El acelerador internacional de IA INTEMA anuncia su primer Demo Day

Únase a INTEMA en su primer Demo Day y conozca a innovadoras empresas emergentes de deep tech basadas en algoritmos de IA que ya están dando forma a nuestro futuro.

NUEVA YORK, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- INTEMA, un acelerado internacional de IA, presentará 12 empresas emergentes de 10 países el 26 de abril en el INTEMA Demo Day Online. Los lanzamientos de las empresas emergentes serán seguidos de cerca por más de 30 fondos, entre ellos Brinc, Xiaomi Technology Ventures, SK Group y Hong Kong Science and Technology Park.

El programa de aceleración atrajo a más de 800 ambiciosos proyectos de IA de más de 60 países, la mayoría de ellos procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, India y Alemania. Durante 12 semanas, los proyectos seleccionados participaron en reuniones de grupo y sesiones individuales de equipo. INTEMA ha conseguido reunir un gran equipo de expertos de talla mundial procedentes de Google, Shazam, 500Startups, APPG AI y otros líderes del mercado.

Todos los productos y soluciones de las empresas emergentes escaladas pueden implementarse en diversos ámbitos e industrias: comercio electrónico, tiendas minoristas y mercados, monitorización medioambiental, robots como servicio en hostelería y logística, herramientas de optimización SEO, diagnóstico de trastornos oculares, modelado 3D para tiendas de ropa y muebles/diseño, gestión logística y análisis predictivo y herramientas de automatización, optimización de la creación de contenidos, videovigilancia, software para la siderurgia y la minería, servicio al cliente y productividad de las ventas.

Las empresas emergentes se encuentran ya en fase activa de captación de fondos, desde la fase de semilla tardía hasta la ronda B.

"Estamos muy ilusionados con el próximo Demo Day para compartir por fin los resultados de nuestras 12 semanas de trabajo intensivo con las empresas emergentes, especialmente porque se trata de nuestra primera tanda. Después de recibir todo el apoyo y la experiencia necesarios para escalar, ha llegado el momento de que las empresas emergentes celebren y muestren todos sus logros para que los fondos de riesgo y los inversores se fijen en ellas. Para ayudarles a hacer un partido perfecto, organizaremos una sesión de speed-dating con las mayores empresas de diferentes industrias", dijo Alexander Khanin, consejero delegado de INTEMA.

Únase al INTEMA Demo Day el 26 de abril en línea desde las 9 am hasta las 12 pm (GMT+0) y no pierda la oportunidad de ver

INTEMA es un acelerador internacional que ayuda a las ambiciosas empresas emergentes de IA a subir de nivel . Entre los mentores del acelerador hay grandes profesionales con experiencia práctica: Christian Miccio (ex Shazam, Google), Jonas Vang Gregersen (Antler, ex: Google), Katie King (APPG AI, AI in Business). La lista de nuestros socios incluye actores tan conocidos en el mercado como Intel, Nvidia, Plug and Play, SAP, GAN, etc. Además de los servicios de aceleración y consultoría, INTEMA proporciona su propia financiación. El fondo interno INTEMA VC da la posibilidad de invertir hasta 10.000.000 dólares en una sola empresa.

