El 14º Instituto Europeo Anual de Cumplimiento y Ética de la SCCE se celebrará en Berlín, Alemania

MINNEAPOLIS, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Se espera que más de 250 profesionales del cumplimiento se reúnan en Berlín del 2 al 4 de marzo para el 14º Instituto Europeo de Cumplimiento y Ética (ECEI). Este evento insignia de la Sociedad de Cumplimiento y Ética Corporativa® (SCCE®) se celebrará en el JW Marriott de Berlín. La agenda completa está disponible en corporatecompliance.org/2026ECEI.

El ECEI se creó para apoyar a los profesionales europeos encargados de implementar y mantener programas eficaces de cumplimiento y ética. Ofrece perspectivas de líderes del sector, contactos entre colegas y la colaboración con proveedores de soluciones. La agenda de la conferencia incluye más de 40 sesiones informativas que abarcan temas como:

IA y tecnología

Cultura organizacional

Evaluación y gestión de riesgos

Debida diligencia de terceros y de la cadena de suministro

Investigaciones

Habilidades y estrategias profesionales

Gestión de crisis

Regulación antimonopolio

Las sesiones están dirigidas por una amplia variedad de oradores, incluidos abogados con experiencia en derecho de cumplimiento, líderes en cumplimiento y ética, representantes de organizaciones como Entain plc, Ericsson, Philip Morris International, Microsoft, McDonald's Corporation, TD SYNNEX, Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y muchos más.

El examen para obtener la credencial de Profesional Certificado en Cumplimiento y Ética Internacional (CCEP-I)®, reconocido internacionalmente, se ofrece presencialmente el último día para los asistentes registrados. Se requiere una solicitud y el pago de una cuota por separado para presentarse al examen.

Para aprender más sobre el ECEI, visite corporatecompliance.org/2026ECEI.

