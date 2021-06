EHA:Eficacia de la vacuna Pfizer/BioNTech BNT162b2 en pacientes que reciben CAR-T

- European Hematology Association:La respuesta humoral a la vacuna Pfizer/BioNTech BNT162b2 se ve afectada en pacientes que reciben CAR-T o terapia inmunosupresora de alta intensidad

LA HAYA, Países Bajos, 12 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La vacuna Pfizer/BioNTech BNT162b2 ha sido aprobada para la prevención del síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y se recomienda para pacientes inmunosuprimidos. Sin embargo, su eficacia y seguridad en pacientes sometidos a terapia celular inmunológica no han sido bien documentadas. En este estudio, evaluamos la eficacia y seguridad de la vacuna BNT162b2 en pacientes que se sometieron a trasplante de células hematopoyéticas (HCT) y terapia con receptor de antígeno quimérico (CAR) -T. Seguimos prospectivamente a 79 pacientes vacunados que fueron tratados activamente en el Centro Médico Sourasky de Tel Aviv y monitoreamos el perfil de seguridad y la respuesta inmune humoral a la vacuna.

En general, la vacuna fue bien tolerada y todos los efectos secundarios se resolvieron en unos pocos días, excepto un rechazo secundario del injerto, que aún está bajo investigación. Observamos que solo el 36% de los pacientes que recibieron terapia CAR-T desarrollaron una respuesta humoral de anticuerpos en comparación con el 81% de los pacientes que se sometieron a un HCT alogénico. Además, los pacientes con aplasia de células B y los que recibieron la vacuna poco después de la infusión de células tenían menos probabilidades de desarrollar anticuerpos. Tomados en conjunto, estos datos demuestran que la respuesta humoral a la vacuna BNT162b2 está significativamente alterada en los pacientes que reciben CAR-T, a diferencia de aquellos después de un HCT alogénico que tuvieron una buena respuesta.

Presentador: Profesor Ron Ram

Afiliación: BMT Unit, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel

Abstract: #S285 SAFETY AND EFFICACY OF THE BNT162B2 MRNA COVID-19 VACCINE IN PATIENTS AFTER ALLOGENEIC HCT AND CD19-BASED CAR-T THERAPY – A SINGLE CENTER PROSPECTIVE COHORT STUDY

Acerca del Congreso anual de EHA: Cada junio, la EHA organiza su Congreso Anual en una de las principales ciudades europeas. Este año, debido a la persistente pandemia de COVID19, EHA organiza un Congreso virtual por segunda vez. El Congreso está dirigido a profesionales de la salud que trabajen o estén interesados en el campo de la hematología. Los temas del programa científico van desde la fisiología y el desarrollo de las células madre hasta la leucemia; linfoma diagnostico y tratamiento; las células rojas de la sangre; trastornos de los glóbulos blancos y las plaquetas; hemofilia y mieloma; trombosis y trastornos hemorrágicos; así como transfusión y trasplante de células madre.

