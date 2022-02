Eka Software gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Risk Markets Technology Award

Der Cloud-Lösungsanbieter wurde als bester Anbieter für Systemunterstützung und Implementierung ausgezeichnet

NEW YORK, 22. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, der führende Anbieter von cloudbasierten Unternehmenslösungen, wurde bei den Risk Markets Technology Awards 2022 als bester Anbieter für Systemunterstützung und -implementierung ausgezeichnet. Die Auszeichnung folgt auf den Erfolg von Eka bei den rekordverdächtigen 16 Implementierungen bei Unternehmenskunden im Jahr 2021.

Eka wurde für seinen einzigartigen Implementierungsansatz ausgezeichnet, der über die traditionellen Wege des Engagements hinausgeht, um die digitale Beschleunigung und Benutzerakzeptanz der Kunden zu ermöglichen. Neben hochqualifizierten Mitarbeitern, die sich darauf konzentrieren, 100-prozentige Fernarbeit und termingerechte Lieferungen zu ermöglichen, besteht die differenzierte, mehrdimensionale Strategie von Eka aus einer bewährten Methodik, die neue Arbeitsweisen und eine umfassende teamübergreifende Zusammenarbeit unterstützt.

Rajesh Jagannathan, Chief Operating Officer von Eka , kommentierte die Auszeichnung wie folgt: „In einer Zeit, in der erfolgreiche digitale Erlebnisse am wichtigsten sind, spiegelt diese Auszeichnung das Engagement von Eka für seine Kunden wider, indem wir mit ihnen zusammenarbeiten, um sie bei der Anpassung an anspruchsvolle Umgebungen und komprimierte Zeitpläne zu unterstützen. Die Auszeichnung würdigt das sehr erfahrene Team von Eka, das über jahrelanges, tiefes Wissen in den Bereichen Skalierung, Technologie und Beratung verfügt und über sich hinauswächst, um den Erfolg seiner Kunden zu ermöglichen

Die Risk Market Awards werden vom Risk.net vergeben, das weithin als Autorität auf dem Gebiet der Derivate- und Risikomärkte gilt. Die Preisträger wurden von einer unabhängigen Jury aus Technologieanwendern, Analysten und Mitgliedern der Redaktion ausgewählt. Eka wurde von Risk.net zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet, nachdem es zuvor bereits als bester Technologieanbieter für den Rohstoffhandel gewann.

Die Eka-Cloud-Plattform basiert auf einer modularen Architektur, die „zukunftssichere" Lösungen schafft. Sie ermöglicht eine nahtlose Bereitstellung von Funktionen mit einem Ansatz, der auf kontinuierliche Veränderung und modulare Gestaltung von Geschäftsfunktionen setzt. Die Kunden profitieren von einer schnelleren Markteinführung und Skalierbarkeit, einer Reduzierung der IT-Kosten und -Komplexität, schnelleren Produktentwicklungszyklen und einer besseren Abstimmung zwischen IT und Unternehmen.

Informationen zu Eka Software Solutions

Eka Software Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Cloud-Lösungen, die eine ganze Reihe von Arbeitsabläufen von der Beschaffung bis zum Zahlungsverkehr vereinheitlichen. Eka unterstützt mehr als 100 Kunden weltweit und verfügt über ausgewiesene Branchenexpertise, um Kunden bei der digitalen Transformation in einem Umfeld ständiger Veränderungen zu unterstützen. Lesen Sie mehr unter www.eka1.com .

