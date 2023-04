Einführung der leistungsstarken NVMe PCIe Gen4x4 SSDs von Cervoz in Industriequalität

TAIPEH, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, ein führender Anbieter von industrietauglichen Speicherlösungen, freut sich, die neuen 1NVMe PCIe Gen 4x4 SSDs, die T441/1, anzukündigen. Die T441 wurde speziell für den wachsenden Automatisierungstrend in der Branche entwickelt und ist die ideale Wahl für Unternehmen, die auf der Suche nach Spitzentechnologie für Hochleistungsspeicherlösungen sind.

Rasante Geschwindigkeiten mit hoher Kapazität

Die Cervoz T441 SSDs nutzen die Leistung der 112-Layer 3D TLC NAND/1 Flash-Technologie und bieten Speicherkapazitäten von bis zu 3840 GB in einem kompakten und energieeffizienten Design. Darüber hinaus ermöglicht die Hochgeschwindigkeitsschnittstelle PCIe Gen 4x4 einen schnelleren und effizienteren Datenzugriff mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.100/6.190 MB/s und 4K random IOPS von bis zu 1.000K. Diese außergewöhnliche Leistung macht die T441 zu einer idealen Lösung für Anwendungen, die eine Echtzeitverarbeitung umfangreicher Daten erfordern, wie z. B. Überwachung, maschinelles Sehen und Edge AI, sowie für Anwendungsbereiche, die mit großen Datensätzen arbeiten, wie CAD, biomedizinische Technik und Atmosphärenwissenschaften.

Fortschrittliche Wärmeableitung für optimale Leistung

Die T441-Reihe verfügt über ein in die Hardware und Software integriertes Wärmeableitungsdesign, das maximale Leistung und Haltbarkeit gewährleistet. Diese Konstruktion umfasst einen dynamischen thermischen Drosselmechanismus, der die Betriebstemperaturen innerhalb eines Standardbereichs von 0 °C bis 70 °C überwacht und regelt. Darüber hinaus ist die T441 mit einem hochwertigen Aluminiumkühlkörper ausgestattet, der die Betriebstemperatur um 15 °C bis 20 °C reduziert und den SSDs eine optimale Leistung ermöglicht. Dieses hochmoderne Wärmeableitungsdesign führt zu einer außergewöhnlichen Qualität und einer erheblichen Wärmeableitung von bis zu 25 %, was die T441 zu einer zuverlässigen und effizienten Wahl für Hochleistungsspeicherlösungen macht.

Einzigartige Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Datensicherheit

Die T441 ist mit fortschrittlichen Funktionen wie SLC-Schreibcache, DRAM-Puffer und Verschleißausgleich-Technologien ausgestattet und bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und Langlebigkeit in Speicherlösungen. Bei der DRAM-Puffertechnologie wird ein DRAM-Chip in die T441-Speichermodule integriert, der als Cache für Festplatten dient, als Verzeichnis fungiert und kleine Datenmengen sammelt, bevor sie direkt im Flash-Speicher abgelegt werden. Dieser Prozess minimiert die Abnutzung der begrenzten Lese-/Schreibzyklen von SSDs, was zu einer verbesserten Leistung und Ausdauer führt. Daher ist die T441 die ideale Wahl für Anwendungen, die das intensive Schreiben zahlreicher kleiner Dateien erfordern.

Cervoz integriert einen robusten ECC-Algorithmus, der als Low-Density Parity Check (LDPC) Decodierung in der Firmware bekannt ist, um die Datenverfügbarkeit zu optimieren. In einer Zeit, in der das Internet der Dinge (IoT) einen hohen Wert auf Sicherheit und Zuverlässigkeit der Daten legt, ist die T441 mit End-to-End Datenschutz sowie S.M.A.R.T und TRIM Technologien ausgestattet. Diese Verbesserungen tragen wesentlich zur Gewährleistung der Datenintegrität und Sicherheit bei und machen die Cervoz T441 zu einer führenden Wahl für Speicher- und Speichermodullösungen.

Cervoz ist bereit, die wachsende Nachfrage nach verschiedenen industriellen Anwendungen mit unseren neuen NVMe SSDs in dieser datenreichen Welt zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cervoz.com oder kontaktieren Sie [email protected].

Informationen zu Cervoz

Das Unternehmen Cervoz Technology mit Hauptsitz in Taiwan liefert integrierte Komponenten für den Industrie-PC-Markt. Das Unternehmen verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Design und in der Entwicklung von hochleistungsfähigen Speicherlösungen für industrielle Anwendungen.

