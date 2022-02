Eka Software remporte le prix Risk Markets Technology pour la deuxième année consécutive

Le fournisseur de solutions en cloud a été reconnu comme le meilleur fournisseur pour la prise en charge et l'implémentation des systèmes

NEW YORK, 23 février 2022 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions, le principal fournisseur de solutions d'entreprise basées sur le cloud, a remporté le prix du meilleur fournisseur pour la prise en charge et l'implémentation des systèmes dans le cadre des Risk Markets Technology Awards 2022. Ce prix fait suite à la réalisation d'Eka, qui a atteint un record de 16 implémentations de clients d'entreprise en 2021.

Eka a été nommé lauréat pour son approche unique en matière d'implémentation qui consiste à aller au-delà des méthodes traditionnelles d'engagement pour permettre l'accélération numérique des clients et l'adoption par les utilisateurs. En plus d'une main-d'œuvre hautement qualifiée axée sur la prestation 100 % à distance et dans les délais, la stratégie différenciée et multidimensionnelle d'Eka consiste en une méthodologie éprouvée soutenant de nouvelles façons de travailler et une collaboration étendue entre les équipes.

En parlant de cette victoire, Rajesh Jagannathan, directeur d'exploitation d'Eka a déclaré, « À une époque où les expériences numériques réussies comptent le plus, ce prix reflète l'engagement d'Eka envers ses clients, en partenariat avec eux pour les aider à s'adapter à des environnements difficiles et à des délais serrés. Le prix récompense l'équipe très expérimentée d'Eka, qui possède des années de connaissances approfondies dans le domaine de la prestation à grande échelle, de la technologie et du conseil, et qui croit en l'importance d'aller au-delà pour permettre la réussite des clients. »

Les Risk Market Awards sont institués par le site Risk.net, largement considéré comme l'autorité sur les marchés des produits dérivés et des risques. Les gagnants ont été sélectionnés par un jury indépendant composé d'utilisateurs de technologies, d'analystes et de membres de l'équipe éditoriale de Risk.net. Eka a été honoré par Risk.net pour la deuxième année consécutive après avoir remporté le prix du meilleur fournisseur de technologie pour la négociation des matières premières .

La plateforme cloud Eka repose sur une architecture modulaire qui crée des solutions plus « évolutives ». Elle permet une fourniture transparente des fonctionnalités avec une approche qui met l'accent sur le changement continu et la conception modulaire des capacités opérationnelles. Les clients bénéficient d'un délai de commercialisation et d'une évolutivité accélérés, d'une réduction des coûts et de la complexité informatique, de cycles de développement de produits plus rapides, ainsi que d'une meilleure harmonisation entre l'informatique et l'entreprise dans son ensemble.

À propos d'Eka Software Solutions

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes et en cloud qui unifient toute une série de flux de travail, de l'approvisionnement aux paiements. Eka soutient plus de 100 clients dans le monde entier et possède une expertise sectorielle avérée pour aider les clients à réaliser leur transformation numérique dans un environnement en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eka1.com .

Contact :

Sharmita Mandal

Responsable de la communication globale

Eka Software Solutions

[email protected]

SOURCE Eka Software Solutions