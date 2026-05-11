-Una cremallera pequeña, un gran poder: NOTAPE™ reinventa la cremallera para impulsar una innovación revolucionaria en la confección

RIVA DEL GARDA, Italia, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La feria EOW Outdoor Trade Show, que se celebrará en Italia del 17 al 19 de mayo de 2026, presentará la revolucionaria cremallera sin costuras y sin cintas de NOTAPE™. Rompiendo con el paradigma centenario de innovación incremental de la industria de las cremalleras, NOTAPE™ resuelve los defectos estructurales fundamentales de las cremalleras tradicionales con avances sistémicos en estructura, diseño, fabricación, rendimiento y modelos de negocio, estableciendo un nuevo referente en la industria para la innovación tecnológica y el eco-diseño en los sectores de la confección y las actividades al aire libre.

NOTAPE™’s revolutionary tapeless and seamless zipper A tapeless, seamless and water repellent zipper without film

Arquitectura: Del ensamblaje a la integración

La innovación tradicional en cremalleras siempre se ha basado en la adición de elementos: deslizadores más suaves, dientes más resistentes, cintas de hilo más ecológicas. Pero la estructura subyacente nunca cambió: los dientes dependen de una cinta de tela aparte para adherirse a la prenda. Esta mentalidad de ensamblaje mantiene la cremallera como una pieza añadida, nunca como parte de la prenda en sí. NOTAPE™ elimina la cinta independiente e integra directamente los dientes en la tela. La cremallera se convierte en una extensión natural de la tela, abriendo nuevas posibilidades para el diseño, la fabricación y la sostenibilidad.

Diseño: Reinventando la estructura de la cremallera

Las cremalleras convencionales siguen una lógica de "dientes + cinta"; NOTAPE™ reinventa la estructura. Si las cremalleras tradicionales "cuelgan" de una cinta, la cremallera de NOTAPE™ "crece" sobre la tela. Los dientes son autoportantes y se forman directamente sobre la tela mediante una construcción integrada de una sola pieza. La cremallera ya no es un añadido, sino una zona funcional que emerge de la tela: visualmente invisible, estructuralmente fusionada.

Fabricación: De la costura a la confección

La producción tradicional implica múltiples pasos en diferentes fábricas, con errores acumulados y costes de coordinación. El teñido consume energía y agua; la costura depende de mano de obra especializada y conlleva el riesgo de tener que rehacer el trabajo. NOTAPE™ simplifica el proceso en un único paso integrado: la tela entra en el equipo y los dientes se forman directamente sobre ella. Se eliminan el tejido de la cinta, el teñido, el transporte y la costura. NOTAPE™ no solo vende cremalleras; ayuda a las fábricas a "eliminar pasos".

Rendimiento: La "combinación imposible"

El diseño tradicional de cremalleras presenta desventajas: un funcionamiento suave requiere dientes más grandes, que son más pesados y visibles; la invisibilidad requiere dientes más pequeños y una cinta más estrecha, pero la durabilidad se ve afectada; los materiales ecológicos a menudo comprometen la resistencia. NOTAPE™ rompe estas limitaciones físicas. Gracias a su estructura sin cinta y sus dientes autoportantes, logra simultáneamente delgadez, resistencia, invisibilidad y durabilidad. Su fuerza de adhesión iguala o supera la de las fijaciones cosidas, eliminando el riesgo de que se desprendan los dientes pequeños. Mediante una integración precisa entre el diente y el tejido, NOTAPE™ crea una barrera física antifugas sin necesidad de ninguna película o recubrimiento.

Modelo de negocio: De la venta de inventario a la venta de tecnología

Las empresas tradicionales de cremalleras siguen un modelo de "producir inventario, vender por longitud, precio por metro", lo que lleva a la estandarización y a guerras de precios. Las marcas obtienen poca diferenciación y los proveedores de cremalleras tienen dificultades para establecer alianzas sólidas. NOTAPE™ transforma su modelo de negocio, pasando de la venta de productos a la venta de soluciones, de proveedor a socio tecnológico. Mediante la concesión de licencias tecnológicas, la I+D conjunta y el arrendamiento de equipos, crea ventajas tecnológicas compartidas con fabricantes y marcas. Lo que los clientes reciben no es una cremallera, sino una solución tecnológica adaptada a sus productos. Como solemos decir: NOTAPE™ no solo vende cremalleras; reinventa las prendas junto con sus clientes.

El valor de la cremallera sin cinta ni costuras de NOTAPE™ no reside en la mejora de un solo parámetro, sino en una reestructuración fundamental de un sistema centenario: una verdadera reinvención. Redefine la forma, la fabricación y el valor de la cremallera, estableciendo un nuevo referente para el diseño ecológico y la innovación tecnológica en la industria textil.

Únase a nosotros en EOW, 17–19 de mayo de 2026, Riva del Garda, Italia.

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