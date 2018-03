EIT Digital : apprendre à connaître vos clients grâce à des analyses de produits connectés pour les marques

L'analyse des produits connectés pour les marques (Connected Product Analytics for Brands ou CAB), une nouvelle activité d'innovation lancée dans le cadre de la ligne d'action pour l'industrie numérique d'EIT Digital, va permettre aux entreprises de mieux comprendre les besoins et les attentes des clients, en recueillant et analysant des données anonymes provenant à la fois des produits connectés et des communautés de consommateurs en ligne.

La solution CAB va, de ce fait, aider les fabricants à répondre à des questions épineuses telles que : quelles caractéristiques du produit sont les plus utilisées et comment le sont-elles ? Lesquelles d'entre elles apportent-elles une valeur ajoutée aux clients et lesquelles sont-elles juste « agréables à avoir » ?

De nos jours, ces informations sont recueillies à l'aide de méthodes traditionnelles d'études de marché, comme les groupes de discussion et les enquêtes. Bien qu'essentiels, ces outils ne permettent pas le type d'analyse constante de l'utilisation des produits rendue possible par le couplage des données réelles d'utilisation et des commentaires et idées en ligne avec la CAB.

La startup française Alfstore mène cette activité. Elle agit en tant que prestataire technologique et encourage les entreprises. Parmi les autres partenaires de l'initiative, on compte TIM (fournisseur de connectivité et de technologie), Politecnico di Milano (fournisseur d'expertise en technologie et expérience client) et le Groupe SEB, la référence mondiale en termes de petit équipement domestique (client pilote).

Le cas d'utilisation du Groupe SEB s'adresse à l'expérience utilisateur des appareils électroménagers connectés et plus précisément à l'i-Companion Connect, vendu sous la marque Moulinex, l'un des robots culinaires intelligents connectés les plus prisés sur le marché.

Une solution conçue en ayant le règlement général sur la protection des données (RGPD) à l'esprit

La CAB va s'appuyer sur les données des utilisateurs et des dispositifs pour comprendre les atouts et les défauts possibles du produit, d'une manière véritablement respectueuse de la vie privée des utilisateurs et conformément au RGPD. Le traitement des données se fera, à vrai dire, à un niveau agrégé, sur des segments d'utilisateurs spécifiques, de sorte qu'aucune donnée personnelle provenant d'un seul utilisateur ne sera stockée.

« En permettant l'analyse comportementale des produits connectés grand public, la CAB vise à transformer la façon de mener les études de marché pour cette industrie. Détecter les comportements des clients tout en respectant leur droit à la confidentialité offre aux entreprises la possibilité de se démarquer véritablement et de garder une longueur d'avance avec des produits mieux conçus et mieux ciblés », explique Marjorie Seizou, chef du projet de recherche et d'innovation (R&I) d'Alfstore.

Politecnico di Milano analysera les données provenant des appareils de cuisine et de l'application mobile. Alfstore récupérera et analysera les données textuelles provenant de la communauté en ligne, et associera tous les indicateurs extraits dans un tableau de bord dédié qui sera lancé comme une extension de la solution Fanvoice de l'entreprise.

TIM travaillera sur la phase « connecter & saisir », afin de simplifier la connectivité et la collecte de données des objets intelligents et des objets « muets », en tirant parti des réseaux et plateformes mobiles IdO spécialisé(e)s, tel(le)s que l'Internet des objets à bande étroite (NB-IoT) et oneM2M. Dans un avenir proche, la solution CAB pourrait également être utilisée dans d'autres secteurs que celui de l'équipement domestique intelligent, par exemple dans les secteurs où les fabricants ajoutent des caractéristiques de connectivité novatrices à leurs produits destinés aux gens en mouvement, comme les bagages et les vêtements de sport.

Les solutions révolutionnaires de la CAB vont changer la façon dont les marques comprennent le comportement de leurs clients à un degré jamais vu jusqu'à présent.

En s'appuyant sur son réseau paneuropéen de partenaires et de développeurs commerciaux, EIT Digital va jouer le rôle du véhicule « d'approvisionnement sur le dernier tronçon », son lancement sur le marché étant prévu pour la fin de cette année.

