Nova pesquisa mostra que 87% dos pacientes com doenças prolongadas enfrentam estigmas. Os profissionais de enfermagem sentem que falta tempo e recursos para lhes oferecer o suporte adequado

A pesquisa explora a "lacuna de cuidados" bem como os desafios físicos, emocionais e sociais enfrentados por pessoas com condições de saúde prolongadas como aquelas que vivem com estomias ou feridas, gerenciar diabetes, retenção urinária, câncer, entre outras

A empresa global Convatec, especializada em soluções médicas e tecnologia, está empenhada em fazer mudanças positivas para pacientes e prestadores de serviços de saúde por meio de uma nova promessa de 'cuidar sempre'

BRIDGEWATER, N.J., 18 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com novas pesquisas, pacientes com problemas de saúde prolongados enfrentam estigma, entre vários outros desafios emocionais associados à sua condição de saúde. Ao mesmo tempo, os resultados da pesquisa indicam que suas equipes de atendimento, particularmente profissionais de enfermagem, se sentem incapazes de oferecer suporte adequado devido à falta de tempo e recursos. A pesquisa conduzida pela Wakefield Research com o apoio da Convatec incluiu respostas de 200 pacientes ou de seus cuidadores e de 200 profissionais de enfermagem nos EUA.¹

Desafios enfrentados pelos pacientes

A pesquisa constatou que 87% dos pacientes ou seus cuidadores sentem algum nível de estigma associado à sua condição de saúde atual ou à pessoa sob seus cuidados. Quase metade (44%) relatou sentir vergonha de falar sobre sua condição de saúde atual, enquanto 43% sentiu que a sua condição de saúde não é um assunto que pode ser abordado regularmente e raramente é representado na mídia.

Quase todos (99%) os pacientes e seus cuidadores dizem que o estigma pode causar impacto negativo ou retardar a cura de um paciente com uma condição de saúde real – e 96% dos profissionais de enfermagem concordam que a cura física de um paciente pode ser afetada pelo estigma.

"Já sabemos que o impacto do estigma em nossos pacientes não pode ser subestimado", disse Karim Bitar, CEO da Convatec. "Esses resultados da pesquisa demonstram por que a saúde emocional e mental é uma prioridade de saúde social hoje. Precisamos fazer mais nesse setor para ajudar a prevenir o estigma entre estes pacientes – apresentando histórias e experiências sobre como nossos pacientes vivem com confiança, oferecendo suporte interpessoal e facilitando as conversas entre amigos, familiares e equipes de atendimento."

Embora o suporte emocional venha de várias formas, a equipe médica de um paciente desempenha um papel importante, com mais da metade (56%) dos pacientes relatando que gostariam de ter mais tempo com sua equipe médica para se sentirem mais apoiados. Quase todos (96%) os pacientes e cuidadores gostariam de receber mais informações sobre a sua condição de saúde – com 53% relatando que prefeririam que essas informações fossem transmitidas nas conversas com a sua equipe médica.

Desafios enfrentados por profissionais de enfermagem: a lacuna de cuidados

À medida que os pacientes desejam ter apoio e, devido à pandemia, quando os profissionais de saúde se sentem mais sobrecarregados e pressionados do que nunca, a pesquisa constatou que mais de 2 em cada 3 profissionais de enfermagem (68%) sentem que não podem apoiar totalmente seus pacientes – e quase todos (96%) concordam que precisam de mais tempo, recursos e capacitação para cuidar integralmente deles. De acordo com a pesquisa:

71% dos profissionais de enfermagem precisam de mais tempo para passar com seus pacientes

precisam de mais tempo para passar com seus pacientes 56% sente que precisam de mais tempo para poder se dedicar ao aprendizado e à educação

sente que precisam de mais tempo para poder se dedicar ao aprendizado e à educação 51% sente que atualmente não têm os recursos necessários para compartilhar diretamente com os pacientes e cuidar deles de forma mais eficaz

Além disso, enquanto a maioria dos profissionais de enfermagem (82%) se sente totalmente ou muito confortável para conversar com seus pacientes sobre os desafios relacionados com suas condições de saúde reais, 60% diz que não se sentem totalmente confortável. Entre aqueles que não se sentem totalmente à vontade, 47% dizem ser porque lhes falta tempo de qualidade para fazer essa abordagem.

'Cuidar sempre': Com o compromisso de resolver a lacuna de cuidados

A Convatec, uma empresa global de soluções e tecnologias médicas, anunciou hoje uma nova promessa e identidade, 'Cuidar sempre', que reflete a transformação em curso da empresa para se tornar uma organização mais ágil e responsável focada nos cuidados de saúde.

