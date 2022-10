Lekarz z Teksańskiego Instytutu Arytmii Serca poprowadził międzynarodowe warsztaty poświęcone zaburzeniom rytmu serca

AUSTIN, Teksas, 26 października 2022 /PRNewswire/ -- Dyrektor wykonawczy ds. medycznych Teksańskiego Instytutu Arytmii Serca (ang. Texas Cardiac Arrhythmia Institute ‒ TCAI) przy Centrum Medycznym St. David's, poprowadził w ostatnim czasie Venice Arrhythmias 2022 ‒ odbywające się co dwa lata międzynarodowe warsztaty dotyczące zaburzeń rytmu serca. Tegoroczna edycja odbyła się w Wenecji we Włoszech w dniach od 13 do 15 października 2022 r. Jako prezes Venice Arrhythmias, doktor Andrea Natale, członek Amerykańskiego Kolegium Kardiologii, Stowarzyszenia Rytmu Serca i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, był odpowiedzialny za organizację programu wydarzenia. W konferencji wzięło udział ponad 600 uczestników z ponad 40 krajów.

Przez trzy dni dr Natale prezentował przypadki ablacji pulsacyjnym polem elektrycznym oraz omawiał innowacyjne technologie i podejścia do ablacji w przypadku migotania przedsionków. Głównym prelegentem wydarzenia był Frank Biden, brat prezydenta Joe Bidena. Podczas ceremonii inauguracyjnej wygłosił on wykład zatytułowany „Przyszłość światowej służby zdrowia".

„Położona na pięknej wyspie San Giorgio Maggiore Wenecja jest ośrodkiem najnowszych osiągnięć i innowacji w naszej branży, mogąc poszczycić się obecnością najbardziej uznanych na arenie międzynarodowej ekspertów w dziedzinie arytmii serca, zgromadzonych w jednym miejscu ‒ powiedział dr Natale. - Jestem zaszczycony, że mogę być częścią tej prestiżowej konferencji, reprezentować TCAI i przedstawiać wyniki światowej klasy działań wszystkich naszych lekarzy".

Podczas warsztatów wystąpili uznani na całym świecie liderzy w dziedzinie podstawowej i klinicznej elektrofizjologii serca, prezentując najnowsze osiągnięcia naukowe i innowacje. Uczestnicy brali udział w szeregu interaktywnych i praktycznych sesji, w tym debat, prezentacji trudnych przypadków klinicznych i dyskusji, a także sesji przypadków nagranych wcześniej i realizowanych na żywo.

Wydarzenie Venice Arrhythmias wspierają międzynarodowe towarzystwa naukowe działające w obszarze elektrofizjologii i arytmologii, takie jak Europejskie Stowarzyszenie Rytmu Serca przy Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym (ang. European Heart Rhythm Association of the European Society of Cardiology ‒ EHRA-ESC) oraz Stowarzyszenie Rytmu Serca (ang. Heart Rhythm Society ‒ HRS). Patronat nad wydarzeniem objęły również władze miasta i prowincji Wenecja. Venice Arrhythmias została powołana do życia w 1989 roku, co sprawia, że jest to konferencja elektrofizjologiczna z najdłuższą historią na świecie, notująca największe sukcesy.

Więcej informacji na stronie: VeniceArrhythmias.org.

