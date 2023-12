EKA Mobility se une a Mitsui e VDL Groep para criar um dos principais OEMs globais na Índia

EKA, Mitsui e VDL Groep fizeram uma parceria estratégica de longo prazo que incluirá investimentos conjuntos, capital e cooperação tecnológica

Com um investimento conjunto de mais de USD 100 milhões (~ INR 850 crores ) em fases, essa cooperação posicionará a Índia como o polo global de fabricação e fornecimento de veículos elétricos.

PUNE, Índia, 29 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A EKA Mobility, empresa líder em veículos elétricos e tecnologia com sede na Índia, anuncia uma parceria com a Mitsui & Co., Ltd. (Japão) e a VDL Groep (Países Baixos). Essa cooperação estratégica representa um marco significativo na evolução da indústria automotiva indiana, posicionando o país como referência global em transporte sustentável. A aliança tem o objetivo de criar os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) globais mais avançados na região.

EKA Mobility joins forces with Mitsui and VDL Groep to create a leading global OEM in India

Essa é uma das maiores parcerias no segmento de nova mobilidade na Índia, unindo as competências e experiências de três grandes conglomerados automotivos da Ásia e da Europa para acelerar o desenvolvimento e adoção de soluções inovadoras de mobilidade elétrica em escala global. Nessa cooperação, a EKA Mobility, reconhecida por seus veículos elétricos avançados e ecossistema EV abrangente, receberá investimentos significativos e estratégicos da Mitsui, uma empresa global de comércio e investimento com uma história rica em inovação industrial, além do suporte tecnológico e parceria acionária da VDL Groep, uma reconhecida empresa de tecnologia e manufatura dos países baixos. A experiência e os recursos combinados das três entidades darão início a uma nova era de transporte sustentável e excelência em fabricação.

Principais destaques da cooperação:

Investimento estratégico: A Mitsui & Co., Ltd. fará investimentos financeiros significativos na EKA Mobility, possibilitando que a empresa amplie suas operações de fabricação e expanda seu portfólio de produtos. Além disso, a Mitsui auxiliará a EKA na exportação de produtos para mercados emergentes específicos e na implementação de sistemas e processos. Liderança tecnológica: Como parte dessa parceria, a VDL Bus & Coach, uma subsidiária da VDL Groep e líder europeia em ônibus elétricos, apoiará a EKA Mobility na transferência de tecnologia para fabricação de ônibus elétricos na Índia destinados ao mercado doméstico. Fortalecimento da iniciativa "Make in India " (faça na Índia): A aliança é alinhada com a iniciativa "Make in India " do governo indiano, que visa promover a produção local e a geração de empregos. Sustentabilidade: A cooperação enfatiza o compromisso com a sustentabilidade e com soluções de mobilidade com consciência ambiental, promovendo a redução da pegada de carbono.

O dr. Sudhir Mehta, fundador e presidente da EKA Mobility, expressou sua visão sobre a cooperação, afirmando: "essa parceria com a Mitsui e a VDL Groep representa um passo significativo para consolidar a Índia como um polo global de fabricação de veículos elétricos. Estamos orgulhosos de unir forças com parceiros tão importantes que compartilham nossa visão de um transporte sustentável, lucrativo e eficiente".

Nobuyoshi Umezawa, gerente geral da divisão de negócios de mobilidade da Mitsui & Co. India, disse: "com a parceria entre a EKA, a VDL e a Mitsui, nossa intenção é promover a estratégia 'Make in India', combinando a engenharia de ponta e a rede local da EKA com a capacidade tecnológica avançada da VDL. Além disso, queremos utilizar a rede global da Mitsui para expandir a presença dos produtos da EKA em mercados externos e contribuir para criar sociedades com consciência ambiental".

