Ein brandneues Moco-Museum entsteht im El Born in Barcelona

Moderne und zeitgenössische Kunst

Nach dem Erfolg in Amsterdam setzt sich Moco erneut dafür ein, ikonische Werke von international bekannten Künstlern und aufstrebenden Stars auszustellen. Das Moco Amsterdam öffnete seine Türen im April 2016. Heute hat das Moco Museum Amsterdam fast 2 Millionen Besucher aus über 120 verschiedenen Ländern empfangen. Für viele Besucher ist das Moco ein Einstieg in die Welt der Kunst. Wir sind stolz darauf, ein sehr junges Publikum zu empfangen, das uns besucht und sich zum ersten Mal in die Kunst verliebt.

Ausstellung

Moco Barcelona zeigt Kunstwerke von Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Banksy, Salvador Dalí, Damien Hirst, Keith Haring, KAWS, Hayden Kays, Yayoi Kusama, David LaChapelle, Takashi Murakami und vielen mehr! Digitale immersive Erlebniskunst von teamLab, Les Fantômes und Studio Irma.

*Sonderausstellungen:

Esplendor de la Noche von Guillermo Lorca: Moco präsentiert die erste europäische Einzelausstellung des zeitgenössischen chilenischen Künstlers in einer Schau, in der sich Magie und Realismus vermischen. Kuratiert von Simon de Pury , dem legendären Auktionator, Kunsthändler und einer der führenden Persönlichkeiten der Kunstwelt.

Moco präsentiert die erste europäische Einzelausstellung des zeitgenössischen chilenischen Künstlers in einer Schau, in der sich Magie und Realismus vermischen. , dem legendären Auktionator, Kunsthändler und einer der führenden Persönlichkeiten der Kunstwelt. TeamLab: Digitale immersive Kunst

Digitale immersive Kunst Der erste Ausstellungsraum in Europa, der dem Phänomen NFT gewidmet ist.

Moco-Museum Barcelona

Es befindet sich in der c / Montcada 25 in Barcelona. Das Moco-Museum befindet sich in den Räumen des Palacio Cervelló, der bis zum 18. Jahrhundert die Privatresidenz der Adelsfamilie Cervelló war. Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert haben Adelige, Kaufleute und Könige diesen historischen Ort in Besitz genommen. Mit größtem Respekt vor dem bestehenden Gebäude hat das Studio Pulsen (www.pulsen.es) die ursprüngliche Essenz des Palacio Cervelló wiederhergestellt und den Bedürfnissen des Moco Museums angepasst, um einen großartigen modernen und zeitgenössischen Raum zu schaffen.

Diese Raumübernahme spiegelt die erste Initiative von Moco wider, als sie die Räume der Villa Alsberg (geb. 1904) in Amsterdam übernahm - ein Gebäude, das traditionell der privilegierten Elite vorbehalten war. Wieder einmal ändert das Moco Museum die Energie eines exklusiven Raums und heißt alle willkommen. Amsterdam ist jedoch zu klein geworden, um alle unsere kühnsten Träume zu verwirklichen, und unsere Ausstellungsfläche ist begrenzt. Es gibt noch so viel mehr Kunst, die wir teilen wollen, und so viele Geschichten, die wir erzählen wollen.

„Wir repräsentieren die Stimme der Straße und wir vertrauen auf die Kunst als wunderbares Mittel, um uns dorthin zu bringen." - Kim und Lionel Logchies, Gründer des Moco Museums

Klicken Sie hier für einen „Museumseindruck"

www.mocomuseum.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1655845/Moco_Museum.jpg

SOURCE Moco Museum