Eisai und Henlius schließen exklusive Lizenzvereinbarung für den Anti-PD-1-Antikörper Serplulimab in Japan ab

TOKIO und SHANGHAI, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Eisai Co., Ltd. („Eisai") und Shanghai Henlius Biotech, Inc. („Henlius") gaben heute den Abschluss einer exklusiven Vermarktungs- und Co-Exklusivlizenzvereinbarung für den Anti-PD-1-Antikörper Serplulimab (generischer Name, in der EU unter dem Markennamen Hetronifly® vertrieben) in Japan bekannt.

Serplulimab ist ein neuartiger monoklonaler Anti-PD-1-Antikörper, der von Henlius entwickelt wurde und Berichten zufolge einen einzigartigen Bindungsmodus aufweist, der sich von bestehenden Anti-PD-1-Antikörpern unterscheidet. In China ist er für mehrere Indikationen zugelassen: nicht-kleinzelliger Plattenepithel-Lungenkrebs, kleinzelliger Lungenkrebs im extensiven Stadium (ES-SCLC), nicht-kleinzelliger Lungenkrebs und Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre. In der EU wurde Serplulimab für ES-SCLC zugelassen und ist der weltweit erste Anti-PD-1-Antikörper, der als Erstlinienbehandlung für diese Indikation freigegeben wurde.

In Japan führt Henlius derzeit eine Phase-II-Überbrückungsstudie für ES-SCLC durch und plant, auf der Grundlage der Ergebnisse der Überbrückungsstudie und der Phase-III-Daten, die die Zulassungen in China und Europa unterstützen, im Geschäftsjahr 2026 einen Zulassungsantrag einzureichen. Darüber hinaus läuft eine multinationale klinische Phase-III-Studie zur Behandlung von metastasierendem Dickdarmkrebs ohne hochgradige Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H), und eine weitere Entwicklung für zusätzliche Indikationen ist geplant.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Eisai die Exklusivrechte für die Vermarktung von Serplulimab in Japan. Henlius plant die Durchführung einer klinischen Studie zu perioperativem Magenkrebs in Japan und wird die Aufgaben des Inhabers der Marktzulassung übernehmen.

Eisai zahlt an Henlius eine Vorauszahlung von 75 Millionen US-Dollar, Meilensteinzahlungen für die Zulassung von bis zu 80,01 Millionen US-Dollar und Umsatzmeilensteinzahlungen von bis zu 233,3 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus erhält Henlius Lizenzgebühren im zweistelligen Bereich auf der Grundlage der Produktverkäufe. Eisai erwartet keine Auswirkungen auf seine konsolidierte Finanzprognose für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2026.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Eisai in Japan, um die Entwicklung von Serplulimab in diesem wichtigen Markt voranzutreiben", kommentiert Dr. Jason Zhu, CEO bei Henlius. „Durch die Kombination der Innovationsfähigkeiten von Henlius mit der starken lokalen Expertise von Eisai wollen wir eine effiziente Entwicklung unterstützen und den dringenden medizinischen Bedarf der Patienten in Japan decken."

„Serplulimab hat sein Potenzial bereits bei Indikationen mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf unter Beweis gestellt und wurde in China und der EU zugelassen", so Toshihiko Yusa, Executive Officer und Leiter des Japan-Geschäfts bei Eisai. „Eisai wird eng mit Henlius zusammenarbeiten, um Serplulimab so schnell wie möglich Patienten in Japan zur Verfügung zu stellen."