Vanguard 1P von TrinaTracker versorgt 520-MW-Anlage in Brasilien

SANTA LUZIA, Brasilien, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, ein Geschäftsbereich von Trina Solar, gibt mit Stolz seinen Beitrag zum 520-MW-Santa-Luzia-Komplex bekannt, einem der größten Solarkraftwerke Brasiliens. Die Anlage, die derzeit in Betrieb genommen wird, ist vollständig mit Vanguard 1P Trackern mit dem SuperTrack Smart Tracking Algorithmus ausgestattet.

The 520MW Santa Luzia Complex in Brazil. (Photo: TrinaTracker)

TrinaTracker hat im vergangenen Jahr mit der Lieferung des Projekts begonnen, das sich über mehr als 1.700 Hektar erstreckt und aus neun Komponenten besteht. Sobald es an das Stromnetz angeschlossen ist, wird es etwa 123.000 Haushalte mit Strom versorgen und die CO 2 Emissionen um 380.000 Tonnen reduzieren. Durch das Projekt wurden während der Bauphase fast 1 000 Arbeitsplätze vor Ort geschaffen, und nach seiner Fertigstellung wird es wirtschaftliche, ökologische und soziale Vorteile bringen und die nachhaltige Entwicklung in der Region fördern.

Der Santa-Luzia-Komplex befindet sich in einem sehr anspruchsvollen Gelände mit halbtrockenen und unregelmäßigen Landformen und nutzt den Vanguard 1P-Tracker aufgrund seiner außergewöhnlichen Energieausbeute, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Der Tracker ist mit patentierten Technologien in Struktur und Antriebssystemen ausgestattet und gewährleistet einen sicheren Betrieb bei ungünstigen Wetterbedingungen. Derzeit hat TrinaTracker Aufträge über mehr als 1 GW für den Vanguard 1P von Kunden in Brasilien erhalten.

Darüber hinaus integriert SuperTrack den Smart Backtracking Algorithmus mit der patentierten Mini-Shading Model Technologie, die eine Parameteroptimierung in Echtzeit auf der Basis von topografischen 3D-Daten ermöglicht. Dies steigert den Energieertrag um mindestens 3 % im Vergleich zu herkömmlichen Systemen und maximiert das Stromerzeugungspotenzial. Die Anlage profitiert erheblich von diesem intelligenten Nachführsystem, das eine effiziente Stromerzeugung in schwierigem Gelände gewährleistet und die Gesamteffizienz der Anlage verbessert.

Marcus Fabrino, Leiter von TrinaTracker Lateinamerika, sagte: „Wir danken der Rio Alto Group aufrichtig für ihr Vertrauen in Trina und die Zusammenarbeit mit uns bei einem der größten Photovoltaikprojekte in Brasilien. Dieses Projekt steht in engem Zusammenhang mit dem Engagement des Landes für saubere Energie und nachhaltige Entwicklung".

Alvaro Garcia-Maltras, Präsident von Trina Solar Lateinamerika, sagte, die Anlage in Santa Luzia sei ein Paradebeispiel für den Fortschritt bei den erneuerbaren Energien. Es gehe um die Bewältigung der Klimakrise, fördere das Wirtschaftswachstum und schaffe Arbeitsplätze vor Ort. „Dieses Projekt unterstreicht die Bedeutung des Vertrauens und der Partnerschaft zwischen Trina Solar und der Rio Alto Group und zeigt, wie Photovoltaik-Lösungen uns in eine grünere, nachhaltigere Zukunft führen."

Trina Solar engagiert sich für den Kundennutzen, die Verbesserung des Produktangebots und die Weiterentwicklung der Technologie, um weltweit hochwertige Lösungen anzubieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2376953/TrinaTracker.jpg