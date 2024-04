FIBO 2024: Life Fitness stellt mit Symbio™ seine preisgekrönte Cardio-Produktlinie mit Biomechanik der nächsten Generation der internationalen Fitnesswelt vor

ROSEMONT, Illinois, USA, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Life Fitness, der weltweit führende Anbieter kommerzieller Fitnessgeräte, wird auf der Fachmesse der globalen Fitnessbranche, FIBO Global Fitness 2024 in Köln, vom 11. bis 14. April eine neue Generation von Innovationen in den Bereichen Cardio, Krafttraining und digitalen Produkten präsentieren.

Life Fitness Symbio™ Products

Die neuesten Innovationen von Life Fitness bauen auf dem Erbe des Unternehmens als Eckpfeiler von Fitnessstudios und Fitnesseinrichtungen auf der ganzen Welt auf. Die mehr als 110.000 Besucherinnen und Besucher der FIBO werden sich vor allem über die erste Ultra-Premium-Cardio-Linie, Symbio™, informieren können. Die Vier-Maschinen-Kollektion wurde kürzlich auf der IHRSA Convention & Trade Show 2024 in Los Angeles vorgestellt.

„Seit über 55 Jahren ist Life Fitness ein leidenschaftlicher Innovator im Fitnessbereich. Auf der FIBO werden die Besucher sehen, wie diese Leidenschaft an unserem Stand durch unsere Produkte und Teammitglieder zum Leben erweckt wird", berichtet Jim Pisani, CEO bei Life Fitness. „Mit unserer Kollektion an Cardio-, Kraft- und digitalen Lösungen ermöglichen wir ein Training, das mitreißend und inspirierend ist. Ganz im Sinne der kooperativen Philosophie unseres Teams arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um ansprechende Mitgliedererlebnisse zu schaffen und ihnen zu helfen, ihr Geschäft zu transformieren. Wir freuen uns darauf, auf der FIBO 2024 mit Kunden in Kontakt zu treten und neue Beziehungen aufzubauen."

Highlights des Kardio-Portfolios

Die Symbio-Produktserie vereint fortschrittliche Biomechanik, luxuriöses und dennoch zweckmäßiges Design und personalisierte, immersive Erfahrungen, um das ultimative multisensorische Fitnesserlebnis zu schaffen. Die sorgfältige Technik von Symbio arbeitet nahtlos mit der Vielseitigkeit des menschlichen Körpers zusammen, um ein Training zu ermöglichen, das so einzigartig ist wie die Menschen, die die Geräte benutzen. Symbio ist ein Katalysator für Innovationen nicht nur innerhalb von Life Fitness, sondern auch für den Cardio-Markt im Allgemeinen.

„Unser Life Fitness-Team kann es kaum erwarten, Symbio auf der FIBO 2024 vorzustellen, einer der größten internationalen Zusammenkünfte von Fitness-Profis und -Enthusiasten", so Dan Wille, Chief Product Officer, Life Fitness. „Mit Symbio bringen wir neue Energie und einzigartige Innovationen in den Kardiobereich. Wir haben zahllose Stunden investiert, um Krafteinwirkung, Muskelbelastung, VO2 max, Ergonomie und die Interaktion des Körpers mit neuen Technologien und Erfahrungen zu erforschen. Auf dieser Basis haben wir diese wegweisende Gerätelinie entwickelt, die eine echte Manifestation von Körper und Maschine in Harmonie ist und Trainierenden jedes Niveaus personalisierte, multisensorische Trainingserlebnisse bietet."

Die Symbio-Produktlinie hat bereits internationale Auszeichnungen erhalten. Beim Red Dot Award: Product Design 2024 erhielt der Symbio Runner™ den Red Dot Award in einem der führenden Designwettbewerbe der Welt. Das Red Dot Label ist ein begehrtes Qualitätssiegel für gutes Design, und Life Fitness freut sich über diese Auszeichnung für den Symbio Runner.

