Un scoop pour Amsterdam : Le zoo d'ARTIS officiellement reconnu pour la protection de l'obscurité nocturne

Après le Red Light District, Amsterdam abrite désormais un No Light District.

AMSTERDAM, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le zoo royal ARTIS a été officiellement certifié comme lieu de ciel nocturne urbain par DarkSky International. ARTIS est le premier site au cœur d'une capitale européenne à recevoir cette certification et le premier zoo au monde à obtenir cette désignation. Cette reconnaissance honore l'engagement d'ARTIS à réduire la pollution lumineuse et souligne l'importance de l'obscurité pour la nature et l'homme.

ARTIS luchtfoto donker. © ARTIS, Aeriallive

Vue du ciel la nuit, Amsterdam apparaît comme une mer de lumières, avec un point remarquablement sombre : ARTIS Zoo. Situé au centre de la ville, le parc est une oasis d'obscurité où la nuit reste vraiment la nuit. ARTIS est responsable du bien-être de ses animaux et une bonne nuit de repos est essentielle. La faune urbaine et les animaux soignés par ARTIS bénéficient tous deux de la préservation de l'obscurité nocturne.

Valable pour un large public

Dan Oakley, représentant de DarkSky International: « C'est fantastique qu'ARTIS ait été certifié comme lieu de ciel nocturne urbain. Le fait que, dans un zoo de la ville lumineuse d'Amsterdam, le ciel nocturne soit protégé et que son importance soit expliquée au public est extrêmement précieux. Cela profite non seulement aux habitants et aux visiteurs, mais aussi aux animaux. Nous espérons que d'autres zoos suivront l'exemple d'ARTIS et que d'autres sites DarkSky verront le jour. »

L'importance de l'obscurité

Les Pays-Bas figurent parmi les pays les plus pollués par la lumière au monde. L'éclairage artificiel dans les zones urbaines augmente de 10 % chaque année, perturbant les rythmes biologiques, désorientant les animaux et affectant la santé humaine. Avec cette certification, ARTIS joue le rôle d'ambassadeur de l'obscurité et sensibilise à l'impact de la pollution lumineuse sur la nature.

Dès cet hiver, ARTIS organisera des activités pour aider les visiteurs à découvrir la beauté de la nuit. Lors des ouvertures en soirée, un nombre limité d'invités peut se promener dans le parc, faire l'expérience de l'obscurité avec tous ses sens et redécouvrir les étoiles dans le planétarium d'ARTIS.

« L'obscurité joue un rôle crucial pour les plantes, les animaux et les humains », explique Savitri Groag, coordinatrice du développement durable chez ARTIS. « En éteignant les lumières, nous rétablissons le bio-rythme naturel de la nature. Ce certificat prouve que même au cœur d'une grande ville, l'obscurité nocturne peut être protégée. »

Pour plus d'informations

https://www.artis.nl/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795845/ARTIS_Aeriallive.jpg