Eine Schaufel für Amsterdam: ARTIS Zoo offiziell anerkannt für den Schutz der nächtlichen Dunkelheit

Neben dem Rotlichtbezirk gibt es in Amsterdam jetzt auch einen No Light District.

AMSTERDAM, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Royal Zoo ARTIS ist offiziell von DarkSky International als Urban Night Sky Place zertifiziert worden. ARTIS ist der erste Standort im Herzen einer europäischen Hauptstadt, der diese Zertifizierung erhalten hat - und der erste Zoo weltweit, der diese Bezeichnung trägt. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement von ARTIS zur Verringerung der Lichtverschmutzung und unterstreicht die Bedeutung der Dunkelheit für Natur und Mensch.

ARTIS luchtfoto donker. ARTIS, Aeriallive

Wenn man Amsterdam nachts aus der Luft betrachtet, erscheint es wie ein Lichtermeer - mit einem einzigen bemerkenswert dunklen Fleck: ARTIS Zoo. Der Park liegt im Zentrum der Stadt und ist eine Oase der Dunkelheit, in der die Nacht wirklich Nacht bleibt. ARTIS ist für das Wohlergehen seiner Tiere verantwortlich, und eine gute Nachtruhe ist unerlässlich. Sowohl die städtische Tierwelt als auch die von ARTIS betreuten Tiere profitieren von der Erhaltung der nächtlichen Dunkelheit.

Wertvoll für ein breites Publikum

Dan Oakley, Vertreter von DarkSky International: „Es ist fantastisch, dass ARTIS als Urban Night Sky Place zertifiziert wurde. Die Tatsache, dass in einem Zoo in der lichtdurchfluteten Stadt Amsterdam der Nachthimmel geschützt wird und die Öffentlichkeit über seine Bedeutung aufgeklärt wird, ist von großem Wert. Davon profitieren nicht nur Bewohner und Besucher, sondern auch die Tiere. Wir hoffen, dass andere Zoos dem Beispiel von ARTIS folgen und weitere DarkSky-Standorte eingerichtet werden."

Die Bedeutung der Dunkelheit

Die Niederlande gehören zu den Ländern mit der höchsten Lichtverschmutzung der Welt. Die künstliche Beleuchtung in städtischen Gebieten nimmt jedes Jahr um 10 Prozent zu und stört den biologischen Rhythmus, verwirrt Tiere und beeinträchtigt die menschliche Gesundheit. Mit dieser Zertifizierung fungiert ARTIS als Botschafter der Dunkelheit und sensibilisiert für die Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf die Natur.

Ab diesem Winter wird ARTIS Aktivitäten organisieren, die den Besuchern die Schönheit der Nacht näher bringen. Während der Abendöffnung kann eine begrenzte Anzahl von Gästen durch den Park wandern, die Dunkelheit mit allen Sinnen erleben und im ARTIS Planetarium die Sterne neu entdecken.

„Die Dunkelheit spielt eine entscheidende Rolle für Pflanzen, Tiere und Menschen", sagt Savitri Groag, Nachhaltigkeitskoordinatorin bei ARTIS. "Indem wir das Licht ausschalten, bringen wir den natürlichen Biorhythmus der Natur zurück. Dieses Zertifikat beweist, dass selbst im Herzen einer Großstadt die nächtliche Dunkelheit geschützt werden kann."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2795845/ARTIS_Aeriallive.jpg