La connectivité satellitaire franchit un cap majeur : MTN lance son nouveau service satellite « Click-to-Deploy » sur AWS

Ce service de communication innovant est disponible sur la plateforme Amazon Web Services, Inc. (AWS) pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité du dernier kilomètre et d'un backhauling sécurisé vers n'importe quel site distant dans le monde





Les entreprises peuvent facilement obtenir des services de connectivité privée sur les constellations de satellites LEO via leur compte AWS, en acheminant en toute sécurité le trafic des sites distants directement vers leurs clouds privés virtuels (VPC) AWS

FORT LAUDERDALE, Floride, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- MTN, le leader mondial des solutions satellitaires et sans fil, annonce la disponibilité de StarEdge Horizon sur Amazon Web Services, Inc (AWS) Marketplace.

Cette disponibilité place l'ensemble des capacités de communications satellitaires de StarEdge Horizon à portée de main des clients AWS Marketplace et permet aux entreprises de tous secteurs d'acquérir et d'intégrer rapidement le service satellitaire privé en orbite basse (LEO) directement dans leur stratégie cloud, en tirant parti d'un approvisionnement simplifié et d'une facturation consolidée par le biais de leurs comptes AWS existants.

Les entreprises peuvent établir une connectivité avec StarEdge Horizon via une passerelle de transit partagée, ce qui permet une intégration complète avec la suite de services AWS, y compris Cloud WAN et Site Link. Cette architecture rationalisée permet aux entreprises de déployer ce service à l'échelle mondiale en seulement 24 heures.

La disponibilité de StarEdge Horizon sur AWS Marketplace accélère le déploiement de la connectivité satellitaire pour les entreprises du monde entier et garantit que le trafic est acheminé en toute sécurité et directement vers leurs VPC AWS.

Architecture et avantages de StarEdge Horizon

StarEdge Horizon est une architecture de réseau de couche 2 qui fonctionne sur des constellations de satellites LEO et permet d'éviter les réseaux privés virtuels (VPN) et le tunneling, qui peuvent générer une latence supplémentaire. En acheminant le trafic longue distance sur une voie privée en dehors de l'internet public, la solution renforce considérablement la sécurité, la prévisibilité et les performances pour les opérations à distance dans le monde entier.

La disponibilité de StarEdge Horizon sur AWS Marketplace a vocation à rationaliser les opérations informatiques et réseau des entreprises centrées sur le cloud :

Appairage direct vers le cloud (intégration des VPC AWS) : le service fournit des options de connectivité privée aux hyperscalers, servant de lien critique du dernier kilomètre et de voie de retour pour l'accès aux services cloud. Cette approche permet aux clients d'étendre leur réseau d'entreprise et d'acheminer en toute sécurité des sites distants directement dans leur VPC AWS, ce qui simplifie la gestion du réseau et réduit la latence.

le service fournit des options de connectivité privée aux hyperscalers, servant de lien critique du dernier kilomètre et de voie de retour pour l'accès aux services cloud. Cette approche permet aux clients d'étendre leur réseau d'entreprise et d'acheminer en toute sécurité des sites distants directement dans leur VPC AWS, ce qui simplifie la gestion du réseau et réduit la latence. Simplification de l'approvisionnement des entreprises : les clients peuvent désormais trouver, souscrire et déployer StarEdge Horizon via le catalogue AWS Marketplace. Cela permet de rationaliser le processus d'achat, d'accélérer le déploiement et de consolider la facturation .

les clients peuvent désormais trouver, souscrire et déployer StarEdge Horizon via le catalogue AWS Marketplace. Cela permet de rationaliser le processus d'achat, d'accélérer le déploiement et de . Sécurité unifiée et WAN simplifié : StarEdge Horizon offre une véritable architecture de réseau privé de couche 2 pour permettre aux sites distants de se connecter au réseau étendu de l'entreprise via les points de présence (PoP) de MTN. Cela permet un accès centralisé à l'internet et l'application de la politique de sécurité dans le cadre d'une politique unique au niveau du cloud ou du centre de données du client.

StarEdge Horizon offre une pour permettre aux sites distants de se connecter au réseau étendu de l'entreprise via les points de présence (PoP) de MTN. Cela permet un dans le cadre d'une politique unique au niveau du cloud ou du centre de données du client. IP statique et gestion centralisée : la solution offre un véritable adressage IP statique et une allocation de sous-réseau. Cet aspect est crucial pour la surveillance centralisée, l'application de politiques et le déploiement de listes d'autorisations d'applications ; des capacités essentielles pour la sécurité de l'entreprise et la gestion à distance.

« La disponibilité de StarEdge Horizon sur AWS Marketplace est une étape cruciale dans la transformation de la connectivité LEO en une solution de réseau d'entreprise facile à acquérir en quelques clics », déclare Brian Govanlu, directeur de l'ingénierie chez MTN. « Notre architecture de couche 2, associée à la rationalisation des achats et à l'intégration dans le cloud d'AWS Marketplace, offre aux clients le moyen le plus rapide, sûr et rentable d'étendre leur environnement cloud à n'importe quel site distant dans le monde. C'est la solution idéale pour les entreprises qui ont besoin d'une connectivité éprouvée sur le dernier kilomètre et d'un backhauling cloud sécurisé vers n'importe quel site distant dans le monde. »

StarEdge Horizon est déployé auprès d'entreprises clientes dans des secteurs terrestres tels que l'énergie, la construction et la logistique, entre autres.

À propos de MTN

MTN est un opérateur de réseau de premier plan au niveau mondial qui connecte les opérations globales avec la vitesse, la sécurité et la confiance requises. Notre architecture multiréseau propose une connectabilité résiliente et entièrement gérée pour les systèmes cruciaux et les équipes à distance dans les secteurs de la marine, de l'énergie, de l'administration publique et des entreprises.

Basée en Floride, la société MTN s'appuie sur ses bureaux en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud pour garantir partout des déploiements rapides et un service de qualité. L'entreprise a été pionnière dans la fourniture de solutions de connectivité convergentes à l'échelle mondiale en s'associant avec les principaux opérateurs sans fil et fournisseurs de communications par satellite qui intègrent des réseaux 5G/LTE et des réseaux satellitaires à haut débit (HTS), ainsi que des constellations en orbite terrestre basse (LEO) telles que Starlink et OneWeb.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mtnsat.com.

Contact avec les médias

Fernando Arreaza Vargas, directeur des relations avec les médias et de la communication d'entreprise

[email protected] | +1.305.343.8279

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2309198/ECHOSTAR_LOGO_RED.jpg