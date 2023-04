TAIPEI, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, un des principaux fournisseurs de solutions de stockage et de mémoire de qualité industrielle, est heureux d'annoncer les nouveaux disques NVMe PCIe Gen 4x4, le T441 . Spécialement conçu pour répondre à la tendance croissante à l'automatisation de l'industrie, le T441 est le choix idéal pour les entreprises à la recherche d'une technologie de pointe dans les solutions de stockage de haute performance.

Vitesses fulgurantes avec une grande capacité

Les disques SSD Cervoz T441 exploitent la puissance de la technologie flash 3D TLC NAND à 112 couches, offrant des capacités de stockage allant jusqu'à 3 840 Go dans un design compact et économe en énergie. En outre, l'interface PCIe Gen 4x4 à haute vitesse permet un accès aux données plus rapide et plus efficace, avec des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 7 100/6 190 Mo/s et une E/S par seconde aléatoire 4K allant jusqu'à 1 000 000. Ces performances exceptionnelles font du T441 une solution idéale pour les applications nécessitant un traitement en temps réel de données volumineuses, telles que la surveillance, la vision artificielle et l'intelligence artificielle de périphérie, ainsi que pour celles qui traitent des ensembles de données massives comme la CAO, le génie biomédical et les sciences atmosphériques.

Dissipation thermique avancée pour des performances optimales

La famille T441 intègre une conception de dissipation thermique intégrée matérielle-logicielle, assurant des performances et une durabilité maximales. Cette conception comprend un mécanisme d'étranglement thermique dynamique qui surveille et régule les températures de fonctionnement dans une plage standard de 0 °C à 70 °C. En outre, le T441 est équipé d'un dissipateur thermique en aluminium de qualité supérieure, qui permet de réduire la température de fonctionnement de 15 °C à 20 °C et qui permet aux SSD de conserver des performances optimales. Cette conception de dissipation thermique ultramoderne se traduit par une qualité exceptionnelle et une dissipation de chaleur importante pouvant atteindre 25 %, ce qui fait du T441 un choix fiable et efficace pour les solutions de stockage de haute performance.

Durabilité, fiabilité et sécurité des données inégalées

Conçu intelligemment avec des fonctionnalités avancées telles que le cache d'écriture SLC, la mémoire tampon DRAM et les technologies de nivellement de l'usure , le T441 offre une durabilité et une longévité exceptionnelles aux solutions de stockage. La technologie de mémoire tampon DRAM comprend l'intégration d'une puce DRAM dans les modules de stockage T441 qui sert de cache pour les disques durs, agissant comme un répertoire et recueillant de petites quantités de données avant de les stocker directement dans la mémoire flash. Ce processus minimise l'usure sur les cycles de lecture/écriture limités des SSD, ce qui améliore les performances et l'endurance. Par conséquent, le T441 est un choix idéal pour les applications nécessitant l'écriture intensive de nombreux petits fichiers.

Cervoz intègre un algorithme ECC robuste connu sous le nom de décodage Low-Density Parity Check (LDPC) dans le firmware pour optimiser la fiabilité des données. À une époque où l'Internet des objets (IoT) met l'accent sur la sécurité et la fiabilité des données, le T441 est conçu avec une protection des données de bout en bout ainsi qu'avec les technologies S.M.A.R.T et TRIM . Ces améliorations contribuent grandement à la protection de l'intégrité et de la sécurité des données, faisant du Cervoz T441 un choix de prédilection pour les solutions de module de mémoire et de stockage.

Cervoz est prêt à répondre à la demande croissante de diverses applications industrielles avec nos nouveaux SSD NVMe dans ce monde riche en données. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter www.cervoz.com ou envoyer un e-mail à [email protected] .

À propos de Cervoz

Basée à Taïwan, Cervoz Technology fournit des composants embarqués pour le marché des PC industriels. La société possède près de deux décennies d'expérience dans la conception et le développement de solutions de mémoire et de stockage hautes performances pour les applications industrielles.

Contacts

Média : [email protected]

Ventes : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2044083/Cision_Banner_T441_1920x1080_300dpi.jpg

SOURCE Cervoz Technology Co., Ltd.