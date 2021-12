Una obra de Renoir será vendida en forma de una serie limitada de tokens NFT por Third Place NFT

-Una obra maestra de Renoir del siglo XIX será vendida en forma de una serie limitada de tokens NFT por Third Place NFT

ST. PETERSBURGO, Rusia, 13 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La plataforma de NFT Third Place ha anunciado el lanzamiento de una colección premium de verdaderas obras maestras del arte pictórico mundial "The Greatest Works of Art", que se venderá en una subasta en forma de una serie limitada de tokens NFT. La primera obra maestra que se subastará será el cuadro del famoso artista francés Pierre Auguste Renoir "Retrato doble de Jeanne Baudot", pintado precisamente hace 125 años. Según la página web del proyecto, la venta global comenzará el 22 de diciembre a las 16:00, hora de Moscú.