Ein technologischer Sprung nach vorn: Navimow präsentiert seine fortschrittlichste Roboter-Rasenmäher-Produktreihe

Von privaten Rasenflächen bis hin zu großen Gewerbeflächen hat Segway Navimow ein umfassendes Sortiment entwickelt, das die fortschrittlichsten Automatisierungstechnologien integriert. Entwickelt, um die Hauptmängel bestehender Produkte auf dem Markt zu überwinden – das Ergebnis ist ein perfekt gepflegter Rasen, unabhängig von den Geländebeschränkungen.

PARIS, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Segway Navimow, die weltweit führende Marke im Bereich kabelloser Roboter-Rasenmäher* nach Absatzvolumen, hat offiziell seine Produktreihe für 2026 vorgestellt und läutet damit eine neue Ära der präzisen Roboter-Rasenpflege ein. Mit sechs innovativen Produktreihen - die X4-Serie, die H2-Serie, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro und die Terranox-Serie– bietet es technologisch fortschrittliche Lösungen sowohl für Privatanwender als auch für Profis.

Navimow 2026 Lineup Navimow X4 Series Navimow i2 LiDAR Pro

Diese neue Generation von Mährobotern wurde entwickelt, um den Herausforderungen der Praxis gerecht zu werden, und zielt darauf ab, die derzeitigen Marktbeschränkungen zu überwinden: Schwierigkeiten in Ecken und engen Durchgängen, Signalverlust unter Bäumen, komplexe Installationen, die Begrenzungsdrähte oder Antennen erfordern, eingeschränkte Leistung an Hängen und unebenem Gelände sowie Beschädigungen des Rasens beim Manövrieren.

„Wahre technologische Führungsstärke liegt nicht darin, beeindruckende Spezifikationen anzustreben, sondern darin, ob sie den Menschen wirklich dienen und sich in ihr Leben integrieren lassen", sagt George Ren, CEO von Navimow. „Die neu eingeführten Produkte sind mehr als nur technische Errungenschaften. Sie sind die Verkörperung unserer Grundüberzeugung, dass echte Intelligenz nahtlos sein sollte und Technologie Wärme vermitteln muss. Aufgrund dieser Philosophie war unsere Mission immer klar: Das Leben durch kontinuierliche Innovation bereichern – indem wir die täglichen Erfahrungen auf unmerkliche, aber tiefgreifende Weise verbessern und den Nutzern letztendlich mehr Zeit, Freiheit und Ruhe schenken."

Neue Navimow-Produktpalette 2026: Unübertroffene Einfachheit bei Installation und Nutzung

Alle Navimow-Roboter-Rasenmäher zeichnen sich durch eine einfache Installation aus, da keine Begrenzungsdrähte oder Relaisantennen erforderlich sind. Nehmen Sie den Roboter einfach aus der Verpackung, stellen Sie ihn auf den Rasen, und er beginnt automatisch mit der Kartierung des Bereichs und der Interpretation der tatsächlichen Rasenbedingungen.

Sobald die interaktive Karte dank der GeoSketch™-Funktion erstellt ist, ist der Mäher bereit, seinen Mähzyklus zu starten. Benutzer können den Mäher mit unübertroffener Genauigkeit anzeigen, einstellen und steuern.

Das Definieren von bis zu 120 virtuellen Mähzonen oder Sperrbereichen, wie z. B. Swimmingpools oder Blumenbeete, wird zum Kinderspiel. Für jede Karte kann mithilfe eines einfachen Drag-and-Drop-Systems eine anpassbare Mähroutine programmiert werden.

Für ein noch nahtloseres, freihändiges Erlebnis definieren Sprachsteuerungsfunktionen die Interaktion zwischen Benutzer und Maschine neu.

Intelligente Technologie für das ultimative Erlebnis

Die Navimow-Reihe erreicht dank ihrer multimodalen Navigationsarchitektur ein neues Niveau der Exzellenz. Das EFLS™ LiDAR+, ein umfassendes KI-Triple-Fusion-Positionierungssystem, kombiniert drei Technologien: hochauflösendes Solid-State-LiDAR, hochpräzise Netzwerk-RTK-Positionierung und Vision, die den Robotern intelligente Unterstützung bieten und für außergewöhnliche Stabilität sorgen.

Diese Fusion ermöglicht es jedem neuen Roboter, die tatsächlichen Rasenbedingungen genau zu beurteilen und liefert vom ersten Tag an ein kontinuierlich aktives Signal und hohe Präzision – selbst in schwierigen Umgebungen wie schattigen Bereichen, engen Passagen oder beim Mähen in der Nacht.

