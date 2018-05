Egis Technology Inc. 2018 Q1 Inkomstenverslag

Periode Q1 2018 Q1 2017 Y-o-Y

Toename (Afname) % Q4 2017 Q-o-Q Toename (Afname) % Netto Omzet 1,633,685 1,185,487 38% 1,254,419 30%

Over Egis Technology Inc.

Als leidende leverancier in vingerafdrukbiometrie, specialiseert Egis Technology Inc. (TWO:6462) zich in het leveren van een totale bedrijfsklare oplossing met superieure sensor prestaties en software functionaliteit. De door hun gepatenteerde algoritme biedt een van de beste FAR/FRR prestaties op de huidige markt en maximale veiligheid en eenvoudigheid. De geavanceerde vingerafdruktechnologie van Egis is de ideale keuze om op mobiele apparaten toe te passen. Als lid van de raad van bestuur van de FIDO Alliance, streeft Egis naar het leveren van veiligheid en authentificatie voor allen in de online wereld. Egis is gevestigd in Taipei, in Taiwan en heeft vestigingen in China, Japan en de VS. Bezoek voor meer informatie www.egistec.com.

Egis Technology Inc. Woordvoerder

YiPin Lee

Financieel Directeur

+886-2-2658-9768

