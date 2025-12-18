Eine neue industrielle Benchmark: Intelligente Pyrolyseanlagen von Niutech unterstützen einen weltweit renommierten Konzern bei einem Projekt zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen

JINAN, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Eine bekannte internationale Gruppe führte weltweit strenge Evaluierungen von inländischen und internationalen Anbietern der gleichen Branche durch. Nach einer umfassenden Bewertung des Fortschritts, des Reifegrads sowie der Stabilität der technischen Ausrüstung entschied sich die Gruppe schließlich für Niutechs „Next-Generation of Large-Scale Industrial Continuous Intelligent Waste Plastic Pyrolysis Technology and Complete Equipment Set" („Pyrolysetechnologie der nächsten Generation für die großtechnische, kontinuierliche, intelligente Verwertung von Kunststoffabfällen einschließlich kompletter Anlagenlösung"). Diese Entscheidung führte zur Investition und zum Bau einer hochmodernen Anlage für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen in Vietnam.

Niutech’s Large-Sale of Industrial Continuous Intelligent Waste Plastic Pyrolysis Production Line

Derzeit ist die Anlage erfolgreich in Betrieb und läuft seit mehreren Monaten kontinuierlich sowie effizient, wobei alle Indikatoren der Pyrolyseprodukte die Erwartungen erfüllen. Die fortschrittliche technische Ausrüstung von Niutech hat sich in der Praxis als äußerst sicher, zuverlässig und umweltfreundlich erwiesen und wurde vom Kunden hoch gelobt. Dies hat zudem die Leistungsfähigkeit von Chinas hochwertiger Umweltschutztechnik unter Beweis gestellt und ist ein weiterer wichtiger Erfolg der intensiven Zusammenarbeit zwischen Niutech und der internationalen Gruppe im Bereich des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen. Derzeit sind die Vorbereitungen für die Erweiterung des Projekts weitgehend abgeschlossen, zudem laufen Pläne zur Übertragung und Ausweitung auf weitere Regionen.

Bei diesem Projekt werden Kunststoffabfälle aus der industriellen Produktion als Ausgangsmaterial verwendet, wobei die einzigartige patentierte Technologie und Ausrüstung von Niutech zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in hochwertiges Pyrolyseöl eingesetzt wird. Dieses Pyrolyseöl wird anschließend in den Chemiewerken des Kunden weiterverarbeitet, sodass ein vollständiger chemischer Kreislauf vom „Kunststoffabfall zum neuen Kunststoff" entsteht. Dieser Ansatz reduziert die Kohlenstoffemissionen erheblich und verringert gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Das innovative Modell, das Niutechs Technologie sowie Ausrüstung mit der koordinierten Entwicklung der Branche verbindet, hat mehrere Weltneuheiten hervorgebracht und liefert ein überprüfbares, reproduzierbares sowie skalierbares Demonstrationsprojekt zur Förderung des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen.

Professionalität setzt Benchmarks. Die erfolgreiche Inbetriebnahme dieses Projekts ist ein weiterer bedeutender Erfolg von Niutech bei der kontinuierlichen Erschließung des internationalen High-End-Marktes, nachdem das Unternehmen in Dänemark bereits mit BASF bei einem Projekt zum chemischen Recycling von Kunststoffen zusammengearbeitet hat. Derzeit wird im Vereinigten Königreich ein groß angelegtes Projekt zur Pyrolyse von Kunststoffabfällen umgesetzt, bei dem dieselbe fortschrittliche Technologie von Niutech zum Einsatz kommt. Aufbauend auf über 30 Jahren technologischer Erfahrung und Engineering-Praxis im Bereich der Pyrolyse hat Niutech dem Partner einen umfassenden Service geboten, der die Auslegung der technischen Lösung, die Fertigung der Kernanlagen sowie die Inbetriebnahmeunterstützung vor Ort umfasst.

