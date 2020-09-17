Экосистема HMS открывает новые возможности, позволяющие разработчикам по всему миру создавать цифровое будущее

«В настоящее время экосистема HMS является третьей по величине в мире, а ее компонент HMS Core значительно усовершенствован. Работая сообща со многими подразделениями Huawei, мы за один год сделали невозможное возможным», ― заявил Чжан.

HMS – третья по величине экосистема мира

По состоянию на август 2020 года на платформе HMS Core было интегрировано 96 тысяч глобальных приложений. HMS-приложения продолжают запускаться по всему миру, а такие контентные приложения, как HUAWEI Music, HUAWEI Video, HUAWEI Themes, HUAWEI Reader и HUAWEI GameCenter, занимают центральное место в различных странах и регионах.

На данный момент в AppGallery представлено 73 тысячи зарубежных приложений, тогда как в прошлом году их было всего 6 тысяч, а число пользователей по всему миру достигает 700 миллионов. Согласно применяемой в AppGallery стратегии "Global + Local", локальные приложения и сервисы продолжают регистрироваться изо дня в день, что обеспечивает потребителям полный спектр возможностей. За период с января по август 2020 года приложения, представленные в AppGallery — одном из трех ведущих магазинов приложений — загружались на пользовательских устройствах 261 млрд раз.

«Общемировой объем продаж мобильных телефонов с HMS стремительно возрастает с мая текущего года благодаря мощной поддержке разработчиков, партнеров и особенно потребителей по всему миру. Поэтому мы приглашаем новых разработчиков и партнеров к активному сотрудничеству с нами, поскольку мы воплощаем ваши инновационные идеи в жизнь, предоставляя все имеющиеся у нас возможности в интересах растущего числа потребителей», — сообщил Чжан.

Экосистема HMS разбита на пять основных служб

Компания Huawei представила разработчикам по всему миру пять основных служб, а именно поисковую, картографическую, платежную, браузерную и рекламную.

Поисковая служба HMS доступна более чем в 170 странах и регионах мира. Обеспечивая инновационные и разнообразные возможности поиска более чем в 20 вертикальных отраслях, включая приложения, спорт, финансы и пр., она поддерживает свыше 50 языков.

В картографической службе HMS накоплено свыше 180 миллионов единиц информации и предоставлено 11 инструментальных средств, включая планирование маршрутов, визуализируемое трехмерное пространство с поддержкой функции перетаскивания объектов, полноценные возможности пространственных вычислений и точная пешеходная навигация с элементами дополненной реальности. На данный момент к картографической службе HMS привязано более 2000 зарубежных приложений.

Платежная служба HMS предоставляет разработчикам глобальные и локализованные возможности осуществления мобильных платежей, что способствует успешным результатам их деятельности. С момента проведения конференции HDC 2019 число зарубежных приложений, интегрированных с сервисами покупки внутри приложений (IAP), увеличилось на 619%.

Huawei Browser предоставляет интеллектуальные, надежные и высококачественные сервисы веб-навигации, а также поддерживает распространение приложения Quick.

Служба HUAWEI Ads предоставляет эффективные услуги монетизации трафика для разработчиков, способствующие развитию их коммерческого успеха. Она предоставляет эффективные услуги монетизации трафика для разработчиков, выходящих на международные рынки. Благодаря более чем 3100 зарубежным приложениям, подключенным к службе HUAWEI Ads, разработчики из разных стран мира ускоряют темпы достижения своего коммерческого успеха.

HMS Core 5.0: все инновации — в жизнь

Инструментальный комплекс HMS Core 5.0, охватывающий открытые функциональные возможности в семи основных областях, включая App Services (службы приложений), Graphics (графика), Media (мультимедиа), AI (искусственный интеллект), Smart Device (интеллектуальные устройства), Security (безопасность) и Systems (системы), официально представлен на конференции HDC.2020.

Для сегмента Graphics предусматривается инструментарий компьютерной графики, обеспечивающий открытые возможности, основанные на графических процессорах, для поддержки разработчиков игр за счет высокопроизводительной системы реалистичной визуализации и набора соответствующих плагинов для повышения эффективности экранной визуализации игр. Внедрение инструментария компьютерной графики в комплекс HMS Core обеспечило как увеличение средней кадровой частоты почти на 11%, так и снижение среднего расхода электроэнергии примерно на ту же величину.

В области AI имеется инструментарий машинного обучения (ML Kit), обеспечивающий значительные объемы текстовой информации, речевых сообщений, языковых средств, графических объектов, а также сервис распознавания лиц и фигур, помогающие разработчикам легко и эффективно создавать приложения с искусственным интеллектом. В настоящее время эта функция поддерживается на шести языках: китайском, английском, французском, немецком, итальянском и испанском. Приложения, интегрированные в ML Kit, могут легко охватывать все платформы и устройства.

Аудиовизуальная платформа Huawei VR предоставляет разработчикам комплексную техническую инфраструктуру, позволяющую потребителям использовать революционно новую аудиовизуальную среду.

Инструментарий Image Kit открывает возможности для использования фирменных заставок HUAWEI, обеспечивает анимационные эффекты и заготовки, позволяя разработчикам быстро создавать креативный контент. Если раньше для достижения конкретного эффекта требовались тысячи строк кода, то после интеграции достаточно всего лишь двух-трех строк и стало легче устанавливать простые параметры для достижения более ярких художественных эффектов.

Компания Huawei обеспечивает разработчикам по всему миру высокоэффективное операционное обслуживание по принципу «единого окна» через открытую платформу AppGallery Connect (AGC), объединяющую 68 сервисов — на 27 больше, чем их было во время конференции HDC 2019. Количество приложений с использованием платформы AGC увеличилось на 90%.

Приложение Huawei Mobile Services обусловило создание 6 региональных центров, 7 служб тестирования DigiX Lab с привлечением местных технических специалистов и обслуживающего персонала для предоставления услуг местным разработчикам и партнерам. Компания Huawei предоставляет разработчикам во всех регионах возможности для реализации инновационных идей и предлагает всестороннюю поддержку, помогающую им переносить свои новинки с местного уровня на мировую арену, обеспечивая в то же время активное развитие экосистемы HMS.

«Звезды освещают будущее. В прошлом году мы переросли в третью по величине экосистему мира. Мы будем продолжать работу с нашими звездными разработчиками со всего мира, чтобы дать разгореться огню новаторства», ― добавляет Чжан.

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SOURCE Huawei Consumer Business Group