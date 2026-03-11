Ein Meilenstein der Satellitenkonnektivität: MTN führt neuen Click-to-Deploy-Satellitendienst auf AWS ein

Dabei handelt es sich um einen innovativen Kommunikationsdienst, der auf Amazon Web Services, Inc. (AWS) Marketplace verfügbar ist und sich ideal für Unternehmen eignet, die eine Last-Mile-Konnektivität und ein sicheres Cloud-Backhauling zu jedem entfernten Standort auf der Welt benötigen.





Unternehmen können über ihr AWS-Konto ganz einfach private Konnektivitätsdienste über LEO-Satellitenkonstellationen abrufen und den Datenverkehr von entfernten Standorten sicher und direkt an ihre AWS Virtual Private Clouds (VPC) weiterleiten

FORT LAUDERDALE, Florida, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- MTN, der weltweit führende Anbieter von erstklassigen Satelliten- und Drahtloslösungen, gab bekannt, dass StarEdge Horizon jetzt auf dem Amazon Web Services, Inc (AWS) Marketplace verfügbar ist.

Damit können AWS Marketplace-Kunden mit wenigen Klicks auf die umfassenden Satellitenkommunikationsfunktionen von StarEdge Horizon zugreifen. Unternehmen aller Branchen können den privaten LEO-Satellitendienst (Low Earth Orbit) schnell erwerben und direkt in ihre Cloud-Strategie integrieren, indem sie die vereinfachte Beschaffung und konsolidierte Abrechnung über ihre bestehenden AWS-Konten nutzen.

Unternehmen können die Verbindung zu StarEdge Horizon über ein gemeinsames Transit-Gateway herstellen, das eine vollständige Integration mit der Suite von AWS-Services, einschließlich Cloud WAN und Site Link, ermöglicht. Diese optimierte Architektur ermöglicht es Unternehmen, diesen Service innerhalb von nur 24 Stunden weltweit einzusetzen.

Die Verfügbarkeit von StarEdge Horizon auf dem AWS Marketplace beschleunigt die Bereitstellung von Satellitenkonnektivität für globale Unternehmen und gewährleistet, dass der Datenverkehr sicher und direkt zu ihren AWS VPCs geleitet wird.

Architektur und Vorteile von StarEdge Horizon

StarEdge Horizon ist eine Layer-2-Netzwerkarchitektur, die über LEO-Satellitenkonstellationen betrieben wird. Sie wurde entwickelt, um den Bedarf an standardmäßigen Virtual Private Networks (VPNs) und Tunneling zu eliminieren, die zusätzliche Latenzzeiten verursachen können. Durch das Routing des Langstreckendatenverkehrs auf einem privaten Pfad abseits des öffentlichen Internets verbessert die Lösung die Sicherheit, Vorhersagbarkeit und Leistung für Remote-Operationen auf der ganzen Welt erheblich.

Die Verfügbarkeit von StarEdge Horizon auf dem AWS Marketplace wurde entwickelt, um den IT- und Netzwerkbetrieb für Cloud-zentrierte Unternehmen zu optimieren:

Direct-to-Cloud Peering (AWS VPC-Integration): Der Service bietet großen Hyperscalern private Konnektivitätsoptionen, die als kritische Last-Mile-Verbindung und Backhaul-Pfad für den Zugriff auf Cloud-Dienste dienen. Dadurch können Kunden ihr Unternehmensnetzwerk erweitern und Remote-Standorte sicher und direkt in ihre AWS VPC leiten, was die Netzwerkverwaltung vereinfacht und die Latenzzeit verringert.

Der Service bietet großen Hyperscalern private Konnektivitätsoptionen, die als kritische Last-Mile-Verbindung und Backhaul-Pfad für den Zugriff auf Cloud-Dienste dienen. Dadurch können Kunden ihr Unternehmensnetzwerk erweitern und Remote-Standorte sicher und direkt in ihre AWS VPC leiten, was die Netzwerkverwaltung vereinfacht und die Latenzzeit verringert. Vereinfachte Beschaffung für Unternehmen: Kunden können StarEdge Horizon jetzt über den AWS Marketplace-Katalog finden, abonnieren und bereitstellen. Dadurch wird der Kaufprozess gestrafft und die Bereitstellung beschleunigt, und Unternehmen können die Rechnungsstellung konsolidieren.

