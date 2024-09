LES DONNÉES À UN AN MONTRENT D'EXCELLENTS RÉSULTATS POUR LE SYSTÈME DE CAPTEUR D'ARTÈRE PULMONAIRE CORDELLA D'ENDOTRONIX

NAPERVILLE, Illinois, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Endotronix, une société d'Edwards Lifesciences (NYSE : EW), annonce aujourd'hui les résultats cliniques à un an de PROACTIVE-HF, qui évalue les résultats du système de capteur Cordella pour l'artère pulmonaire. Les données ont été communiquées dans le cadre de la réunion scientifique annuelle de la Heart Failure Society of America (HFSA).

Les données ont démontré que les 456 patients traités par Cordella dans le cadre de l'étude ont connu une réduction significative du taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque à un an et du taux de mortalité toutes causes confondues (36 événements pour 100 patients par rapport aux 70 événements pour 100 patients qui avaient été spécifiés au préalable, soit 49 % de moins).

Les critères d'évaluation secondaires de l'étude, à savoir la qualité de vie et la réduction des biomarqueurs, ont également montré des améliorations significatives :

10,5 % dans le questionnaire sur la cardiomyopathie de Kansas City (KCCQ 5,7 points) ;





(KCCQ 5,7 points) ; 13,3 % au test de marche de 6 minutes (35 mètres) ;





36,2 % dans la classification de la New York Heart Association (NYHA 165 patients) ; et





Réduction de 5,7 % des taux de NT-proBNP (168 points), un biomarqueur de l'insuffisance cardiaque.

Les résultats d'innocuité et d'efficacité à 12 mois confirment les données à 6 mois publiées précédemment.

« Ces données sont cohérentes et convaincantes, validant que la thérapie guidée par la pression de l'artère pulmonaire améliore les résultats de l'insuffisance cardiaque », déclare Liviu Klein, M.D., chef de section de l'insuffisance cardiaque avancée, de l'assistance circulatoire mécanique, de l'hypertension pulmonaire et de la transplantation cardiaque à l'Université de Californie à San Francisco et investigateur principal national de l'essai PROACTIVE-HF. « Les résultats de l'essai s'ajoutent à la compréhension croissante de l'impact des données complètes, la pression de l'artère pulmonaire et signes vitaux assis, pour améliorer davantage les résultats, informer les ajustements médicaux à distance et impliquer directement les patients souffrant d'insuffisance cardiaque dans leurs propres soins. Dans cet essai, les cliniciens ont réduit la pression artérielle des patients congestionnés en optimisant le GDMT et les diurétiques afin d'améliorer la fonction cardiaque. Grâce à Cordella, les patients ont accès à leurs données de santé, ce qui les aide à s'engager et à respecter les procédures. »

À propos d'Endotronix

Endotronix, une société d'Edwards Lifesciences, innove à l'intersection de la medtech et de la santé numérique pour améliorer les soins aux personnes vivant avec une insuffisance cardiaque. La solution complète Cordella permet une gestion proactive de l'insuffisance cardiaque, basée sur des données, qui engage les patients, réduit et prévient l'encombrement, et améliore les résultats. Le capteur Cordella est un capteur de pression de l'artère pulmonaire implantable qui mesure directement le principal indicateur d'encombrement, permettant ainsi une thérapie précoce et ciblée. Pour en savoir plus, consultez le site www.endotronix.com.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont censées être couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité de ces lois. Ces déclarations prospectives peuvent parfois être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs, tels que « croire », « s'attendre à », « projeter », « estimer », « anticiper », « planifier », « objectif », « continuer », « chercher à », « avoir l'intention de », « optimiste », « aspirer », « confiant », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et d'autres formes de ces mots, et comprennent, sans s'y limiter, les déclarations faites par Dr Klein et les déclarations concernant les avantages attendus des produits, les résultats pour les patients, la réduction des taux d'hospitalisation et de mortalité après le traitement et l'amélioration d'autres mesures, objectifs et attentes, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives sont basées sur des estimations et des hypothèses et sont considérées comme raisonnables, bien qu'elles soient intrinsèquement incertaines et difficiles à prévoir. Nos déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date de la déclaration. Les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles.

Les déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles, en fonction d'un certain nombre de facteurs détaillés dans les documents déposés par Edwards auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces documents peuvent être consultés à l'adresse suivante : Edwards.com.

Des informations importantes sur la sécurité des produits Endotronix sont disponibles sur le site www.endotronix.com/risks.

Endotronix, Cordella et le logo du cœur stylisé d'Endotronix sont des marques commerciales d'Endotronix, Inc. Edwards, Edwards Lifesciences et le logo E stylisé sont des marques commerciales d'Edwards Lifesciences Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/625372/Endotronix_Logo.jpg