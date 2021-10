Einführung von Prodigy zur verbesserten Peptidaufreinigung

„Wir sind der Meinung, dass der Prodigy einen bedeutenden Fortschritt für die oft schwierige Aufgabe der Peptidaufreinigung darstellt. Es ist spannend, dieses System auf den Markt zu bringen, da es unser Engagement für die Verbesserung der Peptidproduktion fortsetzt", sagt Jonathan M. Collins, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung. Mit der Einführung des Prodigy bietet CEM nun eine komplette Linie von Geräteausstattungen für die Synthese und Reinigung von Peptiden an.

Informationen zu CEM

Die CEM Corporation, ein privates Unternehmen mit Sitz in Matthews, North Carolina, ist ein führender Anbieter von Geräteausstattung für Labore. Das Unternehmen verfügt über Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Frankreich und Japan sowie über ein weltweites Netz von Vertriebshändlern. CEM entwirft und fertigt weltweit Systeme für Biowissenschaften, Analyselabors und Verarbeitungsbetriebe. Die Produkte des Unternehmens werden in vielen Branchen eingesetzt, darunter in der Pharma-, Biotech-, Chemie- und Lebensmittelindustrie sowie in der akademischen Forschung.

