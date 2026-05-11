Ein kleiner Reißverschluss, eine große Macht: NOTAPE™ erfindet den Reißverschluss neu und sorgt für bahnbrechende Innovationen in der Bekleidungsindustrie

RIVA DEL GARDA, Italien, Mai 11, 2026 /PRNewswire/ -- Auf der EOW Outdoor Trade Show, die vom 17. bis 19. Mai 2026 in Italien stattfindet, wird NOTAPE™s revolutionärer bandloser und nahtloser Reißverschluss vorgestellt. NOTAPE™ durchbricht das jahrhundertealte, schrittweise Innovationsparadigma der Reißverschlussindustrie und löst die strukturellen Kerndefekte herkömmlicher Reißverschlüsse durch systemische Durchbrüche in Struktur, Design, Herstellung, Leistung und Geschäftsmodellen. Damit setzt NOTAPE™ einen neuen Industriestandard für technologische Innovation und eco-design in der Bekleidungs- und Outdoor-Branche.

NOTAPE™’s revolutionary tapeless and seamless zipper A tapeless, seamless and water repellent zipper without film

Architektur: Von der Montage zur Integration

Bei der traditionellen Innovation von Reißverschlüssen ging es immer um Addition: glattere Schieber, robustere Zähne, umweltfreundlichere Bandgarne. Die zugrunde liegende Struktur hat sich jedoch nie geändert - die Zähne müssen mit einem separaten Gewebeband am Kleidungsstück befestigt werden. Durch dieses "Zusammenbau-Denken" bleibt der Reißverschluss ein aufgesetztes Teil, niemals Teil des Kleidungsstücks selbst. NOTAPE™ entfernt das unabhängige Klebeband und integriert die Zähne direkt in das Gewebe. Der Reißverschluss wird zu einer natürlichen Verlängerung des Stoffes und eröffnet neue Möglichkeiten für Design, Herstellung und Nachhaltigkeit.

Entwurf: Das Skelett des Reißverschlusses neu erfinden

Herkömmliche Reißverschlüsse folgen einer "Zähne + Band"-Logik，NOTAPE™ erfindet das Skelett neu. Während herkömmliche Reißverschlüsse am Band "hängen", "wächst" der Reißverschluss von NOTAPE™ auf dem Stoff. Die Zähne sind selbsttragend und bilden sich direkt auf dem Gewebe durch eine einteilige integrierte Konstruktion. Der Reißverschluss ist nicht mehr ein Zusatz, sondern eine funktionale Zone, die aus dem Stoff herausragt - optisch unsichtbar, strukturell verschmolzen.

Herstellung: Vom Zeitalter des Nähens zum Zeitalter des Formens

Die herkömmliche Produktion umfasst mehrere Schritte in verschiedenen Fabriken, wobei sich Fehler und Koordinationskosten häufen. Das Färben verbraucht Energie und Wasser, das Nähen erfordert qualifizierte Arbeitskräfte und birgt das Risiko von Nacharbeiten. NOTAPE™ vereinfacht den Prozess zu einer integrierten Formgebung in einem Schritt: Der Stoff wird in das Gerät eingeführt und die Zähne werden direkt auf ihm geformt. Bandweben, Färben, Transport und Nähen entfallen. NOTAPE™ verkauft nicht nur Reißverschlüsse, sondern hilft Fabriken, "Schritte zu löschen".

Leistung: Die "unmögliche Kombination" liefern

Das herkömmliche Design von Reißverschlüssen hat seine Tücken: Ein reibungsloser Betrieb erfordert größere Zähne, die schwerer und sichtbarer werden; Unsichtbarkeit erfordert kleinere Zähne und ein schmaleres Band, aber die Haltbarkeit leidet darunter; Öko-Materialien beeinträchtigen oft die Festigkeit. NOTAPE™ durchbricht diese physikalischen Zwänge. Mit seiner bandlosen Struktur und den selbsttragenden Zähnen ist er gleichzeitig dünn, stark, unsichtbar und langlebig. Seine Haftkraft entspricht oder übertrifft die von genähten Befestigungen, so dass das Risiko, dass sich kleine Zähne ablösen, ausgeschlossen ist. Durch die präzise Integration von Zahn und Gewebe schafft NOTAPE™ eine physikalische Barriere gegen Leckagen, ohne dass eine Folie oder Beschichtung erforderlich ist.

Geschäftsmodell: Vom Verkauf von Inventar zum Verkauf von Technologie

Herkömmliche Unternehmen, die Reißverschlüsse herstellen, arbeiten nach dem Modell "Lagerbestand herstellen - nach Länge verkaufen - Preis pro Meter", was zu Massenware und Preiskämpfen führt. Die Marken können sich kaum differenzieren, und die Lieferanten von Reißverschlüssen haben Mühe, enge Partnerschaften aufzubauen. NOTAPE™ stellt sein Geschäftsmodell vom Verkauf von Produkten auf den Verkauf von Lösungen um - es wird vom Lieferanten zum Technologiepartner. Durch die Vergabe von Technologielizenzen, gemeinsame Forschung und Entwicklung und das Leasing von Ausrüstungen baut das Unternehmen gemeinsame technische Gräben mit Herstellern und Marken auf. Was die Kunden erhalten, ist kein Reißverschluss, sondern eine auf ihre Produkte zugeschnittene technische Lösung. Wie wir oft sagen: NOTAPE™ verkauft nicht nur Reißverschlüsse, sondern erfindet gemeinsam mit seinen Kunden Kleidungsstücke neu.

Der Wert des bandlosen und nahtlosen Reißverschlusses von NOTAPE™ liegt nicht in der Verbesserung eines einzelnen Parameters, sondern in der grundlegenden Umstrukturierung eines jahrhundertealten Systems - einer echten Neuerfindung. Er definiert die Form, die Herstellung und den Wert des Reißverschlusses neu und setzt neue Maßstäbe für Ökodesign und technologische Innovation in der Bekleidungsindustrie.

Besuchen Sie uns auf bei der EOW vom 17. bis 19. Mai 2026 in Riva del Garda, Italien.

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