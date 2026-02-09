Le 14e Institut européen annuel de conformité et d'éthique de la SCCE se tiendra à Berlin, en Allemagne

MINNEAPOLIS, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Plus de 250 spécialistes de la conformité devraient se réunir à Berlin du 2 au 4 mars pour le 14e Institut européen annuel de conformité et d'éthique (ECEI). L'événement européen phare de la Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE®) en matière de formation à la conformité et de mise en réseau se tiendra au JW Marriott Berlin. L'ordre du jour complet est disponible à l'adresse suivante : corporatecompliance.org/2026ECEI.

L'ECEI a été créé pour soutenir les praticiens européens chargés de mettre en œuvre et de maintenir des programmes efficaces en matière de conformité et d'éthique. Il offre des points de vue de leaders du secteur, des connexions avec des pairs et un engagement avec des fournisseurs de solutions. L'ordre du jour de la conférence comprend plus de 40 sessions éducatives en petits groupes sur des sujets tels que :

IA et technologie

Culture organisationnelle

Évaluation et gestion des risques

Diligence raisonnable à l'égard des tiers et de la chaîne d'approvisionnement

Enquêtes

Compétences et stratégies professionnelles

Gestion de crise

Réglementation antitrust

Les sessions sont animées par une grande variété d'intervenants, dont des avocats expérimentés en droit de la conformité, des responsables de la conformité et de l'éthique, des représentants d'organisations telles que Entain plc, Ericsson, Philip Morris International, Microsoft, McDonald's Corporation, TD SYNNEX, le Programme alimentaire mondial des Nations unies, et bien d'autres encore.

L'examen internationalement reconnu Certified Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I)® est proposé sur place le dernier jour pour les participants inscrits. Une demande et une taxe distinctes sont nécessaires pour se présenter à l'examen.

Pour en savoir plus sur l'ECEI, consultez le site corporatecompliance.org/2026ECEI.

À propos de la SCCE

La SCCE est une association à but non lucratif qui se consacre à la communauté, à l'éducation et aux opportunités de croissance professionnelle pour les professionnels de la conformité et de l'éthique dans le monde entier. Visitez le site web de la SCCE à l'adresse www.corporatecompliance.org ou appelez le 888.277.4977 pour en savoir plus.

