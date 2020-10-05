Экспертные рекомендации по лечению рака молочной железы на основе самых последних данных на нескольких языках

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National Comprehensive Cancer Network

Oct 05, 2020, 01:35 ET

В настоящее время проводится обновление документа NCCN Guidelines for Breast Cancer (Руководство NCCN по лечению рака молочной железы) на китайском, английском, французском, японском, корейском, испанском, польском и португальском языках, предоставляемого бесплатно на странице NCCN.org/global . Для получения более подробной информации следите за новостями по тегу #NCCNGlobal . 

NCCN Foundation проводит бесплатные вебинары по метастатическому раку молочной железы для пациентов и ухаживающих за ними лиц 8 и 12 октября на сайте организации по адресу: NCCN.org/patients . 

ПЛИМУТ-МИТИНГ, шт. Пенсильвания., 5 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Во время проведения месячника пропаганды профилактики рака молочной железы в октябре этого года National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) публикует и обновляет рекомендации по борьбе с этим заболеванием, основанные на фактических данных и согласованных экспертных заключениях, которые обеспечивают оптимальные результаты для людей, страдающих раком молочной железы.1 Переводы англоязычного руководства NCCN Guidelines® for Breast Cancer на китайский, японский и испанский языки были недавно обновлены. Имеющиеся в настоящее время версии на корейском, французском, польском и португальском языках будут обновлены до конца месяца. Все версии предоставляются бесплатно на странице NCCN.org/global.

NCCN Guidelines® for Breast Cancer in Chinese, French, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, and Spanish.

«Рак молочной железы имеет очень высокий уровень излечения, но при этом остается наиболее распространенным онкологическим заболеванием и наиболее частой причиной смерти, связанной с онкозаболеваниями, среди женщин во всем мире, — сообщил Роберт Карлсон (Robert W. Carlson), врач, руководитель NCCN и почетный профессор медицины Медицинского центра при Стэнфордском университете, специализирующийся на лечении рака молочной железы. — Мы хотим, чтобы медицинские работники по всему миру имели доступ к четко выверенным рекомендациям по лечению, содержащимся в NCCN Guidelines. Именно поэтому мы постоянно ищем способы повышения удобочитаемости и доступности этих материалов».

NCCN также подстраивает руководство NCCN Guidelines под многоуровневые и прагматичные подходы для различных уровней доступности ресурсов в странах с низкими и средними уровнями дохода под названием NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (NCCN Framework™). Кроме того, существуют International Adaptations (адаптированные иностранные версии) руководства NCCN Guidelines for Breast Cancer для стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) и Испании, а также NCCN Harmonized GuidelinesTM (согласованные руководства) для стран Африки к югу от Сахары и Карибского бассейна. Все эти версии составлены совместно с региональными экспертами-онкологами.

Руководство NCCN Guidelines for Breast Cancer также послужило основой для создания трехтомного руководства NCCN Guidelines for Patients® с целью помочь пациентам в обсуждении со своими врачами лучших вариантов лечения протоковой карциномы in situ (DCIS), инвазивного рака молочной железы и метастатического рака молочной железы.

«Мы быстрыми темпами расширяем свои знания об этой болезни, — заявил Уильям Дж. Грэдишер (William J. Gradishar), врач Междисциплинарного онкологического центра им. Роберта Лурье при Северо-Западном университете, председатель экспертной комиссии NCCN Guidelines Panel for Breast Cancer. — Уже в этом году мы внесли шесть изменений в основные рекомендации по лечению рака молочной железы. В их число входят несколько новых рекомендаций по лечению, касающихся управления течением заболевания, его стадирования и особых обстоятельств, таких как беременность».

NCCN также имеет отдельные рекомендации по таким вопросам как скрининг, оценка генетических/наследственных рисков, снижение рисков и паллиативная терапия.

В 2019 году NCCN Guidelines for Breast Cancer скачивалось более 890 тысяч раз и стало самым популярным руководством NCCN по числу загрузок среди всех типов онкологических заболеваний. Не менее 335 тысяч таких загрузок было произведено за пределами США, включая 36 тысяч в Испании и Мексике, 31 тысячу в Китае и 21 тысячу в Бразилии. Неанглоязычные версии загружались более 4000 раз.

Посетите страницу NCCN.org/global для получения более подробной информации обо всех доступных онкологических ресурсах и присоединяйтесь к обсуждению с хэштегом #NCCNGlobal.

Бесплатные вебинары для больных раком молочной железы
NCCN Foundation® проводит два бесплатных вебинара для пациентов по метастатическому раку молочной железы на основе руководства NCCN Guidelines for Patients, которые состоятся 8 и 12 октября 2020 года.

Для получения более подробной информации и регистрации на вебинары посетите страницу по адресу: nccn.org/patients/resources/breast-cancer-2020.aspx.

О National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, занимающаяся совершенствованием методов лечения и реализацией научно-исследовательских и образовательных программ. Цель NCCN состоит в совершенствовании и стимулировании качественной, эффективной, действенной и доступной онкологической помощи для улучшения жизни людей. Практическое руководство NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) дает понятные, основанные на фактических данных и согласованные с экспертами рекомендации по лечению и профилактике онкологических заболеваний и поддерживающей терапии, которые являются признанным стандартом для клинических показаний и процедур, связанных с управлением ходом заболевания, и наиболее тщательно проработанными и часто обновляемыми клиническими рекомендациями из имеющихся в любой области медицины. В руководстве NCCN Guidelines for Patients® представлена экспертная информация по лечению рака для сведения пациентов и ухаживающих за ними лиц и расширения их возможностей за счет поддержки со стороны NCCN Foundation®. Кроме того, NCCN занимается развитием и активизацией деятельности по профессиональной переподготовке врачей, реализации глобальных инициатив, совершенствованию процедур и осуществлению совместных исследований и публикаций в сфере онкологии. Для получения более подробной информации посетите сайт NCCN.org и следите за новостями NCCN на официальных страницах организации в социальных сетях Facebook (@NCCNorg), Instagram (@NCCNorg) и Twitter (@NCCN).

1 Vaddepally. J Clin Oncol 36, suppl 30; abstr 47, 2018, https://meetinglibrary.asco.org/record/166668/abstract.

Контакты для прессы:
Rachel Darwin (Рейчел Дарвин)
267-622-6624
[email protected] 

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SOURCE National Comprehensive Cancer Network

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