Einführung des CapCut Pad - ein neues Bearbeitungserlebnis für iPad-Creator

LONDON, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- CapCut ist bestrebt, hochwertige Videoerstellung überall dort zugänglich zu machen, wo die Inspiration zuschlägt. Heute stellt CapCut hocherfreut das CapCut Pad vor, ein neues, iPad-optimiertes Bearbeitungserlebnis, das die volle Leistung sowie das Layout der Desktop-Plattform auf ein tragbares Gerät bringt. Mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche, der Unterstützung des Apple Pencil, die in den kommenden Wochen eingeführt wird, und der Mehrspurbearbeitung, die Creator ermöglicht, Videos, Audio und Effekte mit mehr Kontrolle überlagern zu können, steht CapCut Pad für die Weiterentwicklung von einem Mobile First Editor hin zu einer professionellen, geräteübergreifenden Kreativplattform.

Introducing CapCut Pad

Eine leistungsfähigere Methode zum Bearbeiten auf dem iPad

CapCut Pad bietet iPad-Nutzern einen kompletten kreativen Arbeitsbereich für die professionelle Bearbeitung mehrerer Spuren. Mit der überarbeiteten Benutzeroberfläche und den intuitiven Touch-Bedienelementen können Creator mehrere Clips übereinanderlegen, Audio verfeinern, Farben anpassen sowie mit Leichtigkeit an detaillierten Zeitleisten arbeiten, in einem Arbeitsablauf, der sich auf dem iPad ganz natürlich anfühlt.

Diese neue Erfahrung bringt die volle Leistung sowie das Layout von CapCut vom Desktop auf ein tragbares Gerät und bietet iPad-Nutzern Werkzeuge, die alles von schnellen Bearbeitungen bis hin zu komplexen Projekten unterstützen. CapCut Pad verwandelt das iPad in einen flexiblen, professionellen Editor, auf den sich Creator verlassen können, wo immer sie die Inspiration packt.

CapCut Pad wurde speziell für iPad-Creator neu entwickelt und bietet:

Eine neu gestaltete und für größere Bildschirme optimierte Benutzeroberfläche

Mehrspuriger Schnitt für Video, Audio, Überlagerungen sowie Effekte

Touch- und Apple-Pencil-Unterstützung für intuitive, präzise Steuerung

Batch-Auswahl und verfeinerte Steuerelemente für flüssiges Bearbeiten

Alle Nicht-KI-Funktionen sind während der Testphase der App kostenlos verfügbar.

Tools wie AI Video Maker und Autocut befinden sich derzeit in der Testphase. Zusätzliche Funktionen sollen in den kommenden Monaten eingeführt werden, Updates sind für Anfang 2026 geplant.

Entwickelt für eine große Auswahl kreativer Arbeitsabläufe

CapCut Pad unterstützt jeden, der professionelle Bearbeitungswerkzeuge in einem portablen Format benötigt, darunter:

Creator, die unterwegs auf Reisen oder bei Dreharbeiten arbeiten

Gewerbliche Anwender, die unterwegs Präsentationen oder Marketingvideos erstellen

Filmemacher sowie Teams am Set, die Schnellschnitte und Vorschauen vorbereiten

Schüler, die das iPad für kreative Projekte und Aufgaben nutzen

Durch die Kombination von Desktopfunktionen mit mobiler Flexibilität hilft CapCut Pad Creator dabei, produktiv und inspiriert zu bleiben, egal wo sie sind.

CapCut Pad ist ab sofort im App Store in den meisten Regionen der Welt erhältlich. Das Programm basiert auf unserer Desktopversion vom Februar und wird auch weiterhin CapCut iPad-Funktionen enthalten. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was unsere Community mit CapCut Pad kreiert. Laden Sie CapCut Pad im App Store herunter und entdecken Sie noch heute das neue iPad-Erlebnis.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2846508/2_MULTI_TRACK_EDITING.jpg