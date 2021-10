Un tout nouveau Musée Moco voit le jour à El Born, Barcelone

Art moderne et contemporain

Après son succès à Amsterdam, Moco fait écho à sa promesse d'exposer des œuvres emblématiques d'artistes de renommée internationale et d'étoiles montantes. Le Moco Amsterdam a ouvert ses portes en avril 2016. Jusqu'à aujourd'hui, le Moco Museum Amsterdam a accueilli près de 2 millions de visiteurs de plus de 120 nations différentes. Pour de nombreux visiteurs, Moco est un point d'entrée dans le monde de l'art. Nous sommes fiers d'accueillir un large public jeune qui nous rend visite et tombe amoureux de l'art pour la toute première fois.

En vue

Le Moco Barcelone expose des œuvres d'Andy Warhol, de Jean-Michel Basquiat, Banksy, Salvador Dali, Damien Hirst, Keith Haring, KAWS, d'Hayden Kays, de Yayoi Kusama, David LaChapelle, Takashi Murakami, et plus encore ! Art digital expérientiel et immersif de teamLab, Les Fantômes et Studio Irma.

*Expositions spéciales :

Esplendor de la Noche de Guillermo Lorca : Moco présente le premier spectacle solo européen de l'artiste chilien contemporain dans un spectacle mêlant magie et réalisme. Organisé par Simon de Pury , commissaire-priseur légendaire, marchand d'art et l'une des figures emblématiques du monde de l'art.

Art immersif numérique Le premier espace d'exposition dédié au phénomène NFT en Europe .

Moco Museum Barcelona

Situé sur la rue Montcada 25 à Barcelone, le Musée Moco reprend l'espace du Palacio Cervelló, ancienne résidence privée de la noble famille Cervelló jusqu'au XVIIIème siècle. Du Moyen Âge au XXème siècle, aristocrates, marchands et familles royales ont conservé ce site historique. Avec le plus grand respect pour le bâtiment existant, le Studio Pulsen (www.pulsen.es) a récupéré l'essence originale du Palacio Cervelló, s'adaptant aux besoins du Musée Moco pour créer un grand espace moderne et contemporain.

La reprise de cet espace reflète la première initiative de Moco, lorsque celui-ci a repris l'espace de la Villa Alsberg (b. 1904) à Amsterdam, un bâtiment historiquement réservé à l'élite privilégiée. Une fois de plus, le Musée Moco transforme l'énergie d'un espace exclusif en un espace ouvert à tous. Cependant, Amsterdam est devenu trop petit pour manifester tous nos rêves, et notre espace d'exposition est limité. Il y a tellement d'art que nous souhaitons encore partager et tant d'autres histoires à raconter.

« Nous représentons la voix de la rue et nous voyons l'art comme le véhicule incroyable qui nous aide à y arriver. » - Kim & Lionel Logchies, fondateurs du Musée Moco

Cliquer pour afficher le dépliant de présentation du musée

