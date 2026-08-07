Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldt totale bezittingen van ongeveer 378 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 16.000 ETH en bijna 302 miljoen WLD-tokens

Samenstelling van de treasury van Eightco op 5 augustus 2026: 90 miljoen dollar aan OpenAI-aandelen (indirect), 18 miljoen dollar aan aandelen in Beast Industries, 16.278 ETH, bijna 302 miljoen WLD-tokens en 142 miljoen dollar aan liquide middelen en kasequivalenten, goed voor een totale waarde van ongeveer 378 miljoen dollar

Eightco nam onlangs deel aan de financieringsronde van World Foundation ter waarde van 52,5 miljoen dollar, die werd geleid door Pantera en waaraan ook Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto en andere investeerders deelnamen

OpenAI heeft onlangs aangekondigd dat het een vertrouwelijke S-1 heeft ingediend ter voorbereiding op een mogelijke toekomstige beursgang

Eightco biedt indirecte blootstelling aan enkele van de meest innovatieve private ondernemingen, waaronder OpenAI en Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 8 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ('Eightco' of de 'onderneming') heeft vandaag een update verstrekt over haar totale portefeuille, waarbij de onderneming haar posities op het gebied van digitale activa en strategische investeringen in toonaangevende particuliere technologiebedrijven toelichtte.

ORBS Holdings & Key Metrics The ORBS Portfolio Thesis

Op 5 augustus 2026 om 16:00 uur (ET) omvatten de bezittingen van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een reeds gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD), gewaardeerd op 0,32 dollar per WLD (volgens Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) en ongeveer 142 miljoen dollar aan liquide middelen en stablecoins, wat neerkomt op totale bezittingen van ongeveer 378 miljoen dollar.

Belangrijkste ontwikkelingen:

Het management van Eightco is van mening dat de treasuryportefeuille van de onderneming enkele van de meest essentiële bouwstenen voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem bevat. De belangrijkste ontwikkelingen van deze week zijn:

Op 2 augustus publiceerde de Wereldbank een rapport waarin werd gesteld dat kunstmatige intelligentie ontwikkelingslanden in staat zou kunnen stellen om in tien jaar tijd een eeuw‌ aan ontwikkeling te realiseren, mits ze snel werk maken van de achterstand op het gebied van energievoorziening, connectiviteit en vaardigheden. "AI heeft ontwikkelingslanden een reddingsboei toegeworpen en ze zouden die moeten grijpen", aldus Indermit Gill, hoofdeconoom van de Wereldbank (Reuters).

Op 29 juli werd gemeld dat de AI-hausse duizenden goedbetaalde banen creëert voor elektriciens, timmerlieden en andere vakmensen die nodig zijn voor de bouw van de infrastructuur waarop de toekomst van AI steunt (The New York Times).

Op 26 juli werd bekendgemaakt dat Nvidia met OpenAI in gesprek is om in het kader van een grootschalig datacenterproject een vangnet van ongeveer 250 miljard dollar voor OpenAI te bieden. De twee ondernemingen onderzoeken de mogelijkheden voor een datacentercampus van 10 gigawatt ter waarde van 500 miljard dollar in het zuiden van Ohio, die zou worden beheerd door SB Energy van SoftBank (WSJ).

In een recente podcastaflevering stelde Sam Altman dat we mogelijk het punt van de 'singulariteit' naderen: een cruciaal moment waarop de ontwikkelingen op het gebied van AI snel zouden kunnen versnellen en nieuwe mogelijkheden zouden kunnen creëren voor wetenschappelijke ontdekkingen, economische groei en menselijke vooruitgang, terwijl dit mogelijk ook zou kunnen leiden tot het ontstaan van superintelligente systemen (Relentless).

Vorige week riepen ondernemingen als BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs en SoFi het Amerikaanse Congres op om de Clarity Act aan te nemen. Zij voerden aan dat duidelijke regels beleggers zouden beschermen, ondernemingen zekerheid over de regelgeving zouden bieden en de Verenigde Staten zouden helpen concurrerend te blijven nu digitale activa steeds breder worden geaccepteerd (Coindesk).

