- Una nueva encuesta indica que el 87% de los pacientes con problemas de salud a largo plazo se enfrentan al estigma; las enfermeras sienten que les falta tiempo y recursos para proporcionar el apoyo que consideran adecuado

L a investigación explora la "brecha de atención", además de los desafíos físicos, emocionales y sociales que enfrentan las personas con problemas de salud a largo plazo, como vivir con un estoma o una herida, controlar la diabetes, la retención urinaria, el cáncer y más

La compañía global de tecnología y soluciones médicas Convatec se compromete a lograr un cambio positivo para los pacientes y los proveedores de atención médica a través de una nueva promesa de "Forever caring".

BRIDGEWATER, N.J., 18 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Según una nueva investigación, los pacientes con problemas de salud a largo plazo se enfrentan al estigma, entre una variedad de otros desafíos emocionales asociados con su estado de salud. Al mismo tiempo, los resultados de la encuesta han mostrado que sus equipos de atención, en particular las enfermeras, se sienten incapaces de proporcionar el apoyo adecuado debido a la falta de tiempo y recursos. La encuesta, realizada por Wakefield Research y respaldada por Convatec, incluyó respuestas de 200 pacientes o sus cuidadores y 200 enfermeras en Estados Unidos.¹

Retos a los que se enfrentan los pacientes

La encuesta ha descubierto que el 87% de los pacientes o sus cuidadores sienten algún nivel de estigma asociado con su condición de salud actual o la de la persona a su cuidado. Cerca de la mitad (44%) indicó sentirse avergonzado de hablar sobre su estado de salud actual, mientras que el 43% sintió que su estado de salud no es algo de lo que se hable regularmente y rara vez se representa en los medios.

Casi todos los pacientes (99%) y sus cuidadores dicen que el estigma puede afectar negativamente o retrasar la curación percibida de un paciente con una condición de salud actual - y el 96% de las enfermeras están de acuerdo en que el estigma puede afectar la curación física de un paciente.

"Ya sabemos que no se puede subestimar el impacto del estigma en nuestros pacientes", explicó Karim Bitar, consejero delegado de Convatec. "Los resultados de esta encuesta demuestran por qué la salud emocional y mental es una prioridad de salud social en la actualidad. Necesitamos hacer más, como industria, para ayudar a prevenir el estigma entre estos pacientes - mostrando historias y experiencias de cómo nuestros pacientes viven con confianza, proporcionando apoyo entre pares, y facilitando las conversaciones entre amigos, familiares y equipos de atención".

Aunque el apoyo emocional se presenta de muchas formas, el equipo médico de un paciente juega un papel importante, con más de la mitad (56%) de los pacientes comentando que les gustaría pasar más tiempo con su equipo médico para sentirse mejor apoyados. Casi todos los pacientes y cuidadores (96%) quisieran obtener más información sobre su estado de salud - el 53% informó que preferiría que la información les llegara a través de conversaciones con su equipo médico.

Retos a los que se enfrentan las enfermeras: Vacío de cuidado

Mientras los pacientes anhelan apoyo y, a raíz de la pandemia, cuando los profesionales de la salud se sienten más abrumados y tensos que nunca, la encuesta ha descubierto que más de 2 de cada 3 enfermeras (68%) sienten que no pueden apoyar completamente a sus pacientes - y casi todos (96%) está de acuerdo en que necesitan más tiempo, recursos y educación para cuidarlos por completo. Según la encuesta:

El 71% de las enfermeras necesitan disponer de más tiempo para invertir en sus pacientes

necesitan disponer de más tiempo para invertir en sus pacientes El 56% considera que necesita más tiempo para dedicar al aprendizaje y la formación

considera que necesita más tiempo para dedicar al aprendizaje y la formación El 51% cree que actualmente carece de los recursos necesarios para compartir directamente con los pacientes y dedicarse a ellos de forma más eficaz

De forma adicional, mientras que la mayoría de las enfermeras (82%) se sienten completa o mayormente cómodas hablando con sus pacientes sobre los desafíos relacionados con sus condiciones de salud actuales, el 60% afirma que no se sienten completamente cómodas. De aquellos que no se sienten completamente cómodos, el 47% indica que es porque no tienen tiempo de calidad para hacerlo.

'Forever caring': Compromiso para terminar con el vacío de cuidado

Convatec, una empresa global de tecnologías y soluciones médicas, anunció hoy una nueva promesa e identidad, 'siempre solidaria', que es un reflejo de la transformación continua de la empresa para convertirse en una organización más centrada y dedicada a la atención, ágil y responsable.