„Die Auszeichnung des Symbio Runner mit dem Red Dot Award ist eine besondere Ehre. Sie würdigt den Runner nicht nur für seine ansprechende Designästhetik, sondern auch für die innovativen Funktionen des Produkts, die das Trainingserlebnis verbessern", kommentiert Paul Taylor, Director of Product Design, Life Fitness, der den Symbio-Designprozess leitete. „Unser neues Produktentwicklungsteam hat Erkenntnisse aus jahrelanger Forschung zu unerfüllten Bedürfnissen von Sportlern, fortschrittlicher Biomechanik, globalen Designperspektiven und hochwertigen Materialien in das Design der gesamten Symbio-Linie einfließen lassen, und wir sind begeistert, den Red Dot Design Award erhalten zu haben."

Das Life Fitness-Team lädt FIBO-Besucherinnen und -Besucher dazu ein, die Produkte der Symbio-Kollektion auf der Messe (Halle 6, Stand 6A53 und 6C54) vom 11. bis 14. April hautnah zu erleben:

Der Symbio Runner™ (Laufband) verfügt über die Adaptive Flex Deck®-Technologie, bei der Trainierende die bevorzugte Oberflächenhärte mit simuliertem Gelände auswählen können, was das Verletzungsrisiko verringert.

(Laufband) verfügt über die Adaptive Flex Deck®-Technologie, bei der Trainierende die bevorzugte Oberflächenhärte mit simuliertem Gelände auswählen können, was das Verletzungsrisiko verringert. Symbio™ Incline Elliptical bietet einen zum Patent angemeldeten Neigungsmechanismus, der eine Ellipse erzeugt, die die natürliche Laufbewegung des Körpers nachahmt.

bietet einen zum Patent angemeldeten Neigungsmechanismus, der eine Ellipse erzeugt, die die natürliche Laufbewegung des Körpers nachahmt. Das Symbio SwitchCycle™ fungiert als 2-in-1-Bike mit aufrechtem Sitz, 100 Widerstandsstufen, Makro-Gangschaltung für Sprint-Widerstandssprünge in der Gruppe und sensorgesteuerter Positionierung für optimalen Komfort.

fungiert als 2-in-1-Bike mit aufrechtem Sitz, 100 Widerstandsstufen, Makro-Gangschaltung für Sprint-Widerstandssprünge in der Gruppe und sensorgesteuerter Positionierung für optimalen Komfort. Symbio™ Recumbent Cycle erleichtert die optimale Sitzeinstellung, indem es Sitz und Positionierung auf dem Bildschirm anzeigt.

Auf dem Life Fitness-Stand werden auch die neuen, aktualisierten ICG-Indoor-Bikes vorgestellt, insbesondere die Modelle IC5 und IC6 als Teil der Group Cycling-Lösung des Unternehmens.

Highlights des Krafttrainings-Portfolios

Neben Symbio wird am Stand von Life Fitness auch eine Reihe neuer Produkte aus dem Krafttrainings-Portfolio der Fitnessmarke präsentiert. Außer neuen Bänken, Insignia-Geräten mit Connected Fitness und Hammer-Strength-Plattengeräten werden auf dem Stand auch das Dual Adjustable Pulley mit progressiver Stabilisierung und der Assisted Nordic Ham vorgestellt.

Dual Adjustable Pulley : Das Trainingsgerät Dual Adjustable Pulley setzt den Standard für Vielseitigkeit und Trainingseffektivität – es ermöglicht nahezu endlose Kraftübungen, von denen sowohl Trainierende profitieren, die mehr Abwechslung suchen, als auch Einrichtungen, die ihren Kraftraum maximal ausnutzen wollen.