Tom Lee, bestuurslid van Eightco (ORBS), zei onlangs tijdens zijn optreden in CNBC Power Lunch op 27 juli: "Crypto verandert geld in software. Allerlei zaken kunnen in geld worden omgezet, zoals loyaliteitspunten en reputatie... Er is een toezichthoudende instantie nodig die dit alles overziet. Japan, Rusland en Europa nemen inmiddels zelfs wetsvoorstellen aan die vergelijkbaar zijn met de Clarity Act. De Verenigde Staten dreigen dus achterop te raken. Daarom denk ik dat crypto zich herstelt, want buiten de Verenigde Staten wordt crypto omarmd."

Eightco: Blootstelling aan cruciale megatrends

Eightco is gebouwd rond drie megatrends waarvan de onderneming verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie. De onderneming heeft posities in elk van deze trends via haar indirecte investering in OpenAI (24% van de treasuryportefeuille van ORBS), Worldcoin (25%) en Beast Industries (5%).

Kunstmatige intelligentie — OpenAI

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in speciale doelvennootschappen die blootstelling bieden aan aandelenbelangen in de moedermaatschappij van OpenAI. Dit vertegenwoordigt ongeveer 24% van de treasuryactiva, een van de hoogste bekendgemaakte concentraties van alle beursgenoteerde beleggingsvehikels.

ChatGPT, de consumentenapp van OpenAI, is wereldwijd de populairste AI-app voor consumenten (Sensor Tower). Op 31 juli 2026 maakte OpenAI bekend dat zijn modellen inmiddels meer dan één miljard actieve gebruikers en meer dan twee miljoen ondernemingen bereiken. Zes maanden nadat zij zich hebben geregistreerd, versturen gebruikers dagelijks ongeveer 50% meer berichten en gebruiken zij ChatGPT voor ongeveer twee keer zoveel soorten werkzaamheden.

Digitale identiteit — WLD-token

Eightco bezit bijna 302 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,4% van het circulerende aanbod. Daarmee bekleedt de onderneming wereldwijd de grootste openbaar gemaakte institutionele positie, die ongeveer 25% van de treasuryactiva van Eightco vertegenwoordigt.

Worldcoin is de native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk dat is ontwikkeld door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en wordt beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten verstrekken een privacybeschermende World ID die bevestigt dat een gebruiker een uniek mens is en geen AI-agent.

Volgens het aangekondigde bedrijfsmodel van World betalen applicaties een vergoeding per verificatie, terwijl verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Zowel uitgevers van digitale identiteitsbewijzen als het World-protocol genereren daarbij inkomsten uit de authenticatie van geverifieerde personen. World ziet een totale potentiële omzetkans van 6,35 biljoen dollar in dertien sectoren, waaronder het bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Creator-economie — Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, wat ongeveer 5% van de treasuryactiva vertegenwoordigt.

Beast Industries behoort wereldwijd tot de ondernemingen met het grootste rechtstreekse bereik onder consumenten, met op de verschillende platforms samen meer dan 500 miljoen volgers. Dit bereik wordt gedragen door MrBeast, wereldwijd de meest bekeken persoon op YouTube. Naarmate AI de contentproductie steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming die een Worldcoin (WLD)-treasurystrategie toepast die de eerste in haar soort is. Daarmee biedt zij beleggers via één beursticker indirecte blootstelling aan drie bepalende trends van deze cyclus: kunstmatige intelligentie via haar indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via haar positie als grootste beursgenoteerde houder van WLD en het Proof of Human-protocol, en de creator-economie via haar aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele beleggers, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Voor meer informatie:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Veelgestelde vragen

Wat is het aandeel ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan OpenAI en Beast Industries en houdt een van de grootste openbaar gemaakte posities in Worldcoin (WLD) aan.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit bijna 302 miljoen WLD, wat overeenkomt met ongeveer 8,4% van het circulerende aanbod en wereldwijd de grootste openbaar gemaakte institutionele positie vormt.

Wat is Proof of Human?

