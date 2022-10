Ein Arzt des Texas Cardiac Arrhythmia Institute leitete den internationalen Workshop zu Herzrhythmusstörungen

AUSTIN, Texas, 27. Oktober, 2022 /PRNewswire/ – Der leitende medizinische Direktor des Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center leitete unlängst Venice Arrhythmias 2022, einen alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Workshop über Herzrhythmusstörungen, der vom 13. bis 15. Oktober 2022 in Venedig, Italien, stattfand. Als President von Venice Arrhythmias organisierte Andrea Natale, M.D., F.A.C.C., F.H.R.S., F.E.S.C., das Programm der Veranstaltung. Mehr als 600 Teilnehmer aus mehr als 40 Ländern nahmen daran teil.

Über drei Tage hinweg präsentierte Dr. Natale Live-Fälle der Pulsed Field Ablation und diskutierte innovative Technologien und Ansätze für die Ablation von Vorhofflimmern. Der Hauptredner der Veranstaltung war Frank Biden, der Bruder von President Joe Biden. Während der Eröffnungszeremonie hielt er einen Vortrag mit dem Titel „The Future of Global Healthcare".

„Mit den international anerkanntesten Experten für Herzrhythmusstörungen an einem Ort, auf der wunderschönen Insel San Giorgio Maggiore, ist Venedig das Epizentrum für die neuesten Fortschritte und Innovationen in unserer Branche", sagte Dr. Natale. „Ich fühle mich geehrt, an dieser angesehenen Konferenz teilzunehmen und TCAI und die erstklassige Arbeit all unserer Ärzte zu repräsentieren."

Auf dem Workshop präsentierten weltweit anerkannte Experten auf dem Gebiet der grundlegenden und klinischen Elektrophysiologie des Herzens die neuesten wissenschaftlichen Fortschritte und Innovationen. Die Teilnehmer wirkten bei einer Vielzahl interaktiver und praktischer Sitzungen mit, darunter Debatten, anspruchsvolle Präsentationen klinischer Fälle und Diskussionen sowie aufgezeichnete und live übertragene Fallbesprechungen.

Venice Arrhythmias wird von internationalen wissenschaftlichen Gesellschaften unterstützt, die im Bereich der kardialen Elektrophysiologie und Arrhythmologie tätig sind, wie der European Heart Rhythm Association of the European Society of Cardiology (EHRA-ESC) und der Heart Rhythm Society (HRS). Es wurde auch von der Stadt und der Provinz Venedig gefördert. Venice Arrhythmias wurde 1989 gegründet und ist damit die älteste und erfolgreichste Elektrophysiologie-Konferenz der Welt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: VeniceArrhythmias.org.

VeryMedienkontakte: ECPR

Matt Grilli oder Kat Griffith

[email protected] oder [email protected]

(512) 797-4002 oder (630) 800-9533

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center