterstützt die Gruppe weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie sowie Medizintechnik.

Diese Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für die weitere Expansion von Efor in Asien dar. Mit inzwischen mehr als 300 Fachkräften in der Region erreicht Efor eine neue Größenordnung und stärkt seine Position im asiatischen Markt.

No deviation wurde 2007 gegründet und ist heute in Singapur, China sowie Irland tätig, wobei Singapur als wichtigster Hub dient.

Mit einer etablierten Präsenz in wichtigen asiatischen Life-Sciences-Märkten hat No deviation starke lokale Umsetzungskompetenzen entwickelt, insbesondere in schnell wachsenden biopharmazeutischen Umfeldern.

Die Partnerschaft baut auf einer gemeinsamen Vision auf, hochwertige Lösungen in den Bereichen Qualität und Compliance für komplexe Industrieprojekte bereitzustellen.

Durch die Integration von No deviation in die Gruppe stärkt Efor seine regionalen Kompetenzen im Bereich Commissioning, Qualification & Validation (CQV) sowie bei Compliance-Diensten auf hohem Niveau deutlich.

Diese Übernahme stärkt die globale Expansionsstrategie von Efor weiter und verbindet nachhaltiges organisches Wachstum mit gezielten Übernahmen.

„Asien ist ein strategischer Pfeiler unserer globalen Vision. Mit No deviation stärken wir unsere Präsenz und positionieren Efor als einen führenden Anbieter im Bereich Qualität und Compliance in den wichtigsten asiatischen Märkten", sagte Mathieu Roger, Gründer und Präsident von Efor.

„Der Zusammenschluss mit Efor eröffnet für No deviation ein neues Kapitel. Diese Partnerschaft erweitert unsere Reichweite und bewahrt zugleich die technische Tiefe sowie den unternehmerischen Geist, die unsere Organisation auszeichnen", sagte Pierre Winnepenninckx, Gründer von No deviation.

