El abogado especializado en lesiones personales de Ohio, Allen Tittle, declaró ante la Comisión Judicial del Senado de Ohio en apoyo al proyecto de ley del Senado n.º 292

CLEVELAND, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Allen Tittle, socio fundador de Tittle & Perlmuter y presidente de la Asociación de Justicia de Ohio (OAJ), testificó ante la Comisión Judicial del Senado de Ohio en apoyo del proyecto de ley del Senado n.º 292, una iniciativa legislativa que ajustaría los límites máximos de indemnización por daños no económicos de Ohio a la inflación, al tiempo que mantendría el marco legal vigente.

El abogado especializado en lesiones personales Allen Tittle testifica ante el Senado de Ohio.

Basándose en su experiencia como representante de los habitantes de Ohio que han sufrido lesiones, Tittle instó a los legisladores a restablecer el valor previsto inicialmente cuando la Asamblea General estableció los límites máximos para los daños no económicos en 2005. Sostuvo que, si bien los límites máximos establecidos por ley se habían mantenido sin cambios durante más de dos décadas, la inflación había reducido considerablemente la indemnización a la que tenían derecho las personas lesionadas cuyas vidas se habían visto alteradas de forma permanente a causa de una negligencia.

Durante su declaración, Tittle se remitió a la Constitución de Ohio, que establece que «el derecho a un juicio con jurado será inviolable», y explicó cómo la legislación vigente obliga a los jueces a reducir determinadas indemnizaciones concedidas por el jurado hasta unos límites legales fijos, independientemente de la gravedad de las lesiones. Explicó que el proyecto de ley del Senado n.º 292 no eliminaría esos límites máximos, sino que los ajustaría en función de la inflación, establecería un ajuste anual por inflación de cara al futuro y suprimiría el límite máximo absoluto en determinados casos de negligencia médica.

Para ilustrar el impacto de la ley vigente, Tittle describió las experiencias de ciudadanos de Ohio que habían sufrido lesiones y cuyas vidas habían cambiado para siempre, entre ellos un trabajador de fábrica que padecía dolor crónico tras un grave accidente, una superviviente de una agresión sexual que sufría trastorno de estrés postraumático y un paciente que había sufrido una lesión cerebral traumática debido a una negligencia médica. Aunque en cada caso se trataba de lesiones distintas y de jurados diferentes, todos ellos quedaron sujetos al mismo límite arbitrario.

«El proyecto de ley del Senado n.º 292 no es un proyecto de ley radical, sino justo. «Mantiene los límites en su sitio y simplemente pide que la promesa que hizo la Asamblea Legislativa en 2005 tenga el mismo valor hoy en día», declaró Tittle ante la comisión.

Tittle también explicó que la Asamblea General ajusta habitualmente otros límites legales, como las exenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y los límites a las aportaciones a las campañas electorales, en función de la inflación, y argumentó que se debería conceder el mismo trato a los habitantes de Ohio que han sufrido daños.

«Allen ha dedicado su carrera a defender a aquellas personas cuyas vidas se han visto alteradas por la negligencia», afirmó Scott Perlmuter, socio de Tittle & Perlmuter. «Su testimonio reflejó los mismos principios que guían a nuestro bufete cada día: proteger los derechos constitucionales, salvaguardar el acceso a la justicia y garantizar que las familias de Ohio reciban un trato justo ante la ley».

Se puede ver una grabación del testimonio de Allen Tittle ante la Comisión Judicial del Senado de Ohio en aquí.

Acerca de Tittle & Perlmuter

Tittle & Perlmuter es un bufete de abogados de Ohio especializado en lesiones personales que representa a particulares y familias en casos relacionados con negligencia médica, lesiones catastróficas, abusos y negligencias en residencias de ancianos, accidentes de tráfico, homicidio culposo, responsabilidad por productos defectuosos y otras reclamaciones por lesiones graves. Con oficinas repartidas por todo el noreste de Ohio, el bufete se compromete a ayudar a sus clientes a exigir responsabilidades a las personas y empresas negligentes, al tiempo que lucha por unas comunidades más seguras en todo el estado. https://tittlelawfirm.com/

Acerca de la Asociación de Justicia de Ohio

La Asociación de Justicia de Ohio (OAJ) es una asociación estatal de abogados dedicada a proteger el derecho constitucional de los ciudadanos de Ohio a un sistema de justicia civil justo. A través de la defensa legislativa, la formación judicial, la formación jurídica continua y la colaboración profesional, la OAJ trabaja para preservar el acceso a los tribunales, promover la rendición de cuentas y garantizar que las personas perjudicadas por negligencia o conducta indebida tengan la oportunidad de reclamar justicia. Fundada en 1953, la OAJ agrupa a abogados comprometidos con el fortalecimiento del sistema de justicia civil de Ohio y con la defensa de los derechos de los consumidores, los trabajadores y las familias en todo el estado. https://www.oajustice.org/

FUENTE Tittle & Perlmuter