Proof of Human is een cryptografische verificatiemethode waarmee wordt vastgesteld dat een gebruiker een unieke, levende persoon is en geen bot of AI-agent. Het is een fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en elk systeem dat 'één persoon, één account' vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste openbaar gemaakte institutionele houder van Worldcoin (WLD), de token die het Proof of Human-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van de onderneming bestaat onder meer uit Tom Lee (managing partner en hoofd onderzoek bij Fundstrat en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)). Brett Winton (hoofdfuturist bij ARK Invest) is adviseur van de raad van bestuur.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, waaronder, zonder beperking, verklaringen met betrekking tot: de verwachting van de onderneming dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie het komende decennium van innovatie zullen bepalen; de overtuiging van het management dat de treasuryportefeuille van de onderneming enkele van de meest essentiële bouwstenen voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem bevat; verklaringen dat OpenAI vertrouwelijk een S-1-registratieverklaring heeft ingediend en zich daarmee voorbereidt op een mogelijke toekomstige beursgang; verklaringen over de totale potentiële omzetkans van World van 6,35 biljoen dollar in sectoren als het bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; verklaringen dat distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser worden naarmate AI de productie van content tot een massaproduct maakt; verklaringen dat de onderneming de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI ontwikkelt; verklaringen dat Proof of Human een essentiële basisinfrastructuur vormt voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en systemen die een geverifieerde menselijke identiteit vereisen; en verklaringen dat de onderneming via haar investeringen in OpenAI, WLD en Beast Industries indirecte blootstelling biedt aan bepalende trends. Woorden en uitdrukkingen zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'blijven', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'verwachting', 'doelstelling', 'kan', 'blijft', 'prognose', 'vooruitzichten', 'voornemen', 'schatting', 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gepositioneerd', 'visie' en andere termen met een vergelijkbare betekenis zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van die welke in toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen als gevolg van diverse factoren, waaronder, zonder beperking: het onvermogen van de onderneming om de leiding of bedrijfsvoering te sturen van particuliere ondernemingen waarin zij geen controlerende aandeelhouder is, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico van verliezen of afwaarderingen op de strategische investeringen van de onderneming, waaronder haar indirecte belang in aandelen van OpenAI (aangehouden via speciale doelvennootschappen), haar positie in WLD en haar belang in aandelen van Beast Industries; het vermogen van de onderneming om te blijven voldoen aan de vereisten voor voortgezette notering aan de Nasdaq; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalmiddelen van de onderneming verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om haar bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit van de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die een wezenlijk effect kan hebben op de waarde van de treasuryposities van de onderneming; wijzigingen in de regelgeving, toekomstige wetgeving en nieuwe voorschriften die negatieve gevolgen hebben voor digitale activa, de toepassing van kunstmatige intelligentie of de verzameling van biometrische gegevens; risico's in verband met de ontwikkeling, toepassing en marktacceptatie van de Proof of Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en het verloop van de implementatie van agentische AI in bedrijfs- en consumententoepassingen; onzekerheid over de productroadmap en de ontwikkeling van het bedrijfsmodel van OpenAI, en over het tijdstip of het succes van een eventuele beursgang; risico's in verband met het vermogen van Beast Industries om zijn groeiprognoses te realiseren; concurrentie op de markten voor digitale identiteit en AI-infrastructuur; afhankelijkheid van externe bronnen voor de waardering van bepaalde investeringen; onzekerheid over het aanhoudende succes van MrBeast en de prestaties van het door creators aangedreven bedrijfsmodel van Beast Industries; risico's in verband met de geconcentreerde posities van de onderneming in bepaalde digitale activa en investeringen in particuliere ondernemingen; veranderende standpunten van het publiek en overheden ten aanzien van digitale activa of sectoren die verband houden met kunstmatige intelligentie; risico's in verband met het tijdstip, de functies en de commerciële ontvangst van de releases van OpenAI-modellen; en het risico dat de aanboddynamiek van WLD niet tot de verwachte markteffecten leidt. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u gewaarschuwd niet te sterk op dergelijke toekomstgerichte verklaringen te vertrouwen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden en andere belangrijke factoren die er elk toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Eightco afwijken van die welke in de hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen worden beschreven, wordt verwezen naar de documenten die Eightco bij de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') heeft ingediend, waaronder de risicofactoren en andere informatie in haar jaarverslag op formulier 10-K, dat op 15 april 2026 bij de SEC werd ingediend, en andere openbaar beschikbare documenten die bij de SEC zijn ingediend. Alle informatie in dit persbericht heeft betrekking op de datum van publicatie. Eightco neemt geen verplichting op zich om deze informatie bij te werken of de resultaten van eventuele herzieningen van de hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen openbaar te maken om feitelijke resultaten of wijzigingen in haar verwachtingen weer te geven.