Экосистема HMS открывает новые возможности, позволяющие разработчикам по всему миру создавать цифровое будущее

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 17 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2020 (Together) компания Huawei сообщила свежие новости об экосистеме Huawei Mobile Services (HMS). Выступая со своей вступительной речью под названием "Together, Let's Play with HMS" («Займемся HMS вместе»), руководитель подразделения потребительских облачных сервисов клиентской бизнес-группы компании Huawei Чжан Пинъань (Zhang Ping'an) заострил внимание на ее достижениях в 2020 году и объявил о том, что сейчас в экосистеме HMS зарегистрировано 1,8 млн разработчиков, что вдвое превышает их количество на момент проведения конференции HDC.2019.