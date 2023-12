EKA Mobility s'associe à Mitsui et VDL Groep pour créer un FEO mondial de premier plan en Inde

EKA, Mitsui et VDL Groep ont conclu un partenariat stratégique à long terme qui comprendra des investissements conjoints, des participations et une coopération technologique

Avec un investissement conjoint de plus de 100 millions de dollars (environ 850 crores de roupies indiennes) par étapes, cette coopération fera de l'Inde la plaque tournante mondiale de la fabrication et de l'approvisionnement en véhicules électriques

PUNE, Inde, 28 décembre 2023 /PRNewswire/ -- EKA Mobility, une entreprise leader dans le domaine des véhicules électriques et de la technologie basée en Inde, est ravie d'annoncer la signature d'un partenariat avec Mitsui & Co, Ltd (Japon) et VDL Groep (Pays-Bas). Cette coopération stratégique marque une étape importante dans l'évolution de l'industrie automobile indienne, et propulse l'Inde au rang de plaque tournante mondiale du transport durable. L'alliance devrait permettre d'établir dans la région les fabricants d'équipements d'origine (FEO) les plus avancés au niveau mondial.

Il s'agit de l'un des partenariats les plus importants et les plus notables dans le domaine de la nouvelle mobilité en Inde, qui réunit les forces et l'expertise de trois groupes automobiles de premier plan en Asie et en Europe, afin d'accélérer le développement et l'adoption de solutions de mobilité électrique innovantes à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cette coopération, EKA Mobility, connu pour ses véhicules électriques de pointe et son écosystème complet de véhicules électriques, recevra des investissements importants et stratégiques de la part de Mitsui, une société mondiale de commerce et d'investissement qui contribue depuis longtemps à l'innovation industrielle, ainsi qu'un soutien technologique et un partenariat en capital de la part de VDL Groep, une société néerlandaise de premier plan dans le domaine de la technologie et de la fabrication. L'expertise et les ressources combinées des trois entités inaugureront une nouvelle ère de transport durable et d'excellence manufacturière.

Principales caractéristiques de la coopération :

Investissement stratégique : Mitsui & Co. Ltd. réalisera d'importants investissements financiers dans EKA Mobility, ce qui permettra à l'entreprise d'intensifier ses activités de production et d'élargir son portefeuille de produits. Mitsui apportera également son soutien à EKA pour les exportations vers certains marchés émergents ainsi que pour la mise en place de systèmes et de processus. Leadership technologique : Dans le cadre de ce partenariat, VDL Bus & Coach, filiale de VDL Groep et pionnier européen en matière d'autobus et d'autocars électriques, soutiendra EKA Mobility par un transfert de technologie afin de produire des autobus électriques en Inde pour le marché indien. Favoriser la fabrication en Inde : L'alliance s'inscrit dans le droit fil de l'initiative « Make in India » du gouvernement indien, qui vise à promouvoir la fabrication locale et la création d'emplois. Durabilité : La coopération met l'accent sur l'engagement en faveur de la durabilité et des solutions de mobilité respectueuses de l'environnement, en contribuant à la réduction de l'empreinte carbone.

Sudhir Mehta, fondateur et président d'EKA Mobility, s'est exprimé au sujet de cette coopération : « Ce partenariat avec Mitsui et VDL Groep représente une étape importante pour faire de l'Inde une plaque tournante mondiale pour la fabrication de véhicules électriques. Nous sommes fiers d'unir nos forces à celles de partenaires aussi éminents qui partagent notre vision d'un transport durable, rentable et efficace. »

Nobuyoshi Umezawa, directeur général de la division commerciale de la mobilité chez Mitsui & Co. India, a déclaré : « Grâce à la coopération entre EKA, VDL et Mitsui, nous souhaitons contribuer à "Make in India" en tirant parti de l'excellente ingénierie et du réseau local d'EKA, ainsi que des capacités technologiques de pointe de VDL. En outre, nous aimerions utiliser le réseau mondial de Mitsui pour promouvoir l'exportation des produits compétitifs d'EKA vers les marchés étrangers et contribuer à la création de sociétés respectueuses de l'environnement. »

