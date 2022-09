El 73% de la generación Z dice que la situación económica ha hecho que sea más difícil ahorrar y el 75% busca maneras de obtener ingresos adicionales

El estudio de Mejores Hábitos Financieros de Bank of America explora las motivaciones financieras y las barreras que afrontan los grupos diversos de adultos jóvenes

CHARLOTTE, N.C., 13 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que la generación Z busca construir una base financiera, la situación económica y la inflación han planteado nuevos desafíos para lograr sus objetivos financieros. Esto se basa en un nuevo estudio publicado hoy por Mejores Hábitos Financieros de Bank of America que explora la visión particular que esta generación (de 18 a 25 años) tiene sobre el dinero, incluidas sus prioridades, comportamiento y desafíos financieros. Dado que la generación Z es mucho más diversa que las generaciones anteriores, el nuevo estudio también examina las maneras en que la raza, el origen étnico y el género pueden influir en sus prioridades y desafíos financieros.

Según el 73% de la generación Z, la situación económica actual ha hecho que ahorrar sea más difícil. Consideran que la inflación ha dificultado aún más ahorrar para metas financieras (59%) y pagar deudas (43%) y ha generado más estrés financiero (56%) en su vida. El 40% también afirma que el aumento del alquiler o de los precios de la vivienda han hecho que sea difícil cubrir las necesidades diarias. Según el instituto The Bank of America Institute (solo se ofrece en inglés), los consumidores más jóvenes son los que se ven más afectados por el alza de la inflación en el alquiler, con un aumento del 16% interanual en el promedio de los pagos de alquiler para la generación Z en el mes de julio, en comparación con solo el 3% para los baby boomers.

La generación Z no se está tomando a la ligera la inflación y el elevado costo de vida. Actualmente, el 75% de este grupo está tomando medidas o considerando maneras de obtener ingresos adicionales, que incluyen cambiar de trabajo (34%), convertir un pasatiempo en una fuente de ingresos (31%), aceptar un segundo trabajo (26%) o incluso un trabajo que no les gusta (23%).

"La generación Z es ambiciosa y emprendedora. Toman medidas positivas y algunas de sus primeras decisiones financieras y profesionales al unirse a la fuerza de trabajo", dijo Christine Channels, directora de Banca para la comunidad y gestión del cliente de Bank of America. "Las desfavorables tendencias actuales en la economía y la inflación han creado desafíos adicionales para muchos. A través de nuestra plataforma Mejores Hábitos Financieros, estamos conectando a estos adultos jóvenes con una amplia gama de recursos y orientación diseñados para ofrecerles habilidades, conocimiento y confianza para tener éxito financiero".

Otros hallazgos importantes del estudio de Mejores Hábitos Financieros incluyen:

Al hablar del éxito en el trabajo y en la vida, la generación Z está impulsada por el deseo de alcanzar la tranquilidad financiera (74%) y poder pagar cómodamente lo que desea tener.

Las tres prioridades principales de la generación Z para el próximo año incluyen ampliar su formación (40%), prosperar en su carrera y mejorar su salario (32%), y conseguir un nuevo trabajo (31%). A estas prioridades les sigue de cerca ahorrar para la jubilación (25%), viajar (24%), comprar un auto (22%) y establecer buen crédito (20%).

Es más propensa que otras generaciones a expresar su deseo de poder pagar cómodamente artículos materiales (45%) como incentivo para lograr el éxito financiero (frente al 34% de los mileniales, 30% de la generación X, 30% de los baby boomers ).

). Más de la mitad (56%) de la generación Z dice que la disciplina es un aspecto clave para lograr el éxito financiero, y otros aspectos y características importantes son el conocimiento financiero (37%), la organización (35%), la motivación (34%), la autodeterminación (29%), la moderación (20%) y la confianza (20%).

Hoy, dos tercios (66%) está ahorrando activamente para metas financieras y, a pesar de la situación actual, el 58% se muestra optimista sobre su futuro financiero.

Gran parte de la generación Z domina los conceptos financieros básicos, pero tiene dificultad con temas más complejos como las inversiones y las deudas.

La generación Z se siente preparada para manejar tareas financieras básicas, como elaborar un presupuesto (71%), administrar gastos diarios (70%) y establecer y manejar el crédito (65%). Sin embargo, los niveles de preparación disminuyen significativamente cuando se trata del futuro y los temas más complejos, como crear un fondo para emergencias (54%), ahorrar para la jubilación (43%) e invertir (29%).

