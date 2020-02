Egis Technology Inc. annonce un chiffre d'affaires de 548 millions de nouveaux dollars de Taïwan en janvier 2020

TAIPEI, 6 février 2020 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc. (6462.TWO) annonce un chiffre d'affaires mensuel de 548 millions de nouveaux dollars de Taïwan (NT$) pour janvier 2020, en baisse de 12,8 % par rapport à décembre 2019 (628 millions NT$), mais en hausse de 38,4 % par rapport à janvier 2019.

Le chiffre d'affaire pour l'exercice écoulé jusqu'en janvier 2020 se montait à 548 millions NT$, ce qui correspond à une hausse de 38,4 % par rapport à la même période en 2019.

La société tiendra sa conférence téléphonique sur les résultats du 4e trimestre 2019 (via webcast) à la mi-mars.

À propos d'Egis Technology Inc.

Grand fournisseur de données biométriques par empreintes digitales, Egis Technology Inc. (6462.TWO) est spécialisé dans l'apport de solutions clé en main complètes grâce aux performances supérieures de ses capteurs et à la fonctionnalité de ses logiciels. Son algorithme d'appariement en propriété exclusive offre sur le marché actuel l'une des meilleures performances en termes de TFA / TFR (taux de fausse acceptation / taux de faux rejet) tout en assurant un maximum de sécurité et de commodité. La technologie d'Egis, qui s'appuie sur les empreintes digitales, est avant-gardiste et représente un choix idéal pour une mise en œuvre sur les dispositifs mobiles. En tant que membre du Conseil de l'Alliance FIDO (Fast Identity Online), Egis vise à fournir sécurité et authentification pour tout un chacun dans le monde en ligne. Basé à Taipei (Taiwan), Egis dispose de succursales en Chine continentale et au Japon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.egistec.com.

