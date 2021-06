European Hematology Association : la réponse humorale au vaccin Pfizer/BioNTech BNT162b2 est altérée chez les patients recevant un CAR-T ou un traitement immunosuppresseur de haute intensité

LA HAYE, Pays-Bas, 12 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le vaccin Pfizer/BioNTech BNT162b2 a été approuvé pour la prévention de l'infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) et est recommandé pour les patients immunodéprimés. Cependant, son efficacité et son innocuité chez les patients suivant une thérapie cellulaire immunologique n'ont pas été bien documentées. Dans le cadre de cette étude, nous avons évalué l'efficacité et l'innocuité du vaccin BNT162b2 chez les patients ayant subi une greffe de cellules hématopoïétiques (HCT) et un traitement au récepteur d'antigène chimérique (CAR)-T. Nous avons suivi prospectivement 79 patients vaccinés ayant été activement traités au Centre médical Sourasky de Tel Aviv et surveillé le profil d'innocuité et la réponse immunitaire humorale au vaccin.

Dans l'ensemble, le vaccin a été bien toléré et tous les effets indésirables se sont résorbés en quelques jours, à l'exception d'un rejet de greffe secondaire, qui fait toujours l'objet d'une enquête. Nous avons observé que seulement 36 % des patients ayant reçu un traitement CAR-T ont développé une réponse aux anticorps humoraux comparativement à 81 % des patients ayant subi une TSS allogénique. De plus, les patients atteints d'aplasie des cellules B et ceux ayant reçu le vaccin peu après la perfusion de cellules étaient moins susceptibles de développer des anticorps. Prises ensemble, ces données démontrent que la réponse humorale au vaccin BNT162b2 est significativement altérée chez les patients recevant le CAR-T, par opposition à ceux ayant reçu une TSS allogénique ayant une bonne réponse.

Présentateur : Professeur Ron Ram

Affiliation : Unité BMT, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israël

Résumé : #S285 INNOCUITÉ ET EFFICACITÉ DU VACCIN BNT162B2 MRNA COVID-19 CHEZ LES PATIENTS APRÈS UNE THÉRAPIE ALLOGÉNIQUE À BASE DE HCT ET DE CD19 – ÉTUDE DE COHORTE PROSPECTIVE À UN SEUL CENTRE

À propos du congrès annuel de l'AEH : Chaque année, en juin, l'AEH organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Cette année, en raison de la persistance de la pandémie de COVID-19, l'AEH organise pour la deuxième fois un Congrès virtuel. Le Congrès s'adresse aux professionnels de santé travaillant dans le domaine de l'hématologie ou s'y intéressant. Les sujets du programme scientifique vont de la physiologie et du développement des cellules souches à la leucémie, le lymphome, le diagnostic et le traitement, les globules rouges, les globules blancs et les troubles plaquettaires, l'hémophilie et le myélome, la thrombose et les troubles de la coagulation ainsi que la transfusion et la transplantation de cellules souches.

Site web : www.ehaweb.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

SOURCE European Hematology Association (EHA)