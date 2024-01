EGYM et Life Fitness étendent leur partenariat mondial existant

MUNICH et ROSEMONT, Illinois, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- EGYM, le leader mondial de la technologie du fitness et de l'innovation en matière de solutions d'entreprise, et Life Fitness, le leader mondial du matériel de fitness à usage commercial, sont ravis d'annoncer l'extension de leur partenariat stratégique, qui permettra d'améliorer l'expérience de l'entraînement cardio. Cette collaboration associe la technologie de pointe d'EGYM et le matériel de cardio innovant de Life Fitness, promettant aux adeptes des salles de sport une expérience d'entraînement inégalée.

EGYM and Life Fitness Expands Existing Global Partnership

Dans le cadre de l'extension de ce partenariat, EGYM et Life Fitness travaillent avec application sur un nouveau projet d'intégration de Smart Cardio. Ce projet, inspiré du système Smart Cardio d'EGYM, est conçu pour révolutionner les entraînements cardio pour les adeptes des salles de sport et devrait être lancé au cours du premier semestre de l'année prochaine.

L'intégration de Smart Cardio fusionne le logiciel de fitness de pointe d'EGYM avec le matériel de cardio ultramoderne de Life Fitness doté de la console numérique immersive Discover SE4, créant ainsi un environnement d'entraînement transparent et riche en données. Les membres bénéficieront de données en temps réel sur leur entraînement, d'un suivi de leurs performances et de recommandations d'exercices personnalisées, le tout adapté à leurs objectifs individuels.

S'attachant à redéfinir l'innovation et l'excellence au sein de l'industrie du fitness, ce partenariat reflète l'engagement commun des deux entreprises à développer des technologies logicielles et matérielles permettant aux centres de remise en forme d'obtenir des résultats exceptionnels.

« Notre partenariat avec Life Fitness illustre les avantages de notre écosystème numérique, a déclaré Philipp Roesch-Schlanderer, directeur général d'EGYM. Grâce à notre plateforme ouverte, les exploitants de salles de sport bénéficient d'une compatibilité totale et les membres profitent d'une expérience de cardio transparente et de haut niveau. »

« Life Fitness s'engage à offrir à ses clients la possibilité de personnaliser leur expérience avec les équipements en fonction de leurs besoins uniques, a déclaré Dan Wille, directeur des produits chez Life Fitness. Nous sommes ravis de faire progresser notre partenariat avec EGYM et, grâce à notre écosystème ouvert, d'offrir aux exploitants la possibilité d'intégrer le logiciel EGYM à nos équipements cardio haut de gamme. »

Pour en savoir plus sur ce partenariat mondial élargi et sur l'intégration prochaine de Smart Cardio, veuillez contacter :

EGYM :

Contact pour les médias : [Hans-Jürgen Croissant]

E-mail : [[email protected]]

Life Fitness :

Contact pour les médias : [Rekha S. Rao]

E-mail : [[email protected]]

À propos de Life Fitness

Life Fitness est le partenaire stratégique de confiance de nos clients qui fait progresser leurs activités dans le monde entier et met les équipements et les technologies les plus reconnus, les plus performants et les plus innovants à la disposition des adeptes du fitness, où qu'ils se trouvent et quand ils souhaitent pratiquer. La société fabrique et vend des équipements de musculation et cardiovasculaires par le biais de ses marques emblématiques Life Fitness, Hammer Strength et ICG. Ses équipements sont distribués dans plus de 250 000 centres de fitness dans plus de 160 pays. Le siège de Life Fitness se trouve à Rosemont, dans l'Illinois, à l'extérieur de Chicago. Pour en savoir plus sur les produits et services de Life Fitness, consultez www.lifefitness.com .

À propos d'EGYM GmbH

EGYM est un leader mondial de la technologie du fitness qui fournit aux installations de fitness et de santé des solutions d'entraînement intelligentes. EGYM rend les entraînements plus intelligents et plus efficaces grâce à sa gamme complète d'équipements d'entraînement connectés et de produits numériques qui s'intègrent parfaitement aux logiciels et aux matériels tiers. EGYM permet aux propriétaires et aux exploitants de salles de sport de tirer parti d'un écosystème technologique de remise en forme qui offre une expérience d'entraînement entièrement connectée aux utilisateurs et qui génère des résultats concrets sur le plan commercial et sur la santé, aussi bien dans l'espace d'entraînement qu'en dehors.

Le siège mondial d'EGYM se trouve à Munich, en Allemagne, avec des bureaux supplémentaires en Europe et en Amérique du Nord à Denver, dans le Colorado.