Mit einem bahnbrechenden Schritt gehört Navimow zu den ersten in der Branche, die die Solid-State-LiDAR-Technologie integrieren, die keine mechanischen beweglichen Teile erfordert. Diese Technologie wurde aus fortschrittlichen autonomen Fahrsystemen adaptiert. Sie scannt die Umgebung mit fast 200.000 Punkten pro Sekunde, um eine ultradichte 3D-Punktwolke ohne tote Winkel zu erzeugen, die jedes Detail erfasst, um Tag für Tag eine außergewöhnlich stabile Navigation zu gewährleisten. Durch die Kombination von LiDAR mit der bewährten Verbraucher-Roboterplattform von Navimow setzt die Marke einen neuen Maßstab für intelligente Gartenautomatisierung.

Die exklusive Xero-turn™ AWD-Technologie wurde zum Schutz des Rasens entwickelt und ermöglicht es den Robotern, sich auf der Stelle zu drehen, ohne das Gras zu beschädigen, sich in den Boden zu graben oder Klumpen zu hinterlassen. Durch den Einsatz eines aktiven Lenksystems können die Mäher agile Kehrtwenden und Null-Wendungen ausführen, ohne den Rasen zu beschädigen. Gleichzeitig passt das Traktionskontrollsystem (TCS) von Navimow das Drehmoment dynamisch an, um ein Durchrutschen zu verhindern und eine gleichmäßige Traktion auf rutschigem und griffarmem Untergrund zu gewährleisten.

Präzision, Zuverlässigkeit und Sicherheit

Für absolute Sicherheit und verbesserten Diebstahlschutz verfügen die Roboter über vier Sicherheitsstufen, darunter GPS-Ortung, einen Geofence-Alarm, einen Hebealarm und Unterstützung für das „Find My"-Netzwerk von Apple, sodass der Roboter auch dann geortet werden kann, wenn er ausgeschaltet oder offline ist. Jedes Produkt enthält ein integriertes 4G-Modul, das GPS-Ortung und eine Mobilfunkverbindung für den Geofence-Alarm unterstützt, wobei mindestens ein Jahr Abonnement enthalten ist.

Die Navimow X4-Serie: Eine erstklassige Lösung für große Privatgärten

Die Navimow X4-Serie wurde für große Grünflächen in Wohngebieten entwickelt, die intensiv gemäht werden müssen und bei denen Leistung, Stabilität und Präzision unerlässlich sind.

Das Turf-Safe Xero-turn™ AWD-System des X4 ermöglicht es ihm, Steigungen von bis zu 84 % (40 Grad) zu bewältigen, eine auf dem Markt für Mähroboter unübertroffene Leistung.

Der X4 ist außerdem mit dem MowMentum™-Mähsystem ausgestattet, das über ein breites Mähwerk mit zwei Mähscheiben mit 12 verstärkten Messern, zwei 180-W-Mähmotoren und einen intelligenten Mähalgorithmus in Kombination mit EdgeSense™ verfügt. Diese Konfiguration garantiert eine hohe Mähqualität auch bei dichtem, grobem oder hohem Gras und sorgt gleichzeitig für saubere, präzise Kanten. Dank seiner erweiterten Schnittbreite von 430 mm, seiner erhöhten Fahrgeschwindigkeit und seines ultraschnellen Ladesystems bietet der X4 höchste Effizienz für große Gärten und mäht 2.000 m² in 8 Stunden.

Die Navigation basiert auf einer Kombination aus dreifrequenzbasiertem Netzwerk-RTK, 360°-VSLAM und visueller Trägheitsodometrie (VIO), wodurch eine Kartierungsgenauigkeit im Zentimeterbereich gewährleistet ist. Dank EFLS™ NRTK ist keine physische Antenne erforderlich.

Der X4 ist außerdem wasserdicht (IP66), mit der Find My-Funktion von Apple kompatibel und lässt sich nahtlos in Smart-Home-Ökosysteme wie Google Home und Amazon Alexa integrieren.

Er ist in drei Modellen erhältlich: X420 für Flächen von 2.000 m², X430 für Flächen von 3.000 m² und X450 für Flächen von 5.000 m².

Die Navimow H2-Serie: Präzision der nächsten Generation für komplexe Rasenflächen

Die Navimow H2-Serie wurde für Anwender entwickelt, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit bei der Pflege komplexer Rasenflächen suchen. Sie verfügt über das EFLS™ LiDAR+ System, das LiDAR, Netzwerk-RTK-Positionierung und Vision in einer dreifach fusionierten Navigationsarchitektur kombiniert.

Das System EFLS™ LiDAR+ kann den Positionierungsmodus in nur 20 Millisekunden wechseln und gewährleistet so einen unterbrechungsfreien Betrieb in allen Umgebungen, auch unter Bäumen, in engen Passagen und bei Nacht. Der H2 erkennt Hindernisse von nur 1 cm Größe, identifiziert über 200 Arten von Objekten und bietet dank seiner Terrain Adapt-Funktionen und der elektronischen Stabilitätskontrolle (ESC) optimale Stabilität auf Steigungen von bis zu 45 % (24°).

