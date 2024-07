EHA : Des avancées dans le domaine de l'hématologie

LA HAYE, Pays-Bas, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'Association européenne d'hématologie (EHA) a subi une transformation remarquable au cours des deux dernières années, se positionnant comme une organisation prête pour l'avenir et dédiée à répondre aux besoins de la communauté européenne d'hématologie. En encourageant un réseau mondial de professionnels et en facilitant l'échange transparent de connaissances, l'EHA consolide son rôle de catalyseur d'idées novatrices et de relations durables.

L'approche de l'EHA, centrée sur les membres, a donné des résultats impressionnants. À ce jour, en 2024, le nombre de ses membres a augmenté de 17 %, pour atteindre 7 972 membres issus de plus de 152 pays.

"Cette croissance souligne notre engagement à transcender les frontières physiques et intellectuelles, en créant un réseau mondial solide de professionnels qui se consacrent à l'avancement de l'hématologie", commente le président de l'EHA, le professeur António Almeida. Grâce à cette vaste communauté, l'EHA assure une diffusion rationalisée de la recherche et des meilleures pratiques, renforçant ainsi l'impact de la recherche en hématologie et des soins cliniques à l'échelle mondiale.

HemaSphere, la revue scientifique de l'EHA, a atteint un facteur d'impact record de 12,1 en 2023, ce qui la place parmi les meilleures revues d'hématologie au niveau mondial. La rédactrice en chef d'HemaSphere , Jan Cools, a déclaré : "Je suis ravie de ce résultat et je me réjouis de l'avenir : "Je suis ravie de ce résultat et enthousiaste pour l'avenir. Ce facteur d'impact impressionnant est le résultat de nombreuses contributions importantes de la part des auteurs et des réviseurs, de notre équipe éditoriale dévouée, de l'ensemble de notre lectorat et du soutien de l'EHA et de ses membres".

Le congrès EHA2024, qui s'est tenu à Madrid (Espagne), a atteint un nouveau sommet avec 14 000 participants sur place et un total de 17 900 inscriptions, ainsi que 3 500 résumés soumis. Cet événement record a rassemblé des experts en hématologie du monde entier, accélérant ainsi les progrès dans ce domaine. Pour le congrès EHA2025 à Milan, la structure du programme sera remaniée en programmant stratégiquement des symposiums satellites, des mises à jour en hématologie et des théâtres de produits afin d'améliorer la visibilité et l'engagement. En outre, l'inclusion d'un plus grand nombre de sessions de programmes de conférenciers invités et de sessions de posters témoigne de l'intérêt croissant et des contributions à la recherche de la part de la communauté.

Compte tenu de la transformation fondamentale survenue au cours des deux dernières années, EHA marque cette croissance en dévoilant une nouvelle identité de marque. Cette nouvelle représentation visuelle incarne sa transition en tant qu'organisation, exprimant l'unité et la confiance.

"Notre réseau ne se contente pas d'atteindre des pays et des fuseaux horaires ; il s'agit de créer un échange transparent de connaissances, de recherches et de bonnes pratiques", a déclaré M. Almeida. "L'EHA est le catalyseur d'échanges qui débouchent sur des idées novatrices, des percées et des relations durables. La nouvelle identité de marque de l'EHA reflète sa nature dynamique et distinctive, inspirant tous les membres de notre communauté.

Alors que l'organisation réitère son engagement envers la communauté hématologique et l'avenir, la communauté se voit rappeler l'objectif de l'EHA de transcender les barrières en s'efforçant de parvenir à une "hématologie sans frontières".

À propos de l'EHA : L'Association européenne d'hématologie (EHA) est une organisation de membres au service d'une communauté d'environ 8 000 professionnels de la santé, chercheurs et scientifiques qui s'intéressent activement à l'hématologie. L'EHA est la plus grande organisation européenne reliant les hématologues du monde entier. Elle soutient le développement de carrière et la recherche, harmonise l'enseignement de l'hématologie et défend les hématologues et l'hématologie. "Vers la prévention, la guérison et la qualité de vie de tous les patients atteints de troubles sanguins".