Segundo Rolf-Jan Zweep, CEO da VDL Bus & Coach: "estamos muito felizes com a parceria com a EKA Mobility e a Mitsui. Embora a base de nossas competências de desenvolvimento e fabricação de alta qualidade esteja no noroeste da Europa, enxergamos muitas oportunidades na Índia, que claramente é um mercado promissor em crescimento. Com essa cooperação, prevemos muitos benefícios de sinergia nas áreas de compras e desenvolvimento".

A EKA Mobility é um dos fabricantes de veículos comerciais aprovados no Champion OEM Scheme e no esquema de fabricação de componentes para veículos elétricos da política Auto PLI do Governo da Índia. A EKA é a única empresa indiana que oferece design, fabricação e tecnologia desde o início, de ponta a ponta, para veículos de nova energia na Índia. A empresa criou um centro de pesquisa, desenvolvimento, engenharia e inovação de ponta em Pune, Maharashtra, e expandiu consideravelmente o número de pedidos, com mais de 500 ônibus elétricos e mais de 5000 veículos comerciais leves elétricos encomendados. Todos estes veículos serão totalmente projetados e fabricados na Índia, nas instalações de fabricação de última geração propostas pela EKA em Madhya Pradesh e Maharashtra. Nos últimos dois anos, a empresa lançou ônibus urbanos elétricos, veículos de transporte de funcionários e ônibus escolares, além de um ônibus elétrico de célula de combustível de hidrogênio de 9 metros. Agora, ela planeja adentrar no segmento de entregas de última milha com sua linha de e-LCVs projetada e adaptada para atender aos clientes e empresas indianos.

Sobre a EKA:

A EKA é uma empresa do setor automotivo e tecnológico que está criando um novo paradigma global de mobilidade elétrica para veículos comerciais. A visão da EKA é liderar o mundo para um futuro sustentável, criando um ecossistema voltado para a mobilidade com consciência ambiental. Com uma equipe líder do setor, tecnologia de ponta, designs modulares e processos de fabricação eficientes, a visão da EKA é levar soluções de mobilidade confiáveis e eficientes para todos. As tecnologias compartilháveis e processos de produção de baixo investimento da EKA viam possibilitar o menor TCO e democratizar os veículos elétricos para uma adoção em larga escala.

Para saber mais sobre a empresa, acesse: https://ekamobility.com

Sobre a VDL Groep:

Força por meio da cooperação. Essa é a base da VDL Groep, uma empresa industrial familiar internacional com sede na região de Eindhoven Brainport, nos Países Baixos. Ela foi fundada em 1953 e agora, 70 anos depois, a terceira geração da família Van der Leegte administra o grupo desde 2017. A VDL Groep tem mais de 16.000 funcionários e opera em 19 países. O grupo é composto por mais de 100 empresas operacionais, cada uma com sua própria especialidade, trabalhando juntas de maneira intensiva. As atividades dessas empresas podem ser resumidas nos "cinco mundos da VDL": alta tecnologia, mobilidade, energia, tecnologia de infraestrutura e tecnologia alimentar. A receita anual combinada em 2022 alcançou 5,752 bilhões de euros. Acesse: www.vdlgroep.com

Sobre a Mitsui:

A Mitsui & Co. é uma empresa de comércio e investimentos presente em mais de 60 países, com um portfólio diversificado de negócios que engloba diversos setores. A empresa identifica, desenvolve e expande seus negócios em parceria com uma rede global de parceiros confiáveis, incluindo empresas líderes mundiais, combinando suas vantagens geográficas e interindustriais para gerar valor sustentável a longo prazo para suas partes interessadas. A Mitsui definiu três iniciativas estratégicas fundamentais para seu Plano de Gestão de Médio Prazo atual: apoio para os setores crescerem e evoluírem com suprimentos estáveis de recursos e materiais, além do fornecimento de infraestrutura; promoção de uma transição global para energia de baixo carbono e renovável; e capacitação das pessoas para ter uma vida saudável por meio da oferta de serviços de saúde de alta qualidade e do acesso a uma nutrição adequada.

Acesse www.mitsui.com para mais informações.