Rolf-Jan Zweep, PDG de VDL Bus & Coach, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à EKA Mobility et à Mitsui. Bien que la base de nos compétences en matière de développement et de fabrication de haute qualité se trouve dans le nord-ouest de l'Europe, nous observons de nombreuses opportunités en Inde, qui est manifestement un marché de croissance prometteur. Avec cette coopération, nous nous attendons surtout à des synergies dans les domaines de l'approvisionnement et du développement. »

EKA Mobility est l'un des fabricants de véhicules commerciaux approuvés dans le cadre du programme de FEO pionnier et de fabrication de composants pour véhicules électriques de la politique « Auto PLI » du gouvernement indien. EKA est la seule entreprise indienne à proposer la conception, la fabrication et la technologie de véhicules à énergie nouvelle de bout en bout, entièrement en Inde. L'entreprise a mis en place un centre de recherche, de développement, d'ingénierie et d'innovation de pointe à Pune, dans le Maharashtra, et a considérablement augmenté son carnet de commandes, avec plus de 500 bus électriques et plus de 5000 commandes de véhicules utilitaires légers électriques en cours de préparation. Tous ces véhicules seront entièrement conçus et fabriqués en Inde, dans les installations de fabrication ultramodernes proposées par EKA dans le Madhya Pradesh et le Maharashtra. Au cours des deux dernières années, la société a développé des bus urbains électriques, des bus scolaires et des bus de transport de personnel, des bus électriques à pile à hydrogène de 9 mètres, et elle est maintenant prête à se lancer dans la livraison du dernier kilomètre avec sa gamme de véhicules utilitaires légers électriques conçus et personnalisés pour répondre aux besoins des clients et des entreprises indiens.

À propos d'EKA :

EKA est une entreprise automobile et technologique qui crée un nouveau modèle mondial de mobilité électrique. La vision d'EKA est de mener le monde vers un avenir durable en créant un écosystème pour une mobilité respectueuse de l'environnement. Avec une équipe de pointe, une technologie d'avant-garde, des conceptions modulaires et des processus de fabrication allégés, la vision d'EKA est d'apporter des solutions de mobilité fiables et efficaces au plus grand nombre. Les technologies partagées d'EKA et les processus de production à faible investissement permettront d'obtenir le coût total de possession le plus bas et de démocratiser les véhicules électriques pour une adoption de masse.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, rendez-vous sur : https://ekamobility.com

À propos de VDL Groep :

La force par la coopération. C'est la devise de VDL Groep, une entreprise familiale industrielle internationale dont le siège social se trouve dans la région d'Eindhoven Brainport, aux Pays-Bas. L'entreprise a été fondée en 1953 et, 70 ans plus tard, la troisième génération de la famille Van der Leegte est à la tête du groupe depuis 2017. VDL Groep compte plus de 16 000 employés et opère dans 19 pays. Le groupe comprend plus de 100 sociétés d'exploitation, chacune avec sa propre spécialité, qui collaborent de manière intensive. Les activités de ces entreprises peuvent être résumées à travers les « cinq mondes de VDL » : haute technologie, mobilité, énergie, technologie d'infrastructure et technologie de l'alimentation. En 2022, le chiffre d'affaires annuel combiné s'élevait à 5,752 milliards d'euros. Consultez le site : www.vdlgroep.com

À propos de Mitsui

Mitsui & Co. est une société mondiale de commerce et d'investissement présente dans plus de 60 pays et disposant d'un portefeuille d'activités diversifié couvrant un large éventail de secteurs. La société identifie, développe et fait croître ses entreprises en partenariat avec un réseau mondial de partenaires de confiance, y compris des entreprises de premier plan, en combinant ses atouts géographiques et intersectoriels afin de créer une valeur durable à long terme pour ses parties prenantes. Mitsui a défini trois initiatives stratégiques clés pour son plan de gestion à moyen terme en vigueur : soutenir la croissance et l'évolution des secteurs grâce à un approvisionnement stable en ressources et en matériaux, et fournir des infrastructures ; promouvoir une transition mondiale vers des énergies renouvelables et à faible émission de carbone ; et permettre aux gens de mener une vie saine grâce à la prestation de soins de santé de qualité et à l'accès à une bonne nutrition.

Rendez-vous sur www.mitsui.com pour en savoir plus.