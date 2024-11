EICMA 2024, AUJOURD'HUI L'OUVERTURE AU GRAND PUBLIC

Record d'affluence au Salon international du deux-roues à Rho Fiera Milano : plus de 770 exposants, 45 pays représentés et 2136 marques.

Jusqu'à dimanche, à Rho Fiera Milano, toutes les nouveautés du secteur, mais aussi des divertissements, des jeux, une exposition de motos anciennes et des courses passionnantes avec des légendes du sport automobile. De grandes attentes pour le retour à la compétition du champion australien Casey Stoner.

MILAN, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- 1914-2024 : L'EICMA a 110 ans. De la première édition qui s'est tenue au Kursaal Diana de Milan avec moins de quarante stands et des exposants de six nations, à celle qui s'est ouverte au grand public ce matin à Rho Fiera Milano, 81e, avec plus de 770 exposants de 45 pays différents et pas moins de 2163 marques représentées. L'édition 2024 de l'Exposition internationale des véhicules à deux roues célèbre un parcours de plus d'un siècle - un exploit unique au monde dans le panorama des salons - avec des chiffres records et une revendication, « EICMA, laisser notre marque pendant 110 ans », qui représente une déclaration d'intention claire.

Les plus de 330 000 mètres carrés et les 10 pavillons occupés cette année sont en fait le théâtre de centaines d'avant-premières mondiales et de nouveautés sectorielles, que l'industrie de référence met en scène : le présent et l'avenir de la mobilité sur deux roues. Des retours importants parmi les fabricants, qui rendent l'offre d'exposition de cette édition presque complète ; la part des entreprises qui viennent à l'EICMA pour la première fois est également substantielle, avec un bon 26%. La présence d'exposants étrangers de tous les continents est très importante, tandis qu'un tiers du nombre total d'exposants porte le drapeau italien.

Après le succès de l'événement de deux jours dédié à la presse et aux opérateurs commerciaux, c'est aujourd'hui l'ouverture aux fans : pour les visiteurs, toutes les dernières nouvelles du secteur, mais aussi des divertissements, des jeux, une exposition de motos anciennes et des courses passionnantes avec des légendes du sport automobile. On attend beaucoup du retour à la compétition du champion australien Casey Stoner, qui courra samedi dans l'arène MotoLive, la zone étrangère de l'EICMA, où le public peut assister librement à des compétitions avec les meilleurs pilotes des disciplines tout-terrain, être captivé par les cascadeurs et se laisser emporter par la scène et la musique.