Casi el 40% no tiene inversiones y, entre ellas, las razones principales para no invertir incluyen no tener fondos adicionales (44%), no saber por dónde empezar (31%) y pensar que invertir es demasiado arriesgado (23%).

El congelamiento de préstamos federales para estudiantes ofrece un poco de alivio.

Casi la mitad (46%) de la generación Z ya tiene algún tipo de deuda, incluso a través de tarjetas de crédito y préstamos para estudiantes.

mitad (46%) de la generación Z ya tiene algún tipo de deuda, incluso a través de tarjetas de crédito y préstamos para estudiantes. Han descubierto que el congelamiento de los préstamos federales para estudiantes les ha brindado algo de alivio. De aquellos que tienen préstamos para estudiantes, el 41% dice que el congelamiento le permitió mantener su nivel de vida actual, el 23% afirma que le permitió contribuir más a sus ahorros y el 21% dice que ha podido seguir pagando su préstamo sin acumular intereses.

En cuanto a las relaciones de pareja, la generación Z prefiere hablar de religión y política que de su dinero.

El 35% de la generación Z afirmó haber tenido conversaciones abiertas sobre temas financieros con sus padres o tutores durante su crecimiento, más que los mileniales (26%), la generación X (23%) o los baby boomers (21%).

(21%). A pesar de haber hablado más sobre el dinero a una edad temprana, la generación Z todavía considera que hablar de dinero al principio de una relación de pareja es más un tema tabú. Durante los primeros seis meses de una nueva relación, se sienten más cómodos hablando de religión (81%), política (75%) y relaciones anteriores (71%) que de sus ingresos (69%) y deudas (60%).

Muchos también se sienten más cómodos al conocer a la familia de su pareja (80%) y decir "te amo" (73%) en los seis primeros meses, que hablar de dinero.

Aspectos demográficos

El estudio también analizó cómo la raza y el género pueden influir en las prioridades y desafíos financieros, incluso la brecha económica racial. Al pensar en los últimos cinco años, aproximadamente dos de cada cinco afroamericanos (41%) e hispanos (42%) de la generación Z dicen que se ha logrado un poco de progreso o un progreso significativo para cerrar la brecha económica racial, mientras que otros en estos grupos dicen que no ha habido ningún progreso (ambos 30%). En cuanto a los próximos cinco años, aproximadamente la mitad de los afroamericanos (47%) e hispanos (54%) de la generación Z piensa que se logrará un progreso significativo para cerrar la brecha, mientras que otros piensan lo contrario (28% y 24%, respectivamente). Los hallazgos adicionales incluyen:

La generación Z afroamericana se abre camino hacia la independencia financiera y adopta una cultura de ajetreo, aunque sigue afrontando las barreras de la deuda y el ahorro.

El 60% de los afroamericanos de la generación Z se identifica como casi o totalmente independiente desde el punto de vista financiero, más que sus compañeros no afroamericanos (45%).

El 80% está considerando buscar o está actualmente buscando maneras de obtener ingresos adicionales, más que sus compañeros no afroamericanos (75%), lo que incluye aceptar un segundo trabajo (35% frente al 25%).

Esta generación es tres veces más propensa a dar prioridad a comenzar o hacer crecer un negocio en el próximo año en comparación con la generación Z no afroamericana (15% frente al 5%).

La generación Z afroamericana tiene casi el doble de probabilidades de decir que actualmente invierte o está considerando invertir en criptomonedas que la generación Z no afroamericana (22% frente al 12%).

Si bien la generación Z afroamericana tiene más probabilidades de tener deudas que su contraparte (60% frente al 44%), esta cifra ha disminuido respecto al 70% interanual. Esta generación tiende más a afirmar que su mayor arrepentimiento financiero ha sido asumir demasiados préstamos para estudiantes y/o deudas de tarjetas de crédito (30% frente al 17%).

El 40% contribuyó a sus ahorros durante el último año (frente al 56% de la generación Z no afroamericana); sin embargo, dos tercios (67%) no tienen suficientes ahorros para emergencias para cubrir tres meses de gastos, y un tercio (32%) de todos los afroamericanos de la generación Z mencionó que su mayor arrepentimiento financiero ha sido no contar con un fondo para emergencias.