Die H2-Reihe ist in vier Modellen erhältlich, die für Rasenflächen von 600 m² bis 3.000 m² ausgelegt sind.

Navimow i2 AWD – Die hochwertige Wahl der neuen Generation für intelligentes, geländegängiges Mähen automatisch da

Der Navimow i2 AWD bringt die Xero-turn™ AWD-Technologie auf kleine Privatrasenflächen und ist damit der einzige Roboter-Rasenmäher mit Allradantrieb in seiner Kategorie. Sein Dreiradantrieb bewältigt Steigungen von 45 Prozent (24 Grad), während seine Algorithmen für die elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) in Automobilqualität einen stabilen, rutschfesten Betrieb für hervorragendes Mähen an Hängen gewährleisten. Dadurch verfügt der Mäher über eine verbesserte Hindernisüberwindungsfähigkeit auf unebenem Boden und eine ausgezeichnete Stabilität bei schlammigen oder rutschigen Bedingungen.

Sein On-Demand-AWD-System aktiviert automatisch das dritte Rad je nach Geländebedingungen, um den Energieverbrauch zu optimieren, und erzielt so bis zu 30 % Energieeinsparungen im Vergleich zu einem ständig eingeschalteten AWD.

Die i2 AWD-Reihe ist in zwei Versionen erhältlich, die für Rasenflächen von 500 m² und 1000 m² empfohlen werden.

Navimow i2 LiDAR und i2 LiDAR Pro – Mehr Leistung und Präzision für die tägliche Rasenpflege

Dank ihres hochpräzisen LiDAR-Sensors verfügen der i2 LiDAR und der i2 LiDAR Pro über die GeoSketch™-Funktion, die eine automatische Kartierung und intuitive Anpassung ermöglicht. Benutzer können einfach loslegen und mähen, um eine Karte ihres Gartens zu erstellen und diese mühelos anzupassen – eine wirklich intuitive App-Erfahrung.

Beide i2-Modelle werden von einem robusten Dreiradantriebssystem angetrieben, das für anspruchsvolles Gelände entwickelt wurde. Der i2 LiDAR Pro ist führend in Sachen Leistung und bewältigt Steigungen von bis zu 55 % (29°), während der i2 LiDAR beeindruckende 45 % (24°) schafft. Dies bedeutet eine verbesserte Geländegängigkeit unter rauen Bedingungen sowie eine hohe Stabilität auf Steigungen, Schlamm oder rutschigem Untergrund.

Die Serien i2 LiDAR und i2 LiDAR Pro sind in fünf Versionen erhältlich, die für Rasenflächen von 800 m² bis 2.000 m² ausgelegt sind.

Die Navimow Terranox-Serie: Die spezielle Lösung von Navimow für den professionellen Einsatz

Mit der Terranox-Serie von Navimow unternimmt Navimow einen wichtigen strategischen Schritt und steigt offiziell in den Markt für professionelle Dienstleistungen ein. Die Terranox-Serie wurde für die gewerbliche und professionelle Pflege von Grünflächen entwickelt und ist für sehr große Flächen von 24.000 m² ausgelegt. Die Navimow Terranox-Serie ist mit Allradantrieb ausgestattet und vereint Robustheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Sie ist in der Lage, an einem einzigen Tag eine Fläche zu mähen, die einem Fußballfeld in voller Größe entspricht.

Mit der Einführung dieser neuen Produktreihen liefert Segway Navimow innovative, leistungsstarke Lösungen, die auf die aktuellen Herausforderungen des Marktes zugeschnitten sind und eine einheitliche Vision der automatisierten Rasenpflege für Privatanwender und Profis bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter navimow.segway.com.

* Datenquelle: Euromonitor International, gemessen am Gesamtumsatzvolumen der Marke in Einheiten im Jahr 2024, unter Einbeziehung von Business-to-Business- (B2B) und Business-to-Consumer- (B2C) Transaktionen; basierend auf einer im März/April 2025 durchgeführten Studie. Ein kabelloser Roboter-Rasenmäher ist definiert als ein Roboter-Rasenmäher, der sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen eingesetzt wird und ohne physischen Begrenzungsdraht auskommt, um sich auf dem Rasen oder Feld zu orientieren, indem er Technologien wie UWB, Virtual, RTK, 3D-Lidar usw. nutzt und in der Regel im Produktnamen oder auf der Verpackung gekennzeichnet ist.

Kontakt:

Cassie Wang

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875857/Navimow_2026_Lineup.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875858/Navimow_X4_Series.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875859/Navimow_i2_LiDAR_Pro.jpg