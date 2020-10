Se actualizan las últimas evidencias sobre las recomendaciones de tratamiento de cáncer de mama

NCCN ha adaptado además las NCCN Guidelines dentro de las aproximaciones con clasificación por nivel y pragmáticas para los recursos variados disponibles en países de ingresos bajos y medios, denominado NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (NCCN Framework™). Existen además adaptaciones internacionales de las NCCN Guidelines for Breast Cancer para la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) y España, además de las NCCN Harmonized GuidelinesTM para el África Subsahariana y El Caribe, todas ellas escritas en colaboración con los expertos en oncología regionales.

Las NCCN Guidelines para cáncer de mama han servido además como base para la creación de tres volúmenes de las NCCN Guidelines for Patients®, destinadas a ayudar a los pacientes a hablar con sus médicos acerca de las mejores opciones de tratamiento para el carcinoma ductal in situ (DCIS), cáncer de mama invasivo y cáncer de mama metastásico.

"Estamos ampliando nuestro conocimiento de enfermedad con un ritmo rápido", indicó William J. Gradishar, doctor del Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University, y presidente del NCCN Guidelines Panel for Breast Cancer. "Hemos llevado a cabo seis actualizaciones para las principales directrices de cáncer de mama durante este año. Incluyen múltiples nuevas recomendaciones de tratamiento que dan cobertura al tratamiento, presentación y circunstancias especiales como el embarazo".

NCCN cuenta además con directrices separadas sobre temas como control, evaluación de riesgo genético/familiar, reducción de riesgo y cuidados de apoyo.

Las NCCN Guidelines for Breast Cancer se han descargado más de 890.000 veces durante 2019, siendo las directrices NCCN más descargadas de todos los tipos de cáncer. Al menos 335.000 de estas descargas proceden de Estados Unidos, incluyendo más de 36.000 procedentes de España y México, 31.000 de China y 21.000 de Brasil. Las versiones que no están en inglés se descargaron más de 4.000 veces.

Visite NCCN.org/global si desea conocer más acerca de todos los recursos de cáncer disponibles, y únase a la conversación con el hashtag #NCCNGlobal.

Webinars gratuitos de cáncer de mama para pacientes

La NCCN Foundation® hospeda dos webinars gratuitos para pacientes acerca del cáncer de mama metastásico los días 8 y 12 de octubre de 2020, basándose en las NCCN Guidelines for Patients.

Visite nccn.org/patients/resources/breast-cancer-2020.aspx si desea más información y registro.

Acerca de la National Comprehensive Cancer Network

La National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) es una alianza no lucrativa de centros líderes en oncología dedicados a la atención al paciente, la investigación y la educación. La NCCN tiene el compromiso de mejorar y facilitar la atención oncológica de calidad, efectiva, eficaz y accesible para que los pacientes tengan una mejor vida. Las directrices de práctica clínica en oncología de la NCCN, conocidas como las NCCN Guidelines®, ofrecen recomendaciones transparentes, basadas en evidencias y consensuadas entre especialistas para el tratamiento, la prevención y los servicios de apoyo oncológico; son las pautas de excelencia reconocidas para orientar la práctica clínica y las políticas para el manejo del cáncer, y son las directrices más completas y actualizadas con más frecuencia a disposición en cualquier área médica. Las NCCN Guidelines for Patients® brindan información especializada para el tratamiento del cáncer para que tanto pacientes como cuidadores se documenten y fortalezcan, y son posibles gracias al respaldo de NCCN Foundation®. Además, la NCCN promueve educación continua, las iniciativas globales, la formulación de políticas y la colaboración y las publicaciones de investigaciones oncológicas. En NCCN.org encontrará más información; siga a la NCCN en Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg, y Twitter @NCCN.







1 Vaddepally. J Clin Oncol 36, suppl 30; abstr 47, 2018, https://meetinglibrary.asco.org/record/166668/abstract.

Contacto para medios:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1306011/NCCN_Breast_Cancer_Guidelines_Translations.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

Related Links

www.nccn.org



SOURCE National Comprehensive Cancer Network