"Estamos escuchando - y lo más importante, estamos aprendiendo", añadió Karim Bitar. "En lo que históricamente ha sido una industria muy enfocada en el producto, 'Forever caring' es un compromiso con las personas a las que servimos - y estos mismos pacientes, cuidadores y enfermeras que participaron en esta encuesta. Según seguimos dando vida a nuestra visión de Al ser pioneros en soluciones médicas confiables para mejorar las vidas que tocamos, sabemos que las necesidades de nuestros pacientes y proveedores de atención médica continúan cambiando, y debemos cambiar con ellos".

Como parte de esta nueva promesa, Convatec se compromete a fortalecer el apoyo a los pacientes que enfrentan problemas complicados asociados con su condición de salud a través de la expansión de programas de apoyo como me+, que proporciona herramientas educativas y de recuperación guiada, consejos y apoyo entre pares para aquellos que viven con condiciones de salud a largo plazo.

Convatec también se dedica a trabajar mano a mano con pacientes, cuidadores y profesionales de la salud con el objetivo de ayudar a prevenir el estigma. Convatec lanzó recientemente su primera campaña, denominada "Vínculos saludables", que celebra, apoya y empodera a las personas de la comunidad ostomizada, que a menudo enfrentan el estigma, al compartir historias de cómo están aceptando la vida con una ostomía.

A su vez, Convatec se mantiene firme en su compromiso de aliviar la carga de los proveedores de atención médica al proporcionar recursos de formación y asistencia adicional a través de programas como la Academia de Educación Profesional de Convatec, que se dedica a apoyar la educación y capacitación continuas de los profesionales de la salud. El programa ya se ha comprometido con más de 300.000 profesionales de la salud en todo el mundo durante el último año.

Convatec también se ha dado cuenta de que el tiempo de las enfermeras y los profesionales de la salud es valioso. Para aliviar la carga de los proveedores de atención médica, Convatec lanzó una nueva aplicación de soluciones para enfermeras que les facilita seleccionar y recomendar los mejores productos de ostomía para sus pacientes, al tiempo que proporciona a los pacientes una conveniente ventanilla única para cumplir con sus recetas, encuentre asesoramiento y programe una consulta con una enfermera.

Desde el año 1964, Convatec ha apoyado a los pacientes que presentan necesidades para el tratamiento de condiciones de salud a largo plazo, con posiciones líderes en el mercado en cuidado avanzado de heridas, ostomía y cuidado de infusiones. 'Forever caring' representa una etapa nueva y emocionante en la historia de Convatec, así como una promesa de ayudar a proporcionar a los pacientes y proveedores de atención médica el apoyo que necesitan.

Acerca de la encuesta

La Encuesta de Enfermeras de Convatec fue realizada por Wakefield Research entre 200 enfermeras de Estados Unidos que tratan a pacientes para el cuidado de heridas, atención de continencia, cuidado de estomas, terapia de infusión, entre el 5 y el 17 de abril de 2022. Esta encuesta está ponderada con el fin de garantizar una representación precisa de las enfermeras de Estados Unidos.

La Encuesta de Pacientes y Cuidadores de Convatec fue realizada por Wakefield Research entre 200 pacientes (o sus cuidadores) que recibieron atención de heridas, atención de continencia o cuidado de estomas, terapia de infusión, o sus cuidadores, entre el 5 y el 17 de abril de 2022, mediante una invitación por correo electrónico y una encuesta online.

Convatec Group Plc

Pioneros en soluciones médicas fiables para mejorar las vidas que tocamos: Convatec es una compañía global de productos y tecnologías médicas FTSE 250, enfocada en soluciones para el tratamiento de condiciones crónicas, con posiciones de liderazgo en el cuidado avanzado de heridas, cuidado de ostomías, continencia y cuidados críticos, y cuidado de la infusión. Los ingresos del grupo en 2021 superaron los 2.000 millones de dólares. Contando con alrededor de 10.000 colegas, proporcionamos nuestros productos y servicios en más de 100 países, unidos por la promesa de ser solidarios para siempre. Nuestros productos proporcionan una variedad de beneficios, desde la prevención de infecciones y la protección de la piel en riesgo, hasta mejores resultados para los pacientes y costes de atención reducidos. Si desea conocer más acerca de Convatec, visite http://www.convatecgroup.com.

