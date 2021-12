Ein berühmtes Meisterwerk von Renoir aus dem 19. Jahrhundert wird in Form einer limitierten Serie von NFT-Token von Third Place NFT verkauft

ST. PETERSBURG, Russland, 13. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Die NFT-Plattform Third Place kündigte die Einführung einer Premium-Kollektion echter Meisterwerke der internationalen Malerei „The Greatest Works of Art" an, die in einer Auktion in Form einer limitierten Serie von NFT-Token verkauft werden soll. Das erste Meisterwerk, das versteigert wird, ist das Gemälde des berühmten französischen Künstlers Pierre Auguste Renoir „Doppelporträt der Jeanne Baudot", das vor genau 125 Jahren entstand. Laut der Projekt-Webseite wird der internationale Verkauf am 22. Dezember um 16:00 Uhr Moskauer Zeit beginnen.