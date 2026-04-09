El abogado de lesiones personales de Los Ángeles Steven M. Sweat fue nombrado Super Lawyers por 14º año consecutivo

El reconocimiento subraya el historial inigualable de la firma que representa a las víctimas de accidentes del sur de California desde 1999

LOS ÁNGELES, 9 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Steven M. Sweat, abogado fundador de Steven M. Sweat, Personal Injury Lawyers, APC, ha sido seleccionado para la lista de Súper Abogados del Sur de California para 2026, marcando el 14º año consecutivo en que el abogado principal de la firma se ha ganado este prestigioso reconocimiento entre pares. Super Lawyers honra a no más del cinco por ciento de los abogados en cada estado, lo que hace que la distinción sea una de las más selectivas en la profesión legal.

Nombrado por primera vez a la lista en 2012, el Sr. Sweat ha mantenido el honor cada año desde entonces, una racha que refleja tanto el desempeño sostenido de los tribunales como la profunda confianza de colegas y clientes en todo el condado de Los Ángeles y las comunidades circundantes del sur de California. Su práctica se centra exclusivamente en representar a personas lesionadas y víctimas de muerte por negligencia sobre una base de honorarios de contingencia, lo que significa que los clientes no pagan nada a menos que la firma recupere una compensación en su nombre.

"Durante más de tres décadas, mi único objetivo ha sido luchar por las personas que han sido gravemente heridas sin culpa suya. Ser reconocidos por otros abogados año tras año refuerza que nuestro enfoque, una defensa agresiva combinada con una compasión genuina, está marcando la diferencia para las familias a las que servimos ".

— Steven M. Sweat, abogado fundador

Además del honor de Súper Abogados, el Sr. Sweat tiene una calificación Avvo de 10.0 (Excelente), ha sido reconocido por los 100 mejores abogados litigantes nacionales y es miembro del Foro de defensores multimillonarios, una distinción limitada a abogados que han logrado veredictos o acuerdos superiores a un millón de dólares. Obtuvo su J.D. de la Escuela de Derecho de California Western y ha dedicado toda su carrera a los litigios por lesiones personales.

La firma maneja una amplia gama de asuntos de lesiones graves, que incluyen colisiones de automóviles y motocicletas, accidentes de camiones, lesiones cerebrales traumáticas, casos de lesiones catastróficas, responsabilidad de locales y reclamos por muerte injusta en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y Ventura.

Se alienta a las personas lesionadas que buscan una consulta gratuita y confidencial con el Sr. Sweat a visitar victimslawyer.com.

Acerca de Steven M. Sweat, Abogados de Lesiones Personales, APC

Fundada en 1999 y con sede en 11500 W. Olympic Blvd., Suite 400, Los Ángeles, CA 90064, Steven M. Sweat, Abogados de Lesiones Personales, APC ha pasado más de 25 años representando exclusivamente a víctimas de accidentes y familias de muerte por negligencia en todo el sur de California. La firma acepta todos los casos de lesiones personales sobre una base de honorarios de contingencia — sin recuperación, sin honorarios.

FUENTE Steven M Sweat, Personal Injury Lawyers, APC