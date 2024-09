EIN-JAHRES-DATEN ZEIGEN HERVORRAGENDE ERGEBNISSE FÜR DAS CORDELLA PULMONALARTERIEN-SENSORSYSTEM VON ENDOTRONIX

NAPERVILLE, Illinois, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Endotronix, ein Unternehmen von Edwards Lifesciences (NYSE: EW), gab heute die klinischen Ein-Jahres-Ergebnisse der PROACTIVE-HF-Studie bekannt, in der die Ergebnisse des Cordella Pulmonalarterien (PA)-Sensorsystems ausgewertet wurden. Die Daten wurden im Rahmen der wissenschaftlichen Jahrestagung der Heart Failure Society of America (HFSA) vorgestellt.

Die Daten zeigten, dass die 456 Patienten, die in der Studie mit Cordella behandelt wurden, eine deutliche Verringerung der Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz innerhalb eines Jahres und der Gesamtmortalitätsrate (36 Ereignisse pro 100 Patienten gegenüber den vorab festgelegten 70 Ereignissen pro 100 Patienten; 49 % weniger) verzeichneten.

Die sekundären Endpunkte der Studie, Lebensqualität und Reduktion von Biomarkern, zeigten ebenfalls signifikante Verbesserungen:

10,5 % im Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ 5,7 Punkte);





13,3 % beim 6-Minuten-Gehtest (35 Meter);





36,2 % in der Klassifizierung der New York Heart Association (NYHA 165 Patienten); und





5,7 % Senkung der NT-proBNP-Werte (168 Punkte), eines HF-Biomarkers.

Die Ergebnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit nach 12 Monaten bestätigen die zuvor veröffentlichten 6-Monats-Daten.

„Diese Daten sind konsistent und überzeugend und bestätigen, dass die druckgesteuerte PA-Therapie die Ergebnisse bei Herzinsuffizienz verbessert", sagte Liviu Klein, M.D., Leiter der Abteilung für fortgeschrittene Herzinsuffizienz, mechanische Kreislaufunterstützung, pulmonale Hypertonie und Herztransplantation an der University of California San Francisco und nationaler Hauptprüfer der PROACTIVE-HF-Studie. „Die Studienergebnisse tragen zum wachsenden Verständnis der Auswirkungen umfassender Daten – PA-Druck und Vitalparameter im Sitzen – bei, um die Ergebnisse weiter zu verbessern, medizinische Anpassungen aus der Ferne zu ermöglichen und Herzinsuffizienzpatienten direkt in ihre eigene Versorgung einzubeziehen. In der Studie reduzierten die Ärzte den pulmonalen Arteriendruck von Patienten mit Herzstauung durch Optimierung der GDMT und Diuretika, um die Herzfunktion zu verbessern. Das Besondere an Cordella ist, dass die Patienten Einblick in ihre Gesundheitsdaten haben, was ihr Engagement und ihre Compliance fördert."

Informationen zu Endotronix

Endotronix, ein Unternehmen von Edwards Lifesciences, entwickelt Innovationen an der Schnittstelle zwischen Medizintechnik und digitaler Gesundheit, um die Versorgung von Menschen mit Herzinsuffizienz (Heart Failure, HF) zu verbessern. Die umfassende Cordella-Lösung ermöglicht ein proaktives, datengesteuertes HF-Management, das die Patienten einbezieht, Überlastungen reduziert und verhindert und die Ergebnisse verbessert. Der Cordella Sensor ist ein implantierbarer Drucksensor für die Pulmonalarterie (PA), der den Hauptindikator für Stauungen direkt misst und so eine frühzeitige, gezielte Therapie ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.endotronix.com.