La familia es la base de la vida financiera de la generación Z hispana, y compara tener casa propia con el éxito financiero.

El 54% no es económicamente independiente y aún depende de la ayuda financiera de la familia.

Además, la familia es más un incentivo financiero, con un 36% que espera dejar un patrimonio a la próxima generación (frente al 27% de la generación Z no hispana) y tener éxito financiero para enorgullecer a sus padres (36% frente al 23% de su contraparte no hispana).

El 57% dice que ser capaz de proveer para el futuro de su familia es parte de su definición de éxito financiero, y el 64% dice que es importante educar a su familia y/o comunidad sobre los asuntos financieros.

A pesar del énfasis en el apoyo familiar, casi dos tercios (65%) dice que sus padres no hablaron abiertamente sobre finanzas durante su infancia.

Las brechas educativas siguen siendo una barrera para esta comunidad a la hora de invertir. El 42% no tiene ninguna inversión y, cuando se le pregunta por qué, la razón principal es no saber por dónde empezar (42% frente al 27% de la generación Z no hispana).

La Generación Z hispana le está dando prioridad a tener casa propia. Casi la mitad (45%) dice que pagar una casa o hipoteca en su totalidad se alinea con su definición de tener éxito financiero, y es más probable que dé prioridad a la compra de una casa en el próximo año (22% frente al 14% de los no hispanos de la generación Z).

Las brechas de educación financiera de las mujeres de la generación Z y la falta de inversión, en relación con los hombres, pueden afectar negativamente su bienestar financiero a corto y largo plazo.

Las mujeres y los hombres de la generación Z se sienten igualmente preparados para establecer y mantener el crédito (64% frente al 66%) y apegarse a un presupuesto (69% frente al 73%).

Sin embargo, las mujeres de la generación Z se sienten menos preparadas para administrar los gastos diarios (63% frente al 76%) y para crear un fondo para emergencias (48% frente al 61%). Solo el 38% de las mujeres de la generación Z tiene suficientes ahorros de emergencia para tres meses, en comparación con el 48% de los hombres de este grupo.

En cuanto a planificar e invertir a largo plazo, el conocimiento financiero de las mujeres de la generación Z hace que se sientan menos preparadas para ahorrar para la jubilación (37% frente al 49%) e invertir (22% frente al 35%) que los hombres de este grupo.

Hoy en día, el 41% de las mujeres de la generación Z aún no ha comenzado a invertir, en comparación con el 34% de los hombres, y es menos probable que incluso estén considerando inversiones individuales (36% frente al 47%) o maneras de ahorrar para la jubilación como un 401(k) (39% frente al 46%).

"Reconocemos las necesidades financieras únicas en comunidades diversas e históricamente desatendidas", agregó Channels. "Los conocimientos de este estudio anual ayudan a informar cómo adaptar los recursos y la orientación para empoderar a la próxima generación a medida que inicia el recorrido de su camino financiero. El año pasado, por ejemplo, desarrollamos una guía financiera para la generación Z (solo se ofrece en inglés), basada en conocimientos sobre prioridades, preferencias y desafíos de este creciente segmento de clientes".

Metodología

El estudio realizado por Ipsos en inglés y en español, del 24 de junio al 13 de julio de 2022, se basa en un muestreo probabilístico representativo a nivel nacional de 1,098 adultos de la población general (de 18 años de edad en adelante), y un muestreo parcialmente superpuesto de 921 adultos de la generación Z, (de 18 a 25 años), que incluye 124 adultos de la generación Z de un muestreo no probabilístico. Esta encuesta se realizó utilizando principalmente KnowledgePanel® de Ipsos, el panel en línea basado en probabilidades más grande y mejor establecido, que representa a la población adulta de los EE. UU. Los panelistas son reclutados científicamente en este panel solo por invitación y a través de correo postal enviado a una selección aleatoria de direcciones residenciales. Para garantizar que se incluyan los hogares que no tienen acceso a Internet, Ipsos proporciona acceso a una tableta y conexión a Internet a quienes los necesitan. Debido a este enfoque de muestreo basado en la probabilidad, los hallazgos de KnowledgePanel pueden informarse con un margen de error de muestreo y proyectarse a la población general. El margen de error de muestreo para la población general es de +/- 3.2 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.

