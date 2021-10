Présentation de Prodigy pour une meilleure purification des peptides

« Nous pensons que le Prodigy représente une avancée significative dans la tâche souvent difficile de la purification des peptides. Nous sommes ravis de proposer ce système sur le marché, car il s'inscrit dans notre volonté d'améliorer la production de peptides », déclare Jonathan M. Collins, vice-président du développement commercial. Grâce au lancement du Prodigy, CEM propose désormais une gamme complète d'instruments de synthèse et de purification pour la production de peptides.

À propos de CEM

CEM Corporation, une société privée basée à Matthews, en Caroline du Nord, est un important fournisseur d'instruments de laboratoire. La société possède des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en France et au Japon, ainsi qu'un réseau mondial de distributeurs. CEM conçoit et fabrique des systèmes pour les sciences de la vie, les laboratoires d'analyse et les usines de transformation du monde entier. Les produits de la société sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activité, notamment dans le traitement des produits pharmaceutiques, biotechnologiques, chimiques et alimentaires, ainsi que dans la recherche universitaire.

© 2021 CEM Corporation

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1667069/ProdigywithOven_Beauty_0001.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/585024/CEM_CORPORATION_LOGO.jpg

Related Links

http://www.cem.com

https://cem.com/



SOURCE CEM Corporation