"Estamos ouvindo – e, o mais importante, estamos aprendendo", acrescentou Karim Bitar. "No que historicamente tem sido um setor muito focado no produto, "Forever caring" é um compromisso com as pessoas que atendemos – os mesmos pacientes, cuidadores e profissionais de enfermagem que participaram desta pesquisa. À medida que continuamos a concretizar a nossa visão de soluções médicas pioneiras confiáveis para melhorar as vidas que tocamos, sabemos que as necessidades de nossos pacientes e prestadores de serviços de saúde continuam a mudar, e devemos mudar junto."

Como parte dessa nova promessa, a Convatec se compromete a fortalecer o suporte a pacientes que estejam enfrentando questões desafiadoras associadas à sua condição de saúde, expandindo programas de suporte como o "me+", que oferecem ferramentas de recuperação educacionais e orientadas, dicas e suporte entre pares para aqueles que vivem com condições de saúde de longo prazo.

A Convatec também se dedica a trabalhar em estreita colaboração com pacientes, cuidadores e profissionais de saúde para ajudar a prevenir o estigma. A Convatec lançou recentemente a sua primeira campanha 'Healthy Bonds' (Ligações Saudáveis), que celebra, apoia e capacita as pessoas com estomia, que muitas vezes enfrentam estigma, para que possam compartilhar suas histórias de como estão abraçando a vida com estomia em sua comunidade.

Ao mesmo tempo, a Convatec está firme em seu compromisso de aliviar a carga dos prestadores de serviços de saúde, oferecendo recursos educacionais e assistência adicional por meio de programas como a Convatec Academy of Professional Education, que se dedica a apoiar a educação e o treinamento contínuos de profissionais de saúde. Mais de 300 mil profissionais de saúde em todo o mundo participaram do programa no ano passado.

A Convatec também observa que o tempo de profissionais de enfermagem e saúde é valioso. Para aliviar a sobrecarga dos prestadores de serviços de saúde, a Convatec lançou um novo aplicativo de soluções para profissionais de enfermagem, o que facilita a seleção e a recomendação de produtos melhores para a estomia de seus pacientes, ao mesmo tempo em que oferece aos pacientes uma loja completa e conveniente onde podem pedir as suas prescrições, encontrar aconselhamento e agendar uma consulta com um profissional de enfermagem.

Desde 1964, a Convatec tem dado apoio aos pacientes com necessidades de gestão de condições de saúde prolongadas, com posições de liderança no setor de tratamento avançado de tratamento de feridas, estomia e infusão. O 'Cuidar sempre' representa uma nova e empolgante fase da história da Convatec, bem como uma promessa de ajudar a dar aos pacientes e prestadores de serviços de saúde o apoio que eles precisam.

Sobre a Pesquisa

A Pesquisa da Convatec com Profissionais de Enfermagem foi conduzida pela Wakefield Research entre 200 profissionais de enfermagem dos EUA que tratam pacientes com tratamento de feridas, tratamento de continência, tratamento de estomia, terapia de infusão entre 5 e 17 de abril de 2022. Esta pesquisa foi ponderada para garantir a representação precisa dos profissionais de enfermagem dos EUA.

A pesquisa da Convatec com Pacientes e Cuidadores foi conduzida pela Wakefield Research entre 200 pacientes (ou seus cuidadores) que receberam tratamento de feridas, tratamento de continência ou tratamento de estomia, terapia de infusão ou com os seus cuidadores, entre 5 e 17 de abril de 2022, através de um convite por e-mail e uma pesquisa on-line.

O Convatec Group Plc

Pioneiro em soluções médicas confiáveis para melhorar a vida que tocamos : a Convatec é uma empresa global de produtos e tecnologias médicas FTSE 250, focada em soluções para a gestão de condições crônicas, com posições de liderança no tratamento avançado de feridas, cuidados de estomia, continência, e cuidados críticos e cuidados de infusão. O faturamento do grupo em 2021 foi superior a 2 bilhões de dólares. Com cerca de 10.000 funcionários, oferecemos nossos produtos e serviços em mais de 100 países, unidos pela promessa de cuidar sempre. Nossos produtos oferecem uma variedade de benefícios, desde a prevenção de infecções e proteção para a pele com risco, até melhores resultados para os pacientes e redução dos custos de assistência. Para saber mais sobre a Convatec, visite o site http://www.convatecgroup.com.

1Pacientes que recebem tratamento de feridas, cuidados de continência ou tratamento de estomia, terapia de infusão ou com seus cuidadores e profissionais de enfermagem que cuidam do tratamento de feridas, cuidados de continência, cuidados com o câncer ou terapia de infusão dos pacientes. Somente EUA.

AP-50000-GBL-PT

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1817238/CONVATEC_PRIMARY_LOGO_HORIZONTAL_WITH_STRAPLINE_CMYK__1_Logo.jpg

FONTE Convatec Group Plc

SOURCE Convatec Group Plc