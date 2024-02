Eine 120-MW-PV-Anlage mit dem Vanguard 2P von TrinaTracker in der Wüste Gobi geht ans Netz

DUNHUANG, China, 27. Februar 2024 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, der Anbieter intelligenter Lösungen, der zu Trina Solar gehört, hat ein 120-MW-PV-Kraftwerk in Dunhuang, Provinz Gansu, Nordchina, an das Netz angeschlossen.

Das Projekt, das von Longyuan (Dunhuang) New Energy Development Co Ltd entwickelt und gebaut und von POWERCHINA Ningxia Engineering Co Ltd ausgeführt wurde, stützt sich vollständig auf von TrinaTracker gelieferte Solartracker im Andun-Becken in der Wüste Gobi, die für ihre intensive Sonneneinstrahlung bekannt ist. Die Anlage, die sich über eine Fläche von fast 2,4 Quadratkilometern erstreckt, soll jährlich 290 GWh Strom erzeugen und der Region in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Hinsicht großen Nutzen bringen.

Bei dem Projekt kommen die Vanguard 2P-Produkte von TrinaTracker zum Einsatz, deren strukturelle Konfiguration die BOS-Kosten erheblich reduziert. Vanguard 2P ist seit seiner Vorstellung 2021 ein Hauptprodukt von TrinaTracker. Die kontinuierliche Forschung und Entwicklung von TrinaTracker bei Modulen und Trackern gewährleistet eine optimale Anpassung der 700W+ Hochleistungsmodule, um die Effizienz der Stromerzeugung in dem neuen Kraftwerk zu maximieren.

Die Arbeiten an dem Projekt begannen im Oktober und wurden im Dezember 2023 abgeschlossen und im Januar 2024 an das Netz angeschlossen. Der Projektingenieur von Trina Solar, Chen Yujia, sagte: „TrinaTracker hat ein Qualitätsmanagementsystem für den gesamten Lebenszyklus eingeführt, um ein hochwertiges Management während des gesamten Produktprozesses zu gewährleisten. Wir haben ein Team von Spitzenfachleuten zusammengestellt und nutzen die Vorteile der Zusammenarbeit und des Lieferkettenmanagements, um die Anforderungen unserer Kunden umgehend zu erfüllen und eine pünktliche Lieferung zu gewährleisten. Dies unterstreicht einmal mehr, wie schnell TrinaTracker arbeitet, was vom Kunden gelobt wird."

Wang Jianfeng, Projektleiter von Longyuan (Dunhuang) New Energy Development Co Ltd, sagte: „Die Vanguard 2P-Tracker von TrinaTracker bieten einen hohen Energiegewinn und eine hohe Zuverlässigkeit, wodurch die Stromgestehungskosten langfristig gesenkt werden. Bei unserer Zusammenarbeit mit TrinaTracker hat das Projektabwicklungsteam schnell reagiert, und das intelligente Lieferkettensystem erfüllte die Anforderungen an eine schnelle Inbetriebnahme. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit TrinaTracker."

Die grüne PV-Technologie ist der Motor der Zukunft. TrinaTracker wird auch weiterhin dazu beitragen, den Energiemix zu optimieren und einen größeren Beitrag zur Erreichung von Chinas Dual-Carbon-Zielen zu leisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2345248/Project_image.jpg