: Das Trainingsgerät Dual Adjustable Pulley setzt den Standard für Vielseitigkeit und Trainingseffektivität – es ermöglicht nahezu endlose Kraftübungen, von denen sowohl Trainierende profitieren, die mehr Abwechslung suchen, als auch Einrichtungen, die ihren Kraftraum maximal ausnutzen wollen. Assisted Nordic Ham: Das Trainingsgerät Hammer Strength Assisted Nordic Ham ist ein plattenbelastetes Produkt, mit dem Athleten Nordic Hamstring Curls mit vollem Umfang ausführen können. Dieses Produkt verfügt über eine einzige Einstellung, um sich an unterschiedliche Körpergrößen anzupassen, und ein ausbalanciertes Design, d. h. je mehr Gewicht ein Benutzer hinzufügt, desto leichter wird der Curl.

Highlights der digitalen Lösungen

Das Unternehmen freut sich außerdem, Life Fitness Digital Solutions auf den Markt zu bringen, eine Weiterentwicklung der Softwareplattformen, die Life Fitness-Geräte mit Tools verbindet, um Trainern und Trainierenden ein noch individuelleres Trainingserlebnis zu bieten und gleichzeitig die Rentabilität für Betreiber von Fitnessstudios zu maximieren.

Life Fitness Connect System, mit Connect Kit, Trainer Connect und der Connect App für den Trainierenden: Das Connect System integriert nahtlos die Life Fitness Cardio-, Kraft- und Funktionszonen. Trainierende können über die neue Connect App umfassende Tracking- und Trainingsanleitungen erhalten. Über Trainer Connect können Trainer ein persönliches Coaching anbieten. Diese Life Fitness-Tools, darunter Tracking-Sensoren für Kraftgeräte, sind Teil des Technologieerwerbs des Unternehmens im Rahmen des Sony Startup Acceleration Program.

Facility Connect ist die Asset-Management-Plattform der nächsten Generation, um eine optimale Performance der Geräte zu gewährleisten und datengestützte Entscheidungen treffen können, um Einrichtungen zu verwalten, benutzerdefinierte Videoinhalte bereitzustellen und Geräteoptionen zu personalisieren.

Außerdem hat Life Fitness kürzlich eine Partnerschaft mit Pavigym bekannt gegeben: LFX x Bootiq bietet LFX-Kleingruppen-Trainingsräume von Life Fitness, ergänzt durch die Bootiq-Software von Pavigym, die das gesamte Workout-Erlebnis in ein aufregendes, immersives und spielerisches Trainingskonzept verwandelt.

Vor-Ort-Aktivitäten

Auf der FIBO 2024 in Köln wird Life Fitness vom 11. bis 14. April in Halle 6, Stand 6A53 und 6C54, mehrere Vor-Ort-Aktivitäten anbieten, darunter:

Eine Gelegenheit, die Symbio-Serie zu erleben, die neue Ultra-Premium-Produktkollektion.

Eine Gelegenheit, andere Life Fitness- und Hammer Strength-Produkte zu testen.

Gruppeninformationsveranstaltungen mit Shaun Stafford, Fitnesstrainer und zweifacher Fitness-Weltmeister, am Donnerstag, 11. April, und Gruppeninformationsveranstaltungen mit dem Life Fitness-Team am 11. und 12. April.

Informationen zu Life Fitness

Life Fitness ist der vertrauenswürdige strategische Partner seiner Kunden, der seine Geschäftsentwicklung rund um den Globus vorantreibt und die renommiertesten, leistungsstärksten und innovativsten Geräte und Technologien für Fitnessbegeisterte bereitstellt, wo und wann immer sie zum Training inspiriert werden. Das Unternehmen fertigt und vertreibt Kraft- und Herz-Kreislauf-Geräte unter den bekannten Marken Life Fitness, Hammer Strength und ICG. Die Geräte des Unternehmens werden an über 250.000 Fitnesseinrichtungen in mehr als 160 Ländern vertrieben. Der Hauptsitz von Life Fitness befindet sich außerhalb von Chicago, in Rosemont, Illinois. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von Life Fitness finden Sie unter www.lifefitness.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2354451/Life_Fitness_Symbio_Products.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1861510/Life_Fitness_Logo_v1.jpg