Kunden können StarEdge Horizon jetzt über den AWS Marketplace-Katalog finden, abonnieren und bereitstellen. Dadurch wird der Kaufprozess gestrafft und die Bereitstellung beschleunigt, und Unternehmen können die Vereinheitlichte Sicherheit und vereinfachtes WAN: StarEdge Horizon bietet eine echte Layer-2-Privatnetzarchitektur , die es entfernten Standorten ermöglicht, sich über die Points of Presence (PoPs) von MTN mit dem Unternehmens-WAN zu verbinden. Dies ermöglicht zentralisierten Internetzugang und die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien unter einer Richtlinie in der Cloud oder im Rechenzentrum des Kunden.

StarEdge Horizon bietet eine , die es entfernten Standorten ermöglicht, sich über die Points of Presence (PoPs) von MTN mit dem Unternehmens-WAN zu verbinden. Dies ermöglicht unter einer Richtlinie in der Cloud oder im Rechenzentrum des Kunden. Statische IP und zentralisierte Verwaltung: Die Lösung bietet echte statische IP-Adressierung und Subnetzzuweisung. Dies ist entscheidend für die zentrale Überwachung, die Durchsetzung von Richtlinien und das Zulassen von Anwendungen - Funktionen, die für die Unternehmenssicherheit und die Fernverwaltung unerlässlich sind.

„Die Verfügbarkeit von StarEdge Horizon auf dem AWS Marketplace ist ein entscheidender Schritt bei der Umwandlung von LEO-Konnektivität in eine einfach zu beschaffende, unternehmensgerechte Netzwerklösung mit nur wenigen Klicks", sagte Brian Govanlu, Director of Engineering bei MTN. „Unsere Layer-2-Architektur in Kombination mit dem optimierten Einkauf und der Cloud-Integration von AWS Marketplace bietet Kunden die schnellste, sicherste und kostengünstigste Möglichkeit, ihre Cloud-Umgebung auf jeden entfernten Standort in der Welt zu erweitern. Es ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine zuverlässige Last-Mile-Konnektivität und ein sicheres Cloud-Backhauling zu jedem entfernten Standort in der Welt benötigen."

StarEdge Horizon wird derzeit bei Unternehmenskunden in den Bereichen Energie, Bauwesen und Logistik eingeführt, um nur einige zu nennen.

Informationen zu MTN

MTN ist ein Weltklasse-Netzbetreiber, der globale Geschäftsabläufe mit der erforderlichen Geschwindigkeit, Sicherheit und dem nötigen Vertrauen verbindet. Unsere Multi-Netzwerk-Architektur bietet resiliente, vollständig verwaltete Konnektivität für kritische Systeme und Remote-Teams in den Bereichen Schifffahrt, Energie, Behörden sowie Unternehmen.

Mit Hauptsitz in Florida und Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten und Südamerika ermöglicht MTN schnelle Bereitstellungen sowie einen erstklassigen Service überall. Das Unternehmen hat Pionierarbeit bei der Bereitstellung konvergenter Konnektivitätslösungen auf globaler Ebene geleistet, indem es Partnerschaften mit großen Mobilfunkanbietern und Satellitenkommunikationsanbietern eingegangen ist, die 5G/LTE- und Hochdurchsatz-Satellitennetzwerke (HTS) sowie hochmoderne Low Earth Orbit (LEO)-Konstellationen wie Starlink und OneWeb integrieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mtnsat.com.

Medienkontakt

Fernando Arreaza Vargas, Direktor für Medienbeziehungen und Unternehmenskommunikation

[email protected] | +1.305.343.8279

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2891079/MTN_Logo.jpg